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    Fibronektin içeren implant kaplaması geliştirildi

    Araştırmacılar protezin dokuya uyum sağlaması için fibronektin, inflamatuar süreçleri en aza indirmek amacıyla anti inflamatuar ilaçlar ile antibiyotikler içeren protez kaplaması geliştirdi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Fibronektin içeren implant kaplaması geliştirildi

    Gelişen teknoloji ile kalça implantları her ne kadar gelişmiş dahi olsa replasman sonrasında ilgili implant uygulandığı bölgeye tam olarak uyum sağlayamayabiliyor ve bunun sonucunda da implant uygulandığı bölgeden ayrılabiliyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla bilim insanları implant yüzey kaplaması geliştirdi.

    Titanyum protezlerin yüzeyine uygulanacak olan kaplamanın fibronektin içerdiği ve protezin ilgili dokuya tutunamasını kolaylaştıracak özellikte olduğu belirtiliyor.

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    Fibronektin

    Fibronektin içeren implant kaplaması geliştirildi
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    Fibronektin adlı proteinin yapısında arjinin, glisin ve aspartat amino asitleri bulunuyor. Ayrıca fibronektinin yapısında RGD adı verilen özelleşmiş bir alan yer alıyor. Bahsi geçen alan kanca benzeri şekle sahip kemik proteinlerinden integrinler için de bir nevi bağlanma bölgesi olarak işlev görüyor.

    İmplantların yüzeyinde RGD bölgeleri bulunmadığı için implantla temas eden kemik dokusundaki kemik hücreleri implantı uyumlu materyal olarak tanımayabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni implant kemik onarımını hızlandırabilir"

    Araştırma ekibi bu durumu en aza indirmek amacıyla fibronektin ve inflamatuar süreçleri de en aza indirmek amacıyla anti inflamatuar ilaçlar ile antibiyotikler içeren protez kaplaması geliştirdi.

    Yeni araştırma Polymers adlı dergide yayımlandı.



    https://www.researchgate.net/publication/340403408_Dendritic_Scaffold_onto_Titanium_Implants_A_Versatile_Strategy_Increasing_Biocompatibility Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 13 sa. (düzenlendi)
    Bir kaç farklı durum söz konusu. Kimisinde kullanılan kemik harcı vs gibi bileşenlerle kalça kemiğinin bileşik oluşturması gereken mafsal kısmı kemikten ayrılıyor ya da vücud uyum sağlamadığı için iltihap yapıp şişerek tepki gösterebiliyor. Femur protezleri uygulaması zor protezler olduğu için yerinden çıkartması, yenilenmesi zor ve tehlikeli bir ameliyatlar gerektiriyor. Bundan dolayı uygula unut tarzı çalışma ne kadar iyi becerilirse o kadar iyi.

    Düşünün bu ürünler genelde 60 yaş üstü insanlara uygulanıyor ve 15-20 yıl gibi ortalama ömürleri var. 70-75 yaşında yeniden sökecek/değiştirecek olmak o yaştaki hastanın (35 cm lik bir kısımda tüm dokunun ortadan kesildiği düşünülürse) kaldıramayacağı durumlara neden olabiliyor.

    Bu konudaki her gelişme bu konuda rahatsızlığı olan yaşını almış insanlar için bir derman. Saçma yorumlar son ihtiyacımız olan şeyler...
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    SEO19 (EEEE 55555) 22 sa.
    10 yıl sonra kanserojen olduğu keşfedilir. !
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