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Lider kripto para birimi Bitcoin’in faaliyet alanı genişlemeye başladı. Birçok şirket, Bitcoin’i ödeme seçeneklerine ekliyor ve Bitcoin hizmeti sunuyor. Sık sık Bitcoin ile ilgili yaptığı çalışmalarla gündeme gelen varlık yöneticisi Fidelity, bireysel yatırımcılara Bitcoin (BTC) hizmeti sunmayı planlıyor.

Fidelity’den Yeni Bitcoin Hizmeti

Genellikle yaptığı Bitcoin alımları ile gündeme gelen Fidelity Investments, yatırımcıları için Bitcoin hizmeti sunacağını duyurdu. Fidelity, bireysel yatırımcılara Bitcoin ticareti yapmalarına izin verecek bir proje üzerinde çalışıyor.

Yönettiği yaklaşık olarak 4,2 trilyon dolarlık servet ile önde gelen varlık yönetim şirketleri arasında yer alan Fidelity, yeni Bitcoin hizmetini henüz müşterileriyle paylaşmadı ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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Ayrıca ABD merkezli şirket, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere birçok ürün ve yatırım sunuyor. Bu ürünlerden birisi Fidelity Bitcoin Endeks Fonu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun son raporuna göre, şirket bu fon ile şimdiye kadar 126,5 milyon dolar toplamayı başarmış durumda.

Bununla birlikte geçtiğimiz haziran ayında Fidelity’nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin'in gerçekte göründüğünden daha ucuz olabileceğini ifade etmişti.

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Fidelity, yatırımcılarına Bitcoin hizmeti sunmaya hazırlanıyor