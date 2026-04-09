Opel'den Çin teknolojisine sahip elektrikli kompakt SUV geliyor

Stellantis, Çinli otomobil üreticisi Leapmotor ile Opel markalı elektrikli SUV geliştirmek yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Gelen haberlere göre, üretimin 2028’de İspanya’daki ortak fabrikada gerçekleşmesi planlanıyor. Yeni SUV, Leapmotor’un B10 kompakt SUV platformunu paylaşacak.
Çin teknolojisi, Alman tasarımı
Görüşmelere göre, Leapmotor elektronik ve elektrikli mimari ile kritik bileşenleri sağlayacak. Opel ise aracın dış tasarımından sorumlu olacak. Geliştirmenin büyük bir kısmı Çin’de yapılacak. Bu ay içerisinde sonuçlanması beklenen anlaşma başarılı olursa, İspanya tesisinde yıllık yaklaşık 50.000 adet üretim hedefleniyor.
Stellantis'in Leapmotor ile görüşmeleri bu model ile sınırlı değil. Şirket ayrıca yeni nesil Opel Mokka ve aynı platform tabanlı Alfa Romeo modeli için de ön görüşmeler yapıyor. A segmentinde ise Fiat modellerine yönelik görüşmeler devam ediyor.
Stellantis, 2026 başında 26,5 milyar dolarlık zarar yazarak elektrifikasyon planlarını küçültmüş, STLA platformlarının maliyetlerini fazla bulmuştu. Leapmotor ile iş birliği, Stellantis'e daha hızlı geliştirme döngüleri ve daha düşük mühendislik maliyeti sunacak.
