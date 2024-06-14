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    Anlık Bildirim

    Yeni Fiat Grande Panda, "eğlenceli" tasarımıyla ortaya çıktı

    Yeni Fiat Grande Panda ilk bakışta bir konsept otomobil gibi gelebilir ancak bu eğlenceli tasarım doğrudan üretime girecek.                                      
    Yeni Fiat Grande Panda, 'eğlenceli' tasarımıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Uzun soluklu söylenti, konsept gösterimleri ve ipuçlarının ardından yeni nesil Fiat Panda nihayet üretim versiyonuyla karşımıza çıktı. Grande Panda olarak adlandırılan model, %100 elektrikli ve hibrit motorlarla satışa sunulacak.

    Yeni Fiat Grande Panda, aynı grupta yer alan yeni Citroen C3/e-C3'ün de kullandığı Stellantis Small Car platformu üzerine inşa edilmiş. Retro esintilerle modern dokunuşları bir araya getiren yeni Panda, selefine göre biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Piksel benzeri kare detayların bolca yer aldığı modelin ön-arka aydınlatmalarında X formlu şekiller karşımıza çıkıyor.

    Yandan bakıldığında ise köşeli tasarım, tavan rayları ve siyah plastik dodikler, yeni Panda'nın cross karakterini ortaya çıkarıyor. Bu görüntüye çift renkli tasarıma sahip 17 inç dört kollu alaşım jantlar eşlik ediyor. Buna ek olarak kapıların alt kısmındaki büyük "Panda" baskısı da son derece dikkat çekici bir detay. 3.99 metre gövde uzunluğuna sahip olan model, mevcut Panda'ya kıyasla 33 cm daha uzun.
     

    Yeni Fiat Grande Panda, 'eğlenceli' tasarımıyla ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Panda'nın iç mekanını henüz göremiyoruz ancak Fiat, otomobilin tüm ülkelerdeki şehir içi mobiliteye ve ailelere son derece uygun bir otomobil olduğunu belirtiyor. Ayrıca, daha önceki açıklamalardan kokpitte Turin'deki Lingotto fabrikasının çatısında bulunan piste gönderme yapan oval şekilli detayların da yer alacağını biliyoruz.

    Motorlarla ilgili detaylar açıklanmadı fakat Citroen C3/e-C3 ikilisiyle aynı olması muhtemel. Bu kapsamda hibrit seçenek için 100 beygirlik 1.2 litre üç silindirli benzinli motor, 21 kW elektrik motoru, 6 ileri vitesli ıslak çift kavramalı otomatik şanzıman ve 48V batarya kombinasyonu bekleyebiliriz. %100 elektrikli versiyon için de 111 beygir güç sunan elektrik motoruna ve 320 km menzil sunan 44 kWsa lityum demir fosfat bataryaya sahip e-C3 bize referans olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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