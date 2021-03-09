Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda

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Geçen yıl Aralık ayında Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesi 2020'de Amerikalı yonga üreticisi Snapdragon 888 adlı yeni amiral gemisi mobil işlemcisini tanıttı. Şimdi ise duyurudan üç ay sonra yonga setinin yeni sürümü hakkında bilgiler sızmış durumda.

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5G teknolojisinden yoksun gelecek

Güvenilir haber kaynaklarından Winfuture'dan Roland Quandt, Twitter sayfasında Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 888 yongasının "hafif" bir sürümünü yayınlamaya hazırlandığını söyledi. Yeni işlemcinin orijinal yongasında SM8350 yerine SM8325 model numarası var ve ağabeyinin aksine yerleşik bir 5G modem barındırmayacak. Qualcomm Snapdragon 888 Lite'ın 5G ağlarının henüz yaygın olmadığı veya hiç kullanılamadığı ülkeleri hedeflemesi olası.

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Yerleşik 5G modemi olmayan çip sayesinde akıllı telefon üreticileri, müşterilerine 4G ile daha uygun fiyatlı amiral gemileri sunabilecekler. Qualcomm Snapdragon 888 Lite'ın hangi özelliklere sahip olduğu ve piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Qualcomm'un yakında Snapdragon 775 / 775G de dahil olmak üzere birkaç yeni işlemci tanıtacağı düşünüldüğünde, amiral gemisi çipinin Lite sürümünün onlarla birlikte piyasaya sürülmesi olası diyebiliriz.

https://twitter.com/rquandt/status/1368887813891104772

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