Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi

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Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino’nun teknolojik özellikleri artırıldı. Sınıfının en büyük ekranı olduğu iddia edilen 7 inçlik dokunmatik tablet ekranla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay desteği de geldi.

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Pop, Safeline ve Premio isimli üç farklı donanım paketiyle satılan Fiat Fiorino Combi’nin ‘Safeline’ versiyonunda 7 inç tablet ekran, ‘Premio’ versiyonunda ise 7 inç tablet ekran ile birlikte Appla CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak sunuluyor. 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Fiorino’nun Safeline versiyonu 77 bin 500 TL, Premio versiyonu ise 82 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

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Ticari araç sınıfında yer almasına rağmen kompakt boyutlarıyla dikkat çeken Fiat Fiorino’da 2 bin 800 litreye varan yükleme hacmi bulunuyor. EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, alüminyum alaşımlı jantlar, deri direksiyon simidi ve vites topuzu gibi özellikler de yine Fiorino’nun donanımları arasında. Fiat Fiorino’nun kaputu altında 77 beygirlik 1.4 Fire’ın yanı sıra 80 ve 95 beygirlik 1.3 Mulijet motorlar bulunuyor.