Fibronektin içeren implant kaplaması geliştirildi

Gelişen teknoloji ile kalça implantları her ne kadar gelişmiş dahi olsa replasman sonrasında ilgili implant uygulandığı bölgeye tam olarak uyum sağlayamayabiliyor ve bunun sonucunda da implant uygulandığı bölgeden ayrılabiliyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla bilim insanları implant yüzey kaplaması geliştirdi.

Titanyum protezlerin yüzeyine uygulanacak olan kaplamanın fibronektin içerdiği ve protezin ilgili dokuya tutunamasını kolaylaştıracak özellikte olduğu belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir

Fibronektin

Tam Boyutta Gör

Fibronektin adlı proteinin yapısında arjinin, glisin ve aspartat amino asitleri bulunuyor. Ayrıca fibronektinin yapısında RGD adı verilen özelleşmiş bir alan yer alıyor. Bahsi geçen alan kanca benzeri şekle sahip kemik proteinlerinden integrinler için de bir nevi bağlanma bölgesi olarak işlev görüyor.

İmplantların yüzeyinde RGD bölgeleri bulunmadığı için implantla temas eden kemik dokusundaki kemik hücreleri implantı uyumlu materyal olarak tanımayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni implant kemik onarımını hızlandırabilir"

Araştırma ekibi bu durumu en aza indirmek amacıyla fibronektin ve inflamatuar süreçleri de en aza indirmek amacıyla anti inflamatuar ilaçlar ile antibiyotikler içeren protez kaplaması geliştirdi.

Yeni araştırma Polymers adlı dergide yayımlandı.

https://www.researchgate.net/publication/340403408_Dendritic_Scaffold_onto_Titanium_Implants_A_Versatile_Strategy_Increasing_Biocompatibility

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.