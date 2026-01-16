Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'de gizli kapı kolları tartışması büyüyor: Yeni güvenlik yasası gündemde

    ABD Kongresi’ne sunulan SAFE Exit Act, elektrikli araçlarda manuel kapı açma mekanizmasını zorunlu kılmayı hedefliyor. Tasarıda Tesla’nın gizli kapı kolları doğrudan güvenlik riski olarak gösteriliyor

    ABD'de gizli kapı kolları tartışması büyüyor Tam Boyutta Gör
    ABD’de gündeme gelen yeni bir yasa tasarısı, elektrikli otomobillerin kapı tasarımlarını kökten değiştirebilir. “Securing Accessible Functional Emergency (SAFE) Exit Act” adı verilen düzenleme hayata geçerse, otomotiv üreticileri elektrikli araçlarda manuel ve hızlı açılabilen kapı mekanizmaları kullanmak zorunda kalacak. Tasarıda özellikle Tesla’nın kapı sistemlerine dikkat çekiliyor.

    Illinois Temsilcisi Robin Kelly tarafından Kongre’ye sunulan yasa teklifi, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ni (NHTSA) elektrikli kapılar için yeni performans ve etiketleme standartları belirlemeye zorlayacak. Kabul edilmesi halinde bu düzenleme, elektrikli araç kapıları için getirilen ilk federal standart olacak.

    Tasarı, her elektronik kapıda “kolayca bulunabilen” manuel açma mekanizmalarının bulunmasını ve elektrik sisteminde arıza olması durumunda acil durum ekiplerinin araca dışarıdan erişebilmesini şart koşuyor. Ancak bunun, araç güvenliğini zayıflatmadan ya da gizli kapı kollarının kullanımını kısıtlamadan nasıl uygulanacağı henüz net değil.

    Yasa tasarısına ilişkin basın açıklamasında Tesla açıkça hedef alınıyor. Açıklamada, telefon ya da kartla yaklaşıldığında dışarı çıkan gizli kapı kollarının, bazı kazalarda yolcuların araç içinde mahsur kalmasına neden olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre, kapıların açılamaması nedeniyle en az 15 kişi kazalar sırasında hayatını kaybetti.

    Rep. Kelly ise sert ifadeler kullanarak, “Kâr ve stil, insanların hayatından daha önemli olamaz. Elon Musk ve Tesla’nın tasarımları ne güvenli ne de verimli ve bunun bedelini insanlar canlarıyla ödedi. Kaza ya da enerji kaybı yolcuları araçlarına hapsediyorsa bu inovasyon değil, açık bir güvenlik zaafıdır” dedi.

    Öte yandan Tesla Model 3’te, ön kapılarda cam düğmelerinin yanında ve arka kapıların iç gözünde manuel açma kolları bulunuyor. Ancak yeni yasanın Tesla ve diğer üreticilerden mevcut sistemlerin ötesinde hangi ek önlemleri talep edeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Kaynakça https://robinkelly.house.gov/media-center/press-releases/rep-kelly-introduces-bill-addressing-tesla-electric-vehicle-door https://www.electrive.com/2026/01/15/us-congress-targets-ev-door-handles-with-new-bill/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    x gizli hesap görme tyt genel deneme önerileri adını soyadını bildiğim birinin numarasını nasıl bulurum araç multimedya tavsiye sıfır araç cayma hakkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum