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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Film sektörünün en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin 2020 adayları belli oldu: Netflix zirvede

    Film sektöründe yılın en iyi yapımlarının seçildiği birçok ödül bulunuyor. Ancak iyi filmler olduğu gibi kötü filmler de bulunuyor. Kötü filmler için de elbette ayrı bir ödül bulunuyor.
    14 Mart 2021, 12:30 (1 gün)
    7,7b
    9
    20
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    9

    Film sektörünün en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin 2020 adayları belli oldu: Netflix zirvede
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    2020 yılında iyisiyle kötüsüyle birçok film izledik. Herkesin elbette kendi zevkine göre seçtiği iyi ve kötü filmler bulunuyordur. Ancak ayrıca büyük ödül törenleri ile yılın en iyileri ve kötüleri de seçiliyor. Geçtiğimiz saatlerde de 2020 yılının en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin adayları belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly"

    En iyilerin seçildiği ödüllere baktığımızda son yıllarda Netflix'in birçok yapımını görebiliyoruz. Aynı zamanda Razzie Ödülleri'nde gördüğümüz gibi yılın en kötü yapımlarında da Netflix'in yapımları bulunuyor. Bunun en büyük sebebi elbette Netflix'in birçok yapıma imza atması.

    Razzie Ödülleri'nin 2020 adaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Kazananlar ya da bu ödül için kaybedenler diyebiliriz, 24 Nisan'da açıklanacak.

    En Kötü Film

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    • 365 Days
    • Absolute Proof
    • Dolittle
    • Fantasy Island
    • Music

    En Kötü Erkek Oyuncu

    • Robert Downey, Jr.- Dolittle
    • Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof
    • Michele Morrone,- 365 Days
    • Adam Sandler – Hubie Halloween
    • David Spade – The Wrong Missy

    En Kötü Kadın Oyuncu

    • Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches
    • Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream
    • Kate Hudson – Music
    • Lauren Lapkus – The Wrong Missy
    • Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

    En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

    • Glenn Close – Hillbilly Elegy
    • Lucy Hale – Fantasy Island
    • Maggie Q – Fantasy Island
    • Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
    • Maddie Ziegler – Music

    En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

    • Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee
    • Rudy Giuliani (As “Himself”) – Borat, Subsequent Moviefilm
    • Shia LaBeouf – The Tax Collector
    • Arnold Schwarzenegger – Iron Mask
    • Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night

    En Kötü İkili

    • Maria Bakalova & Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm
    • Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent – Doolittle
    • Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” – Call of the Wild
    • Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
    • Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice – Hubie Halloween

    En Kötü Yönetmen

    • Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” filmleri
    • Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
    • Stephen Gaghan – Dolittle
    • Ron Howard – Hillbilly Elegy
    • Sia – Music

    En Kötü Senaryo

    • 365 Days
    • All 3 Barbie & Kendra Movies
    • Dolittle
    • Fantasy Island
    • Hillbilly Elegy

    En Kötü Yeniden Yapım ya da Devam Filmi

    • 365 Days
    • Dolittle 
    • Fantasy Island 
    • Hubie Halloween 
    • Wonder Woman 1984 


    https://deadline.com/2021/03/razzies-awards-2021-nominations-41st-golden-raspberry-awrads-nominees-1234713127/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    jubeii 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bizde yapsalar bunu adamı terörist ilan edip ömür boyu hapse atarlar. işte bu yüzden biz bokun içindeyken onlar sahide güneşleniyorlar. deveye diken.
    1 Yanıt Yanıtla +46
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    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) jubeii
    Yeter be arkadaş her haberin altında karşılaştırıp ağlayıp sızlamaktan bıkmadınız bi yeter artık..
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    T teramycin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kes lan köylü
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    O ozgeleringeris 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok acı düşünsene en kötü oyuncu seçiliyorsun
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    kuklacini (bugra aslan) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix zirvede olduğu kötü olması anlamına gelmez.ABD nin Truman yardımları gibi parayı veriyor doğru kullanması senin elinde.Sana imkan ve yer veriyor bunu değerlendiremeyip ağlayanlar olduğu gibi kendini kanıtlayıp dünyaca ünlenenlerde oldu.Standart Türkiye de leş atarken İspanya da devrim gerçekleşti.
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    K kakarikikiri (jean paul Sartre) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    wonder woman 1984 izlediğim en kötü süper kahraman filmiydi.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf arşiv dolu gözüksün diye her filmi koyarsan böyle ödülü verirler eline 😂
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce de dile getirmiştim: Dolittle ortalama bir filmdi fena değildi. Haksızlık yapılmış. Call of the Wild'ın da ucundan kıyısından bir şekilde buralarda yer almış olması üzücü. Borat'a acımadım tabi. Wonder Woman 1984'ün aslında ne var ne yok toplaması lazım. Yolu açık olsun. Diğerlerine bakmaya bile tenezzül etmemişim zaten.
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflix'ten paralar yatmamış belli oldu :D
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    ghost43 (Sinan Bey) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi dediklermizde kötü cikmis
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün kategorilerde ödüllerin hepsini silip süpürerek tarihe geçen tek "filim" WW84
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    S shafck (Şafak Çetindağ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberin ilk üç cümlesini “bulunuyor” parantezine alsaydınız. Üst üste bu kadar aynı yüklemi kullanmak göze hoş gelmiyor
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    tersadamfeyz (Feyyaz Karakaya) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolittle guzeldi la sanki
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    7684 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2020nin en kötüleri, en kötü filmler ve
    3 etiket daha sıvı soğutma Razzie Ödülleri Bilim ve Teknoloji
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