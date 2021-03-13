Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly

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Bilim kurgu filmlerinin kalitesini bulmak gerçekten fazlasıyla zor ancak dizisini bulmak daha da zor. Özellikle güzel bir evreni olan, karakter ve evren gelişimlerinin bulunduğu, hikayesi ve amacı güzel olan yapım bulmak bir hayli zor. Bu hafta önereceğimiz dizi de aslında benim şahsi olarak çok beğendiğim ve şanssız olaylar sebebiyle çoğu kişinin bilmediği bir bilim kurgu dizisi. Ufak bir detay daha paylaşmak isterim. Normalde haftalık önerilerde ilk önce film önerisini yayınlıyordum ancak bu hafta bir değişiklik yapıp diziye öne aldım. Sebebi de bugün önereceğim dizinin devamını ve finalini anlatan bir filmin bulunması.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 15: Patriot"

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Bu hafta sizlere önereceğimiz dizi Firefly. Dizinin başrollerinde Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Jewel Staite, Adam Baldwin, Sean Maher, Summer Glau ve Ron Glass gibi isimler bulunuyor. Dizinin yaratıcılığını ise ilk Avengers filminden tanıdığımız Joss Whedon yapıyor.

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Günümüzden yaklaşık 5000 yıl sonrasında geçen Firefly, Serenity isimli bir gemide yasa dışı eşya taşıyan kargocu bir ekibi konu alıyor. Aldıkları ücrete göre bazen insan da taşıyabiliyorlar. Gittikleri gezegenlerden birinde gemilerine bir peder ve yanında başka kargosu olan bir adamı alıyorlar. Yetkili kişilerin bir süre sonra gemiyi basması ile birlikte hem pederin hem de diğer adamın ve kargosunun bazı sırları ortaya çıkıyor. Hem yetkililerden kaçarak hem de zaten yasa dışı olan işlerini devam ettirmeye çalışarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ayrıca dizide Yağmacılar denilen bazı varlıklar bulunuyor ve kesinlikle diziye ekstra bir hava katıyor. Diziyi tamamen sizin keşfetmeniz daha iyi, bu yüzden daha fazla detay vermeyeceğim.

Dizi her ne kadar gelecekte geçse de vahşi batı temasıyla benzerliği olduğu için olaylar çok da ütopik gelmiyor. Ayrıca yine gündelik olayların daha büyük olaylara bağlanması sebebiyle de daha fazla insana hitap edebileceğini düşünüyorum. Oyuncuklar yeterli seviyede, aynı şekilde CGI da. Dizinin dönemi düşünüldüğünde CGI'ın yer yer iyi olduğunu bile söyleyebilriz, özellikle bir dizi için.

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Sonuç olarak bu diziyi bilim kurgu seven herkese öneriyorum. Dizi ne yazık ki yarıda kalıyor gibi oluyor. Bu yüzden Joss Whedon yıllar sonra dizinin bir filmini yapıyor. O filmi de yarın akşam 21.30'da önereceğim.

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