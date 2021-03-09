Film yapımcıları, korsana teşvik ettiği için ilk kez bir VPN hizmetine dava açtı

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Daha önce korsan sitelere dava açan bir grup film yapımcısı, LiquidVPN hizmetini işleten SMR Hosting'e karşı savaş başlattı. LiquidVPN'e açılan telif hakkı davası bir ilk olma niteliği taşıyor.

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Korsanlığı meşrulaştırıyor suçlaması

Film yapımcıları, LiquidVPN'in hizmetlerini tanıtırken, açık bir şekilde korsanlığa teşvik ettiğini belirtiyorlar. Bu nedenle davacılar, şirketin telif hakkı ve ABD yasalarının ihlalinden sorumlu olduğunu söylüyor. Davaya göre LiquidVPN kendisini "torrent ve P2P dosya paylaşımı için en iyi VPN" olarak adlandırıyor. Hizmetin sitesinde yer alan tanıtımlarda da korsanlığı meşrulaştıran buna benzer ifadeler kullanılmış.

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Ek olarak, LiquidVPN'in web sayfasında, bir medya oynatıcı içeren ve aynı zamanda ücretsiz BitTorrent istemcisi olan Popcorn Time'a adanmış bir bölüm de mevcut. Davacılar, her korsan film için 150 bin dolara kadar tazminat talep ederken, ayrıca VPN kullanıcılarının korsan sitelere erişiminin engellenmesini de istiyorlar.

https://www.techspot.com/news/88852-moviemakers-sue-vpn-service-promoting-facilitating-piracy.html

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