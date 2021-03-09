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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda

    Amiral gemisi çipinin basitleştirilmiş bir versiyonunun geleceği bildirildi. Yonga seti 5G desteği içermeyecek ve CPU'nun saat frekansının düşürülmesi de olası.
    09 Mart 2021, 11:00 (5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda
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    Geçen yıl Aralık ayında Qualcomm Snapdragon Teknoloji Zirvesi 2020'de Amerikalı yonga üreticisi Snapdragon 888 adlı yeni amiral gemisi mobil işlemcisini tanıttı. Şimdi ise duyurudan üç ay sonra yonga setinin yeni sürümü hakkında bilgiler sızmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Meizu 18'in sadece 0.1 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi tarayıcısı görüntülendi"

    5G teknolojisinden yoksun gelecek

    Güvenilir haber kaynaklarından Winfuture'dan Roland Quandt, Twitter sayfasında Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 888 yongasının "hafif" bir sürümünü yayınlamaya hazırlandığını söyledi. Yeni işlemcinin orijinal yongasında SM8350 yerine SM8325 model numarası var ve ağabeyinin aksine yerleşik bir 5G modem barındırmayacak. Qualcomm Snapdragon 888 Lite'ın 5G ağlarının henüz yaygın olmadığı veya hiç kullanılamadığı ülkeleri hedeflemesi olası.

    Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda
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    Yerleşik 5G modemi olmayan çip sayesinde akıllı telefon üreticileri, müşterilerine 4G ile daha uygun fiyatlı amiral gemileri sunabilecekler. Qualcomm Snapdragon 888 Lite'ın hangi özelliklere sahip olduğu ve piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak Qualcomm'un yakında Snapdragon 775 / 775G de dahil olmak üzere birkaç yeni işlemci tanıtacağı düşünüldüğünde, amiral gemisi çipinin Lite sürümünün onlarla birlikte piyasaya sürülmesi olası diyebiliriz.



    https://twitter.com/rquandt/status/1368887813891104772
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    K konusancpu 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı ne kadar acaba ?
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    dugers (syt dgr) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarda kafayı sıyırdı. Canı sıkılınca yeni platform çıkartıyorlar. Eski donanımlara desteklerini kesmeseler bari.
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    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ee Snapdragon 870'e noldu?
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