Yeni Fiat Grande Panda, "eğlenceli" tasarımıyla ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Uzun soluklu söylenti, konsept gösterimleri ve ipuçlarının ardından yeni nesil Fiat Panda nihayet üretim versiyonuyla karşımıza çıktı. Grande Panda olarak adlandırılan model, %100 elektrikli ve hibrit motorlarla satışa sunulacak.

Yeni Fiat Grande Panda, aynı grupta yer alan yeni Citroen C3/e-C3'ün de kullandığı Stellantis Small Car platformu üzerine inşa edilmiş. Retro esintilerle modern dokunuşları bir araya getiren yeni Panda, selefine göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Piksel benzeri kare detayların bolca yer aldığı modelin ön-arka aydınlatmalarında X formlu şekiller karşımıza çıkıyor.

Yandan bakıldığında ise köşeli tasarım, tavan rayları ve siyah plastik dodikler, yeni Panda'nın cross karakterini ortaya çıkarıyor. Bu görüntüye çift renkli tasarıma sahip 17 inç dört kollu alaşım jantlar eşlik ediyor. Buna ek olarak kapıların alt kısmındaki büyük "Panda" baskısı da son derece dikkat çekici bir detay. 3.99 metre gövde uzunluğuna sahip olan model, mevcut Panda'ya kıyasla 33 cm daha uzun.



Tam Boyutta Gör Yeni nesil Panda'nın iç mekanını henüz göremiyoruz ancak Fiat, otomobilin tüm ülkelerdeki şehir içi mobiliteye ve ailelere son derece uygun bir otomobil olduğunu belirtiyor. Ayrıca, daha önceki açıklamalardan kokpitte Turin'deki Lingotto fabrikasının çatısında bulunan piste gönderme yapan oval şekilli detayların da yer alacağını biliyoruz.

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Motorlarla ilgili detaylar açıklanmadı fakat Citroen C3/e-C3 ikilisiyle aynı olması muhtemel. Bu kapsamda hibrit seçenek için 100 beygirlik 1.2 litre üç silindirli benzinli motor, 21 kW elektrik motoru, 6 ileri vitesli ıslak çift kavramalı otomatik şanzıman ve 48V batarya kombinasyonu bekleyebiliriz. %100 elektrikli versiyon için de 111 beygir güç sunan elektrik motoruna ve 320 km menzil sunan 44 kWsa lityum demir fosfat bataryaya sahip e-C3 bize referans olabilir.

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Yeni Fiat Grande Panda, "eğlenceli" tasarımıyla ortaya çıktı