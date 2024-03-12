Final Fantasy XVI çok yakında PC'ye geliyor
Final Fantasy XVI'ın PC sürümüne ilişkin resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Game Informer ile yaptığı söyleşide ise Naoki Yoshida, portun son optimizasyon aşamasında olduğunu belirtti. Tabi ki bunun için net bir tarih paylaşılmadığını hatırlatalım. Ancak Yoshida, çıkış tarihi ve sistem gereksinimlerinin yakında açıklanmasını bekliyor.
Dolayısıyla oyunun 2024 yılında PC'ye çıktığını görmemiz muhtemel. Bu da, önceki Final Fantasy oyunlarına kıyasla serinin münhasırlık süresini kısaltacak. Üstelik Yoshida, oyunun nispeten yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağını söylüyor. Diğer tarafta Final Fantasy XVI'ın ikinci genişleme paketi The Rising Tide'ın bu ilkbahar yayınlanması bekleniyor. Bu yüzden PC sürümü muhtemelen her iki genişleme paketini de içerecek.
Ayrıca Final Fantasy XVI'ın PC çıkış detayları açıklanmadığı için hangi PC mağazasında satışa sunulacağı da merak konusu. Zira Final Fantasy VII Remake yaklaşık altı ay boyunca Epic Games Store'a özeldi ve ardından Crisis Core geldi. Final Fantasy XVI ise, diğer Playstation oyunlarını takip edebilir.Kaynakça https://www.gameinformer.com/news/2024/03/11/final-fantasy-xvi-pc-version-in-final-stages-of-optimization-expect-a-demo-before https://www.gameinformer.com/exclusive-interview/2024/03/11/final-fantasy-xvi-lessons-learned-clives-reception-loose-ends-and Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.