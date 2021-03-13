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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly

    Haftalık dizi önerilerimizin on altıncısı ile karşınızdayız. Bu hafta sizlere çok başarılı olan ancak ne yazık ki çoğu kişinin bilmediği bir bilim kurgu dizisi önereceğiz.
    13 Mart 2021, 21:30 (2 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly
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    Bilim kurgu filmlerinin kalitesini bulmak gerçekten fazlasıyla zor ancak dizisini bulmak daha da zor. Özellikle güzel bir evreni olan, karakter ve evren gelişimlerinin bulunduğu, hikayesi ve amacı güzel olan yapım bulmak bir hayli zor. Bu hafta önereceğimiz dizi de aslında benim şahsi olarak çok beğendiğim ve şanssız olaylar sebebiyle çoğu kişinin bilmediği bir bilim kurgu dizisi. Ufak bir detay daha paylaşmak isterim. Normalde haftalık önerilerde ilk önce film önerisini yayınlıyordum ancak bu hafta bir değişiklik yapıp diziye öne aldım. Sebebi de bugün önereceğim dizinin devamını ve finalini anlatan bir filmin bulunması. 

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 15: Patriot"

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    Bu hafta sizlere önereceğimiz dizi Firefly. Dizinin başrollerinde Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Jewel Staite, Adam Baldwin, Sean Maher, Summer Glau ve Ron Glass gibi isimler bulunuyor. Dizinin yaratıcılığını ise ilk Avengers filminden tanıdığımız Joss Whedon yapıyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly
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    Günümüzden yaklaşık 5000 yıl sonrasında geçen Firefly, Serenity isimli bir gemide yasa dışı eşya taşıyan kargocu bir ekibi konu alıyor. Aldıkları ücrete göre bazen insan da taşıyabiliyorlar. Gittikleri gezegenlerden birinde gemilerine bir peder ve yanında başka kargosu olan bir adamı alıyorlar. Yetkili kişilerin bir süre sonra gemiyi basması ile birlikte hem pederin hem de diğer adamın ve kargosunun bazı sırları ortaya çıkıyor. Hem yetkililerden kaçarak hem de zaten yasa dışı olan işlerini devam ettirmeye çalışarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ayrıca dizide Yağmacılar denilen bazı varlıklar bulunuyor ve kesinlikle diziye ekstra bir hava katıyor. Diziyi tamamen sizin keşfetmeniz daha iyi, bu yüzden daha fazla detay vermeyeceğim.

    Dizi her ne kadar gelecekte geçse de vahşi batı temasıyla benzerliği olduğu için olaylar çok da ütopik gelmiyor. Ayrıca yine gündelik olayların daha büyük olaylara bağlanması sebebiyle de daha fazla insana hitap edebileceğini düşünüyorum. Oyuncuklar yeterli seviyede, aynı şekilde CGI da. Dizinin dönemi düşünüldüğünde CGI'ın yer yer iyi olduğunu bile söyleyebilriz, özellikle bir dizi için. 

    Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly
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    Sonuç olarak bu diziyi bilim kurgu seven herkese öneriyorum. Dizi ne yazık ki yarıda kalıyor gibi oluyor. Bu yüzden Joss Whedon yıllar sonra dizinin bir filmini yapıyor. O filmi de yarın akşam 21.30'da önereceğim.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Dizinin izleme sırası FOX un sırayla verdiği şekilde değil. Kronolojik olarak sıralama şu şekilde; [color=#202124]The proper chronological episode order...
    Yorumu gör »     QuexSeeL
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 1 gün ( Mesaj Silindi )
    wandavision da tek sezon çerezlik izlenir 1 pazar günü tavsiye
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    L logi666leboss (serhat agar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gina torres . Bazi kadinlar yaslandikca daha da guzellesiyor.
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    profecco 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne Firefly ne de Under The Dome güzel diziler değil. Eğer tek sezonluk dizi önerilecekse Siberia oldukça ilginç bir dizi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mion 1 gün ( Mesaj Silindi ) profecco
    sen git narcos izle! aşağılık yaratıklara kahraman diye tap!
    1 Yanıt Yanıtla
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    MetalWave (serdar günaydın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    summer glau sayesinde keşfettiğim, dizi çok güzel tavsiye ederim
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    Mion 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonunda değer bir dizi! Kaç kere izledim hatırlamıyorum!
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Dizinin izleme sırası FOX un sırayla verdiği şekilde değil. Kronolojik olarak sıralama şu şekilde;

    [color=#202124]The proper chronological episode order is as follows: "Serenity", "[color=#202124]The Train Job[color=#202124]", "Bushwhacked", "Shindig", "Safe", "Our Mrs. Reynolds", "Jaynestown", "[color=#202124]Out of Gas[color=#202124]", "Ariel", "War Stories", "Trash", "The Message", "Heart of Gold", and "Objects in Space".
    Yanıtla +2
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    xamaximax 2 gün ( Mesaj Silindi )
    benimde önerim under the dome
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