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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Film yapımcıları, korsana teşvik ettiği için ilk kez bir VPN hizmetine dava açtı

    ABD'de bir VPN hizmetine karşı ilk telif hakkı ihlali davası açıldı. Film yapımcıları LiquidVPN'i korsana teşvik etmekle suçluyorlar.
    09 Mart 2021, 15:00 (1 sa.)
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Film yapımcıları, korsana teşvik ettiği için ilk kez bir VPN hizmetine dava açtı
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    Daha önce korsan sitelere dava açan bir grup film yapımcısı, LiquidVPN hizmetini işleten SMR Hosting'e karşı savaş başlattı. LiquidVPN'e açılan telif hakkı davası bir ilk olma niteliği taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda"

    Korsanlığı meşrulaştırıyor suçlaması

    Film yapımcıları, LiquidVPN'in hizmetlerini tanıtırken, açık bir şekilde korsanlığa teşvik ettiğini belirtiyorlar. Bu nedenle davacılar, şirketin telif hakkı ve ABD yasalarının ihlalinden sorumlu olduğunu söylüyor. Davaya göre LiquidVPN kendisini "torrent ve P2P dosya paylaşımı için en iyi VPN" olarak adlandırıyor. Hizmetin sitesinde yer alan tanıtımlarda da korsanlığı meşrulaştıran buna benzer ifadeler kullanılmış.

    Film yapımcıları, korsana teşvik ettiği için ilk kez bir VPN hizmetine dava açtı
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    Ek olarak, LiquidVPN'in web sayfasında, bir medya oynatıcı içeren ve aynı zamanda ücretsiz BitTorrent istemcisi olan Popcorn Time'a adanmış bir bölüm de mevcut. Davacılar, her korsan film için 150 bin dolara kadar tazminat talep ederken, ayrıca VPN kullanıcılarının korsan sitelere erişiminin engellenmesini de istiyorlar.



    https://www.techspot.com/news/88852-moviemakers-sue-vpn-service-promoting-facilitating-piracy.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kayamtky 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Biri kapanır, biri açılır, bu böyle devam eder.
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    F fakasupi (Harun Balaban) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yapımcılar bu sene filmlerden para kazanamadı şimdi nerden ne tırtıklarız peşindeler.
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