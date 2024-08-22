Chery Tiggo 7 Sport, Land Rover esintileri taşıyan ön tasarımıyla dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Tiggo 7 Pro ve Tiggo 7 Pro Max modellerini ülkemizden de tanıyoruz. Şimdi ise şirket Tiggo 7 Sport modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yerel medyaya göre söz konusu model Eylül ayında Çin'de satışa sunulacak.

Yeni Chery Tiggo 7 Sport, siz değerli okurlarımıza pek çok açıdan aşina gelebilir. Özellikle ön taraftaki far ve panjur kombinasyonunun fazlasıyla Range Rover havası yarattığını söylemek mümkün. Bunun haricinde gövde tasarımının büyük bir bölümü ise kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan JAECOO 7 ile neredeyse tamamen aynı.

Yeni Chery Tiggo 7 Sport'a yandan baktığımızda yüksek omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve gizli kapı kolları hemen dikkat çekiyor. Bu alanda jant tasarımı iki model arasındaki tek fark olarak karşımıza çıkarken C ve D sütunu arasına yerleştirilen kutu da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. İç mekanda ise iki model aynı tasarıma sahip.

JAECOO 7 SUV'un Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı 2 hf. önce eklendi

Kaputun altındaki motor henüz belli değil ancak ön tasarım hariç birebir benzediği JAECOO 7 ile aynı motoru kullanması bekleniyor. Bu kapsamda 195 beygir güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor ile 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip olmasını bekleyebiliriz. Söz konusu modelin fiyatının ise 14 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.

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Chery Tiggo 7 Sport, ön tasarımıyla Land Rover'a benziyor