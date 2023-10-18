Elektrikli Chery Omoda 5'in teknik özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Türkiye'de Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerini sahaya sürerek rekabetçi fiyatlarla adından söz ettiren Çinli Chery şimdi de Omoda 5'in %100 elektrikli versiyonuyla karşımızda. Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa ve diğer pazarlarda satılacak yeni Chery Omoda 5 EV'nin yeni görsellerini ve bilgilerini paylaştı.

Chery Omoda 5 EV, özellikleriyle neler sunuyor❓

Elektrikli Omoda 5'i ilk kez bu yılın başında Şanghay Otomobil Fuarı'nda görmüştük ancak sonrasında kendisinden pek fazla haber alamadık. Chery, yeni açıklamasında söz konusu modelin ön tekerleklere güç veren 204 hp elektrik motoru ve 61 kWsa batarya paketiyle satılacağını duyurdu. Elektrikli Omoda 5'in 150 kW civarında bir motora sahip olması, fiyatının da uygun olması halinde onu ülkemizde doğrudan %10'luk ÖTV dilimine sokabilir.

Chery Omoda 5, sahip olduğu güç aktarma sistemi ile performans odaklı bir model değil. Aynı durum %100 elektrikli versiyonunda da söz konusu. Elektrikli Omoda 5, yukarıda sözünü ettiğimiz motor ile birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlıyor. WLTP'ye göre tek şarjla 450 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde yarım saatte %0-80 dolum imkanı sağlayan 110 kW DC şarj desteği de mevcut.

Tasarım

Tam Boyutta Gör Omoda 5 EV'nin silüeti içten yanmalı motorlu versiyonuyla aynı fakat detaylara inildiğinde %100 elektrikli bir otomobile baktığımızı gösteren ipuçları açık bir şekilde vurgulanmış. Bunlardan ilki elbette ön bölümde panjur yerine kapalı bir panele yer verilmiş olması. Ayrıca, bu alanda X formu varlığını sürdürse de elektrikli modelde daha sert çizgilere yer verildiği görülüyor. Far tasarımında da değişiklik yapılan modelin tamponundaki merkez hava girişi de kendine özel tasarım detaylarına sahip.

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Yan tarafta aerodinamik tasarıma sahip jantlarıyla dikkat çeken elektrikli Omoda 5'de özellikle elektrikli otomobillerde moda halini alan gizli kapı kolları görememek bizleri şaşırttı. Arka tarafta ise bagaj spoyleri içten yanmalı motorlu versiyona göre biraz daha farklı ve üzerindeki ışık şeridinde Chery yazısı mevcut. Buna ek olarak, egzoz çıkışlarının bulunmadığı daha sade bir arka difüzör de gözümüze çarpan farklılıklar arasında yer alıyor.

Chery Omoda 5'in Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor ancak detaylar henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Elektrikli Chery Omoda 5'in teknik özellikleri belli oldu