Chery Tiggo 7 Sport, Land Rover esintileri taşıyan ön tasarımıyla dikkat çekiyor

Yeni Chery Tiggo 7 Sport, siz değerli okurlarımıza pek çok açıdan aşina gelebilir. Özellikle ön taraftaki far ve panjur kombinasyonunun fazlasıyla Range Rover havası yarattığını söylemek mümkün. Bunun haricinde gövde tasarımının büyük bir bölümü ise kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan JAECOO 7 ile neredeyse tamamen aynı.
Kaputun altındaki motor henüz belli değil ancak ön tasarım hariç birebir benzediği JAECOO 7 ile aynı motoru kullanması bekleniyor. Bu kapsamda 195 beygir güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor ile 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip olmasını bekleyebiliriz. Söz konusu modelin fiyatının ise 14 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.