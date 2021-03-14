Film sektörünün en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin 2020 adayları belli oldu: Netflix zirvede

2020 yılında iyisiyle kötüsüyle birçok film izledik. Herkesin elbette kendi zevkine göre seçtiği iyi ve kötü filmler bulunuyordur. Ancak ayrıca büyük ödül törenleri ile yılın en iyileri ve kötüleri de seçiliyor. Geçtiğimiz saatlerde de 2020 yılının en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin adayları belli oldu.
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En iyilerin seçildiği ödüllere baktığımızda son yıllarda Netflix'in birçok yapımını görebiliyoruz. Aynı zamanda Razzie Ödülleri'nde gördüğümüz gibi yılın en kötü yapımlarında da Netflix'in yapımları bulunuyor. Bunun en büyük sebebi elbette Netflix'in birçok yapıma imza atması.
Razzie Ödülleri'nin 2020 adaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Kazananlar ya da bu ödül için kaybedenler diyebiliriz, 24 Nisan'da açıklanacak.
En Kötü Filmİlginizi Çekebilir Metacritic 2020 yılının en kötü 15 filmini açıkladı
- 365 Days
- Absolute Proof
- Dolittle
- Fantasy Island
- Music
En Kötü Erkek Oyuncu
- Robert Downey, Jr.- Dolittle
- Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof
- Michele Morrone,- 365 Days
- Adam Sandler – Hubie Halloween
- David Spade – The Wrong Missy
En Kötü Kadın Oyuncu
- Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches
- Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream
- Kate Hudson – Music
- Lauren Lapkus – The Wrong Missy
- Anna-Maria Sieklucka – 365 Days
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
- Glenn Close – Hillbilly Elegy
- Lucy Hale – Fantasy Island
- Maggie Q – Fantasy Island
- Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
- Maddie Ziegler – Music
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
- Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee
- Rudy Giuliani (As “Himself”) – Borat, Subsequent Moviefilm
- Shia LaBeouf – The Tax Collector
- Arnold Schwarzenegger – Iron Mask
- Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night
En Kötü İkili
- Maria Bakalova & Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm
- Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent – Doolittle
- Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” – Call of the Wild
- Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
- Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice – Hubie Halloween
En Kötü Yönetmen
- Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” filmleri
- Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
- Stephen Gaghan – Dolittle
- Ron Howard – Hillbilly Elegy
- Sia – Music
En Kötü Senaryo
- 365 Days
- All 3 Barbie & Kendra Movies
- Dolittle
- Fantasy Island
- Hillbilly Elegy
En Kötü Yeniden Yapım ya da Devam Filmi
- 365 Days
- Dolittle
- Fantasy Island
- Hubie Halloween
- Wonder Woman 1984
https://deadline.com/2021/03/razzies-awards-2021-nominations-41st-golden-raspberry-awrads-nominees-1234713127/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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