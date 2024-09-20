Microsoft Flight Simulator 2024'ün sistem gereksinimleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör PC uçuş simülatörü hayranlarının merakla beklediği Microsoft Flight Simulator 2024’ün sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Microsoft’un paylaştığı tablonun beklenen gereksinimlerle örtüşmediği dikkat çekiyor.

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Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri nedir, kaç GB alan isteyecek?

Microsoft Flight Simulator 2024 PC gereksinimleri, minimum, önerilen ve ideal kategorileri altında yayınlandı. Microsoft, en iyi görsel ve performans deneyimi için 64GB RAM, GeForce RTX 4080 ekran kartı ve 100Mbps internet bağlantısı öneriyor. Flight Simulator 2024’ü yüklemek için en az 50 GB depolama alanının olması gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K Ekran kartı : AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 970

: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 970 VRAM : 4 GB

: 4 GB Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 50 GB

: 50 GB İnternet: 10 Mbps

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-10700K

: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-10700K Ekran kartı : AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce GTX 2080

: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce GTX 2080 VRAM : 8 GB

: 8 GB Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Depolama : 50 GB

: 50 GB İnternet: 50 Mbps

İdeal sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i7-14700K

: AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i7-14700K Ekran kartı : AMD Radeon RX 7900 XT / NVIDIA GeForce GTX 4080

: AMD Radeon RX 7900 XT / NVIDIA GeForce GTX 4080 VRAM : 12 GB

: 12 GB Bellek : 64 GB RAM

: 64 GB RAM Depolama : 50 GB

: 50 GB İnternet: 100 Mbps

Microsoft Flight Simulator 2024 ne zaman çıkacak?

Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım’da PC ve Xbox Series X/S’e çıkış yapacak. Microsoft, PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin oyunu ilk günden oynayacaklarını açıkladı.

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Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri açıklandı