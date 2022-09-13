Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fidelity, yatırımcılarına Bitcoin hizmeti sunmaya hazırlanıyor

    Şirketlere varlık yönetimi hakkında danışmanlık veren Fidelity, Bitcoin ticareti üzerine bir proje üzerinde çalışıyor.                                                      
    1

    Fidelity, yatırımcılarına Bitcoin hizmeti sunmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Lider kripto para birimi Bitcoin’in faaliyet alanı genişlemeye başladı. Birçok şirket, Bitcoin’i ödeme seçeneklerine ekliyor ve Bitcoin hizmeti sunuyor. Sık sık Bitcoin ile ilgili yaptığı çalışmalarla gündeme gelen varlık yöneticisi Fidelity, bireysel yatırımcılara Bitcoin (BTC) hizmeti sunmayı planlıyor.

    Fidelity’den Yeni Bitcoin Hizmeti

    Genellikle yaptığı Bitcoin alımları ile gündeme gelen Fidelity Investments, yatırımcıları için Bitcoin hizmeti sunacağını duyurdu. Fidelity, bireysel yatırımcılara Bitcoin ticareti yapmalarına izin verecek bir proje üzerinde çalışıyor. 

    Yönettiği yaklaşık olarak 4,2 trilyon dolarlık servet ile önde gelen varlık yönetim şirketleri arasında yer alan Fidelity, yeni Bitcoin hizmetini henüz müşterileriyle paylaşmadı ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

    Ayrıca ABD merkezli şirket, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere birçok ürün ve yatırım sunuyor. Bu ürünlerden birisi Fidelity Bitcoin Endeks Fonu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun son raporuna göre, şirket bu fon ile şimdiye kadar 126,5 milyon dolar toplamayı başarmış durumda.

    Bununla birlikte geçtiğimiz haziran ayında Fidelity’nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin'in gerçekte göründüğünden daha ucuz olabileceğini ifade etmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız