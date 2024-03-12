Tam Boyutta Gör Square Enix tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl PS5 için yayınlanan Final Fantasy XVI, çok yakında PC için yayınlanabilir. Bildiğiniz gibi Square Enix, oyunun PC versiyonunun geliştirilmekte olduğunu daha önce açıklamıştı. Ancak herhangi bir tarih paylaşılmadı. Son olarak oyunun yapımcısı Naoki Yoshida, bu bekleyişin yakında sonlanacağını duyurdu.

Final Fantasy XVI çok yakında PC'ye geliyor

Final Fantasy XVI'ın PC sürümüne ilişkin resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Game Informer ile yaptığı söyleşide ise Naoki Yoshida, portun son optimizasyon aşamasında olduğunu belirtti. Tabi ki bunun için net bir tarih paylaşılmadığını hatırlatalım. Ancak Yoshida, çıkış tarihi ve sistem gereksinimlerinin yakında açıklanmasını bekliyor.

Dolayısıyla oyunun 2024 yılında PC'ye çıktığını görmemiz muhtemel. Bu da, önceki Final Fantasy oyunlarına kıyasla serinin münhasırlık süresini kısaltacak. Üstelik Yoshida, oyunun nispeten yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağını söylüyor. Diğer tarafta Final Fantasy XVI'ın ikinci genişleme paketi The Rising Tide'ın bu ilkbahar yayınlanması bekleniyor. Bu yüzden PC sürümü muhtemelen her iki genişleme paketini de içerecek.

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Ayrıca Final Fantasy XVI'ın PC çıkış detayları açıklanmadığı için hangi PC mağazasında satışa sunulacağı da merak konusu. Zira Final Fantasy VII Remake yaklaşık altı ay boyunca Epic Games Store'a özeldi ve ardından Crisis Core geldi. Final Fantasy XVI ise, diğer Playstation oyunlarını takip edebilir.

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Final Fantasy XVI çok yakında PC'ye geliyor