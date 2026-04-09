Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Opel'den Çin teknolojisine sahip elektrikli kompakt SUV geliyor

    Reuters, Stellantis ve Leapmotor arasındaki görüşmelerin bu ay sonuçlanabileceğini ve bu kapsamda Çinli B10 modelinin altyapısını kullanan kompakt bir Opel SUV üretileceğini belirtiyor.

    Stellantis, Çinli otomobil üreticisi Leapmotor ile Opel markalı elektrikli SUV geliştirmek yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Gelen haberlere göre, üretimin 2028’de İspanya’daki ortak fabrikada gerçekleşmesi planlanıyor. Yeni SUV, Leapmotor’un B10 kompakt SUV platformunu paylaşacak.

    Çin teknolojisi, Alman tasarımı

    Opel'den Çin teknolojisine sahip elektrikli SUV geliyor Tam Boyutta Gör
    Görsel kaynak: Cochespias

    Görüşmelere göre, Leapmotor elektronik ve elektrikli mimari ile kritik bileşenleri sağlayacak. Opel ise aracın dış tasarımından sorumlu olacak. Geliştirmenin büyük bir kısmı Çin’de yapılacak. Bu ay içerisinde sonuçlanması beklenen anlaşma başarılı olursa, İspanya tesisinde yıllık yaklaşık 50.000 adet üretim hedefleniyor.

    Stellantis'in Leapmotor ile görüşmeleri bu model ile sınırlı değil. Şirket ayrıca yeni nesil Opel Mokka ve aynı platform tabanlı Alfa Romeo modeli için de ön görüşmeler yapıyor. A segmentinde ise Fiat modellerine yönelik görüşmeler devam ediyor.

    Stellantis, 2026 başında 26,5 milyar dolarlık zarar yazarak elektrifikasyon planlarını küçültmüş, STLA platformlarının maliyetlerini fazla bulmuştu. Leapmotor ile iş birliği, Stellantis’e daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha düşük mühendislik maliyeti sunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jelibon faydaları kia niro hybrid ppf kaplama zararlı mı akü ters bağlanırsa ne olur kredi kartı limitim neden artmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum