Fiber optik kablolarda 44.2 Tbps ile rekor kırıldı

Bir yandan 5G teknolojilerinde indirme hızları rekor düzeye çıkarken bir yandan da mevcut fiber altyapılarında inanılmaz veri aktarım hızlarına ulaşılıyor. Araştırmacılar fiber kablolarda yeni bir dönüm noktasını geride bıraktı.

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İnanılmaz hızlar

Avusturalya Monash, Swinburne ve RMIT Üniversitesi araştırmacıları yenilikçi bir teknoloji kullanarak fiber kablolar üzerinden teorik olarak 44.2 Tbps veri aktarım hızlarına ulaşmayı başardı. Bu rakam mevcut internet bağlantımızın birkaç milyon katı ediyor.

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Araştırmacılar testlerde Microcomb adı verilen bir teknoloji kullanmış. Standart 80 lazerli yapıların yerini alan Microcomb teknolojisi; bir mikrofoton yongası içerisinde çok daha keskin frekans hatları oluşturabiliyor.

Microcomb teknolojisinin en önemli avantajı mevcut fiber optik altyapılara uygulanabilmesi. Bu sayede herhangi bir yükseltme gerekmeden rekor hızlar mümkün olabilecek. Elbette 44.2 Tbps günlük hayatımızda ihtiyacımız olan bir hız değil ancak bulut altyapıları, büyük veri aktarımları veya veri merkezleri için bu tarz yüksek hızlara ihtiyaç oluyor.

https://www.engadget.com/44-tbps-internet-connection-154034760.html

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