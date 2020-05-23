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    Fiber optik kablolarda 44.2 Tbps ile rekor kırıldı

    Avusturalya Monash, Swinburne ve RMIT Üniversitesi araştırmacıları fiber optik kablolar üzerinden 44.2 Tbps veri aktarım hızlarına ulaşmayı başardı. Üstelik yenileme de gerekmiyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fiber optik kablolarda 44.2 Tbps ile rekor kırıldı

    Bir yandan 5G teknolojilerinde indirme hızları rekor düzeye çıkarken bir yandan da mevcut fiber altyapılarında inanılmaz veri aktarım hızlarına ulaşılıyor. Araştırmacılar fiber kablolarda yeni bir dönüm noktasını geride bıraktı.

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    İnanılmaz hızlar

    Avusturalya Monash, Swinburne ve RMIT Üniversitesi araştırmacıları yenilikçi bir teknoloji kullanarak fiber kablolar üzerinden teorik olarak 44.2 Tbps veri aktarım hızlarına ulaşmayı başardı. Bu rakam mevcut internet bağlantımızın birkaç milyon katı ediyor.

    Ayrıca Bkz. "5G hız rekorunu Nokia kırdı"

    Araştırmacılar testlerde Microcomb adı verilen bir teknoloji kullanmış. Standart 80 lazerli yapıların yerini alan Microcomb teknolojisi; bir mikrofoton yongası içerisinde çok daha keskin frekans hatları oluşturabiliyor.

    Microcomb teknolojisinin en önemli avantajı mevcut fiber optik altyapılara uygulanabilmesi. Bu sayede herhangi bir yükseltme gerekmeden rekor hızlar mümkün olabilecek. Elbette 44.2 Tbps günlük hayatımızda ihtiyacımız olan bir hız değil ancak bulut altyapıları, büyük veri aktarımları veya veri merkezleri için bu tarz yüksek hızlara ihtiyaç oluyor.



    https://www.engadget.com/44-tbps-internet-connection-154034760.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Entel Maganda 4 dk.
    sürekli rekor kırılıyor ortada bişey yok.
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    habib_723 (Habib ) 17 dk.
    Burda olsa bizlere reva görülen en fazla 100 mbps download 4-5mbps upload... Kaç milyon katı olsa ne fayda....
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 20 dk.
    bence kablodan ziyade kablo ucuna bağlı aparatın marifetine kalmış. sonuçta o veriyi okuma yazmak için bir ölçüm yapan cihaz var cihazı geliştirsinler bu eski disket teknolojisi gibi kalır yakın zaman kablo yine aynı kablo olarak kalacak veya en kötü senaryo içi ayna gibi boş bir kalboya dönerler yakında :))) nede olsa ışığı kullanıyorlar :)))
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