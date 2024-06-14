Yeni Fiat Grande Panda, "eğlenceli" tasarımıyla ortaya çıktı

Yeni Fiat Grande Panda, aynı grupta yer alan yeni Citroen C3/e-C3'ün de kullandığı Stellantis Small Car platformu üzerine inşa edilmiş. Retro esintilerle modern dokunuşları bir araya getiren yeni Panda, selefine göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Piksel benzeri kare detayların bolca yer aldığı modelin ön-arka aydınlatmalarında X formlu şekiller karşımıza çıkıyor.
Yandan bakıldığında ise köşeli tasarım, tavan rayları ve siyah plastik dodikler, yeni Panda'nın cross karakterini ortaya çıkarıyor. Bu görüntüye çift renkli tasarıma sahip 17 inç dört kollu alaşım jantlar eşlik ediyor. Buna ek olarak kapıların alt kısmındaki büyük "Panda" baskısı da son derece dikkat çekici bir detay. 3.99 metre gövde uzunluğuna sahip olan model, mevcut Panda'ya kıyasla 33 cm daha uzun.
Motorlarla ilgili detaylar açıklanmadı fakat Citroen C3/e-C3 ikilisiyle aynı olması muhtemel. Bu kapsamda hibrit seçenek için 100 beygirlik 1.2 litre üç silindirli benzinli motor, 21 kW elektrik motoru, 6 ileri vitesli ıslak çift kavramalı otomatik şanzıman ve 48V batarya kombinasyonu bekleyebiliriz. %100 elektrikli versiyon için de 111 beygir güç sunan elektrik motoruna ve 320 km menzil sunan 44 kWsa lityum demir fosfat bataryaya sahip e-C3 bize referans olabilir.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.