    Smart'ın iki kapılı mini otomobili geri dönüyor: Smart #2'nin görselleri paylaşıldı

    Smart, 1990'ların sonlarında büyük ilgi gören ikonik modeli Fortwo’nun halefi olacak yeni iki koltuklu şehir otomobilini duyurdu. Şu an için konsept aşamasında olan Smart #2, Ekim ayında seri üretim versiyonuyla karşımıza çıkacak.

    Smart #2 neler sunacak?

    Nihai modelde, konseptteki altın detaylar ve ön tampondaki LED ekranlar gibi gösterişli unsurların daha sade hale getirilmesi bekleniyor. Yine de temel yapı korunacak ve bu da 1998’de çıkan ilk Smart modelinin felsefesine sadık kalındığını gösteriyor.

    Yeni Smart #2, iki kapılı yapısını ve iki kişilik oturma düzenini koruyor. Ancak önceki nesillerden farklı olarak tamamen elektrikli bir sistemle sunulacak. Üreticiye göre yaklaşık 300 kilometre menzil sunması bekleniyor. Bu da, 2017’de satılan Smart EQ Fortwo modelinin yalnızca 93 km olan menziline kıyasla büyük bir gelişme.

    Şarj konusunda da önemli iyileşme gerşekleşecek. %10’dan %80’e dolum süresi 20 dakikanın altında olacak. Batarya kapasitesi ve şarj gücü henüz açıklanmadı, ancak araçta V2L (vehicle-to-load) özelliği bulunacak. Bu sayede araç, elektrik enerjisini dışarı aktararak çeşitli cihazları çalıştırabilecek.

    İç mekana ait görüntüler henüz paylaşılmadı. Ancak üretim versiyonunun, Smart #5 modelinden esinlenen daha sade bir kabine sahip olması bekleniyor. Bu kabinde dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı yer alabilir.

    Seri üretim versiyonu, Çinli üreticinin “Electric Compact Architecture (ECA)” adını verdiği platform üzerine inşa edilecek. Mercedes-Benz ve Geely ortaklığında yürütülen Smart markasının tüm modelleri gibi bu araç da Çin’de üretilecek.

    Boyutları henüz kesinleşmemiş olsa da, yeni modelin yaklaşık 2.7 metre uzunluğundaki eski Fortwo’ya benzer ölçülerde olması bekleniyor. Ekim ayında Paris Motor Show kapsamında tanıtıldığında, Avrupa’daki en küçük elektrikli otomobillerden biri olacak. Dacia Spring, Renault Twingo ve BYD Dolphin Surf gibi modellerden de belirgin şekilde daha küçük olması bekleniyor.

