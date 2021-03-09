Film yapımcıları, korsana teşvik ettiği için ilk kez bir VPN hizmetine dava açtı

Daha önce korsan sitelere dava açan bir grup film yapımcısı, LiquidVPN hizmetini işleten SMR Hosting'e karşı savaş başlattı. LiquidVPN'e açılan telif hakkı davası bir ilk olma niteliği taşıyor.
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Korsanlığı meşrulaştırıyor suçlaması
Film yapımcıları, LiquidVPN'in hizmetlerini tanıtırken, açık bir şekilde korsanlığa teşvik ettiğini belirtiyorlar. Bu nedenle davacılar, şirketin telif hakkı ve ABD yasalarının ihlalinden sorumlu olduğunu söylüyor. Davaya göre LiquidVPN kendisini "torrent ve P2P dosya paylaşımı için en iyi VPN" olarak adlandırıyor. Hizmetin sitesinde yer alan tanıtımlarda da korsanlığı meşrulaştıran buna benzer ifadeler kullanılmış.
Ek olarak, LiquidVPN'in web sayfasında, bir medya oynatıcı içeren ve aynı zamanda ücretsiz BitTorrent istemcisi olan Popcorn Time'a adanmış bir bölüm de mevcut. Davacılar, her korsan film için 150 bin dolara kadar tazminat talep ederken, ayrıca VPN kullanıcılarının korsan sitelere erişiminin engellenmesini de istiyorlar.
https://www.techspot.com/news/88852-moviemakers-sue-vpn-service-promoting-facilitating-piracy.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...