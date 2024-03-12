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    Anlık Bildirim

    Final Fantasy XVI çok yakında PC'ye geliyor

    Final Fantasy XVI'ın PC sürümüne ilişkin ayrıntılı bilgiler henüz ortaya çıkmamış olsa da, Square Enix bu bekleyişin uzun sürmeyeceğini söylüyor. Demo lansmandan önce planlandı.
    Final Fantasy XVI çok yakında PC'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Square Enix tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl PS5 için yayınlanan Final Fantasy XVI, çok yakında PC için yayınlanabilir. Bildiğiniz gibi Square Enix, oyunun PC versiyonunun geliştirilmekte olduğunu daha önce açıklamıştı. Ancak herhangi bir tarih paylaşılmadı. Son olarak oyunun yapımcısı Naoki Yoshida, bu bekleyişin yakında sonlanacağını duyurdu.

    Final Fantasy XVI çok yakında PC'ye geliyor

    Final Fantasy XVI'ın PC sürümüne ilişkin resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Game Informer ile yaptığı söyleşide ise Naoki Yoshida, portun son optimizasyon aşamasında olduğunu belirtti. Tabi ki bunun için net bir tarih paylaşılmadığını hatırlatalım. Ancak Yoshida, çıkış tarihi ve sistem gereksinimlerinin yakında açıklanmasını bekliyor.

    Dolayısıyla oyunun 2024 yılında PC'ye çıktığını görmemiz muhtemel. Bu da, önceki Final Fantasy oyunlarına kıyasla serinin münhasırlık süresini kısaltacak. Üstelik Yoshida, oyunun nispeten yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağını söylüyor. Diğer tarafta Final Fantasy XVI'ın ikinci genişleme paketi The Rising Tide'ın bu ilkbahar yayınlanması bekleniyor. Bu yüzden PC sürümü muhtemelen her iki genişleme paketini de içerecek.

    Ayrıca Final Fantasy XVI'ın PC çıkış detayları açıklanmadığı için hangi PC mağazasında satışa sunulacağı da merak konusu. Zira Final Fantasy VII Remake yaklaşık altı ay boyunca Epic Games Store'a özeldi ve ardından Crisis Core geldi. Final Fantasy XVI ise, diğer Playstation oyunlarını takip edebilir.

    Kaynakça https://www.gameinformer.com/news/2024/03/11/final-fantasy-xvi-pc-version-in-final-stages-of-optimization-expect-a-demo-before https://www.gameinformer.com/exclusive-interview/2024/03/11/final-fantasy-xvi-lessons-learned-clives-reception-loose-ends-and
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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