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    Chery Tiggo 7 Sport, Land Rover esintileri taşıyan ön tasarımıyla dikkat çekiyor

    Çin'de satışa sunulacak olan yeni Chery Tiggo 7 Sport'un ön tasarımı, şirketin Jaguar Land Rover'ın Çin'deki ortaklarından biri olduğunu açıkça belli ediyor.        
    Chery Tiggo 7 Sport, ön tasarımıyla Land Rover'a benziyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Tiggo 7 Pro ve Tiggo 7 Pro Max modellerini ülkemizden de tanıyoruz. Şimdi ise şirket Tiggo 7 Sport modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yerel medyaya göre söz konusu model Eylül ayında Çin'de satışa sunulacak.

    Yeni Chery Tiggo 7 Sport, siz değerli okurlarımıza pek çok açıdan aşina gelebilir. Özellikle ön taraftaki far ve panjur kombinasyonunun fazlasıyla Range Rover havası yarattığını söylemek mümkün. Bunun haricinde gövde tasarımının büyük bir bölümü ise kısa süre önce Türkiye'de satışa sunulan JAECOO 7 ile neredeyse tamamen aynı.

    Chery Tiggo 7 Sport, ön tasarımıyla Land Rover'a benziyor
    Yeni Chery Tiggo 7 Sport'a yandan baktığımızda yüksek omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve gizli kapı kolları hemen dikkat çekiyor. Bu alanda jant tasarımı iki model arasındaki tek fark olarak karşımıza çıkarken C ve D sütunu arasına yerleştirilen kutu da göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. İç mekanda ise iki model aynı tasarıma sahip.

    Kaputun altındaki motor henüz belli değil ancak ön tasarım hariç birebir benzediği JAECOO 7 ile aynı motoru kullanması bekleniyor. Bu kapsamda 195 beygir güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor ile 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip olmasını bekleyebiliriz. Söz konusu modelin fiyatının ise 14 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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