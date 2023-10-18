Elektrikli Chery Omoda 5'in teknik özellikleri belli oldu

Chery Omoda 5 EV, özellikleriyle neler sunuyor❓
Elektrikli Omoda 5'i ilk kez bu yılın başında Şanghay Otomobil Fuarı'nda görmüştük ancak sonrasında kendisinden pek fazla haber alamadık. Chery, yeni açıklamasında söz konusu modelin ön tekerleklere güç veren 204 hp elektrik motoru ve 61 kWsa batarya paketiyle satılacağını duyurdu. Elektrikli Omoda 5'in 150 kW civarında bir motora sahip olması, fiyatının da uygun olması halinde onu ülkemizde doğrudan %10'luk ÖTV dilimine sokabilir.
Chery Omoda 5, sahip olduğu güç aktarma sistemi ile performans odaklı bir model değil. Aynı durum %100 elektrikli versiyonunda da söz konusu. Elektrikli Omoda 5, yukarıda sözünü ettiğimiz motor ile birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlıyor. WLTP'ye göre tek şarjla 450 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde yarım saatte %0-80 dolum imkanı sağlayan 110 kW DC şarj desteği de mevcut.
Tasarım
Yan tarafta aerodinamik tasarıma sahip jantlarıyla dikkat çeken elektrikli Omoda 5'de özellikle elektrikli otomobillerde moda halini alan gizli kapı kolları görememek bizleri şaşırttı. Arka tarafta ise bagaj spoyleri içten yanmalı motorlu versiyona göre biraz daha farklı ve üzerindeki ışık şeridinde Chery yazısı mevcut. Buna ek olarak, egzoz çıkışlarının bulunmadığı daha sade bir arka difüzör de gözümüze çarpan farklılıklar arasında yer alıyor.
Chery Omoda 5'in Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor ancak detaylar henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.