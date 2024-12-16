Spider-Man: Beyond the Spider-Verse 2025'te de çıkmayacak

Tam Boyutta Gör 2018 yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse ile başlayıp 2023 yılında Across the Spider-Verse ile devam eden animasyon Örümcek-Adam serisi, Sony'nin son yıllardaki en başarılı işleri arasında yer alıyor. Chris Miller ve Phil Lord öncülüğünde hazırlanan bu seri, gerek yenilikçi animasyon stiliyle, gerekse hikâsiyle beğeni kazandı. Gişede de kendi çapında bir başarı elde etti. Ne var ki tüm bunlara rağmen seri kendisini koca bir krizin içinde bulmuş durumda.

Normalde bu serinin üçüncü filmi olan Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'ün 2024'ün mart ayında çıkması bekleniyordu. Ancak Sony, ikinci film çıktıktan kısa bir süre sonra üçüncü filmi erteledi. Pek çok kişi vizyon tarihinin en fazla beş altı ay ileri çekileceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Aksine, gelen son haberler bu filmin çıkışı için en az bir yıl daha beklememiz gerekeceğini söylüyor.

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Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Neredeyse Baştan Çekiliyor

Hollywood kulislerinde bir süredir konuşulan bu ihtimal, dün Deadline tarafından doğrulandı. Deadline'ın haberine göre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'ün 2025'e yetiştirilmesi mümkün değil. Bu yüzden film en erken 2026'da çıkacak. Hatta 2027'ye de kalabilir.

Peki ne oldu da 2024'ün mart ayında çıkmaya neredeyse hazır olan bir filmin 2027'ye kadar ertelenebileceği konuşulmaya başlandı. Deadline bu konuya pek girmiyor olsa da daha önce gelen söylentiler Sony'nin filmin büyük bir bölümünü çöpe attığını söylüyor. Beyond the Spider-Verse'ün hikâyesinden memnun olmayan stüdyonun animasyonların büyük bölümü tamamlanmış olduğu hâlde senaryoyu baştan yazdırdığı, bu yüzden şimdi filmin önemli bir bölümünün sıfırdan tekrar yapılacağı belirtiliyor. Filmin 2026'dan önce çıkmayacak olmasının sebebi de bu.

Diğer yandan bu serinin başında yer alan Chris Miller ve Phil Lord ikilisiyle de yollar ayrılıyor. Sony, prodüksiyon sürecinde karşı karşıya geldiği bu ikiliyle olan anlaşmasını yenilememe kararı aldı. Bu kararın arkasında da Spider-Verse serisinde yaşanan krizin olduğu düşünülüyor.

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