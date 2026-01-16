ABD'de gizli kapı kolları tartışması büyüyor: Yeni güvenlik yasası gündemde

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör ABD’de gündeme gelen yeni bir yasa tasarısı, elektrikli otomobillerin kapı tasarımlarını kökten değiştirebilir. “Securing Accessible Functional Emergency (SAFE) Exit Act” adı verilen düzenleme hayata geçerse, otomotiv üreticileri elektrikli araçlarda manuel ve hızlı açılabilen kapı mekanizmaları kullanmak zorunda kalacak. Tasarıda özellikle Tesla’nın kapı sistemlerine dikkat çekiliyor.

Illinois Temsilcisi Robin Kelly tarafından Kongre’ye sunulan yasa teklifi, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ni (NHTSA) elektrikli kapılar için yeni performans ve etiketleme standartları belirlemeye zorlayacak. Kabul edilmesi halinde bu düzenleme, elektrikli araç kapıları için getirilen ilk federal standart olacak.

Tasarı, her elektronik kapıda “kolayca bulunabilen” manuel açma mekanizmalarının bulunmasını ve elektrik sisteminde arıza olması durumunda acil durum ekiplerinin araca dışarıdan erişebilmesini şart koşuyor. Ancak bunun, araç güvenliğini zayıflatmadan ya da gizli kapı kollarının kullanımını kısıtlamadan nasıl uygulanacağı henüz net değil.

Yasa tasarısına ilişkin basın açıklamasında Tesla açıkça hedef alınıyor. Açıklamada, telefon ya da kartla yaklaşıldığında dışarı çıkan gizli kapı kollarının, bazı kazalarda yolcuların araç içinde mahsur kalmasına neden olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre, kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişi kazalar sırasında hayatını kaybetti.

Rep. Kelly ise sert ifadeler kullanarak, “Kâr ve stil, insanların hayatından daha önemli olamaz. Elon Musk ve Tesla’nın tasarımları ne güvenli ne de verimli ve bunun bedelini insanlar canlarıyla ödedi. Kaza ya da enerji kaybı yolcuları araçlarına hapsediyorsa bu inovasyon değil, açık bir güvenlik zaafıdır” dedi.

Öte yandan Tesla Model 3’te, ön kapılarda cam düğmelerinin yanında ve arka kapıların iç gözünde manuel açma kolları bulunuyor. Ancak yeni yasanın Tesla ve diğer üreticilerden mevcut sistemlerin ötesinde hangi ek önlemleri talep edeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

