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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi

Türkiye'de üretilen Fiat Fiorino, büyük ve dokunmatik bir bilgi-eğlence ekranına kavuştu. Söz konusu ekranla birlikte bazı versiyonlara Android Auto ve Apple CarPlay desteği de geldi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi
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Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino’nun teknolojik özellikleri artırıldı. Sınıfının en büyük ekranı olduğu iddia edilen 7 inçlik dokunmatik tablet ekranla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay desteği de geldi.

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Pop, Safeline ve Premio isimli üç farklı donanım paketiyle satılan Fiat Fiorino Combi’nin ‘Safeline’ versiyonunda 7 inç tablet ekran, ‘Premio’ versiyonunda ise 7 inç tablet ekran ile birlikte Appla CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak sunuluyor. 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Fiorino’nun Safeline versiyonu 77 bin 500 TL, Premio versiyonu ise 82 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Fiat Fiorino'nun teknolojileri yenilendi
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Ticari araç sınıfında yer almasına rağmen kompakt boyutlarıyla dikkat çeken Fiat Fiorino’da 2 bin 800 litreye varan yükleme hacmi bulunuyor. EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, alüminyum alaşımlı jantlar, deri direksiyon simidi ve vites topuzu gibi özellikler de yine Fiorino’nun donanımları arasında. Fiat Fiorino’nun kaputu altında 77 beygirlik 1.4 Fire’ın yanı sıra 80 ve 95 beygirlik 1.3 Mulijet motorlar bulunuyor.



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zaomss 2 sa.
teneke
ama apple car olayını böyle fiyatlı bir araca eklemeleri iyi olmuş.
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End7je7sjsaj 2 sa. yeni yorumcu
Şöyle mükemmel bir araba 70 bine aliyorlar hala alım gücü kötü diyorlar ne diyeyim ki size ben.... Almanyada yasadim 2 yil. Aksama karnını zor doyuruyorsun bir kilo et 30 euro kurla 180 ediyor euro 1500 euro maas aliyorsun... Burda 1 killo et 30 lira maas 2020tl vallahi gözünüz doysun. Araba burda em krali 2. El 20 bine buluyorsun.
5 Yanıt Yanıtla +3
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brkprlk35 2 sa. End7je7sjsaj
Tamam inandık gelmiyoruz Almanya'ya
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interwap 2 sa. End7je7sjsaj
tabi tabi
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pranis 1 sa. End7je7sjsaj
Hocam sen kümesten mi ahırdan mı yazıyosun bu yorumu ?
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SeKSandDoRT 52 dk.

- teknoloji LER i yenilendi,
- ne LER yaptınız,
- ortaya 7 inç tablet KOYDUK

- vay uzay çağı teknolojisi resmen
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MyWorldLife 50 dk.
Bu arabanın direksiyonuna geçen insan kitlesinin Apple Car Play'in ya da Android Auto'nun ne olduğun haberi var mı acaba ?

Usb den oyun havası açacak camdan kolunu çıkartacak ağzında sigara olan adama, Car Play falan diyorlar


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