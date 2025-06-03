Mayıs ayında en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomobil satışları, 2025'in Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak 394.327 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,7 azalarak 95.039 adet olarak gerçekleşti.
Mayıs ayında önceki aylar gibi rekor kırılmasa da artış yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 7,4 artarak 107.730 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları 2024'ün mayıs ayına göre yüzde 6,1 artarak 85.123 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise 22.607 adetle yüzde 12,8 arttı.
Gövde tipine göre değerlendirildiğinde SUV'lar yüzde 61,7 pay ile lider konumda. SUV'ları yüzde 22,3 pay ile sedan otomobiller takip ediyor. Hatchback otomobiller ise yüzde 15 pay ile üçüncü sırada yer alıyor.
Benzinli otomobiller 189.676 adet ve yüzde 48,1 pay ile ilk sırada. Hibrit otomobillerin payı ise (yüzde 27,7) giderek artıyor. Üçüncü sırada yer alan elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 15,2 olarak açıklandı. Bu payın çoğunluğunu (yüzde 12,7) 160 kW altındaki elektrikli otomobiller oluşturuyor.
Otomobil satışlarında Renault, hem ilk beş aylık dönemin hem de mayıs ayının lideri. Toyota ise geçen yıla göre satışlarını yüzde 60 artırarak ikinci sıraya yükselmiş durumda. BYD, mayıs ayındaki satışlarıyla beşinci sıraya yükselmiş durumda. Çinli üretici, Ocak-Mayıs döneminde de yedinci sırada yer alıyor. TOGG ise mayıs ayında onuncu, ilk beş aylık dönemde ise on ikinci sırada bulunuyor
|-
|Mayıs
|-
|-
|Ocak-Mayıs
|-
|Sıra
|Marka
|Adet
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|8.344
|1.
|Renault
|45.244
|2.
|Volkswagen
|6.671
|2.
|Toyota
|31.813
|3.
|Fiat
|6.164
|3.
|Volkswagen
|27.916
|4.
|Hyundai
|5.388
|4.
|Fiat
|27.611
|5.
|BYD
|5.036
|5.
|Hyundai
|25.837
|6.
|Toyota
|4.636
|6.
|Peugeot
|24.802
|7.
|Peugeot
|4.381
|7.
|BYD
|18.644
|8.
|Citroen
|3.941
|8.
|Opel
|17.143
|9.
|Skoda
|3.792
|9.
|Skoda
|15.669
|10.
|TOGG
|3.678
|10.
|Citroen
|14.092
Mayıs ayında en çok satılan modeller arasında Renault Clio ilk sırada yer alıyor. Fiat Egea Sedan, Togg T10X ve BYD Seal U ile devam eden listenin beşinci sırasında ise Volkswagen Taigo bulunuyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|4.395
|2.
|Fiat Egea Sedan
|3.689
|3.
|Togg T10X
|3.678
|4.
|BYD Seal U
|3.655
|5.
|Volkswagen Taigo
|3.310
|6.
|Renault Megane Sedan
|2.637
|7.
|Fiat Egea Cross
|2.373
|8.
|Citroen C4 X
|2.148
|9.
|Peugeot 2008
|2.104
|10.
|Hyundai i20
|2.101
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!