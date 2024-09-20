Microsoft Flight Simulator 2024'ün sistem gereksinimleri açıklandı

- Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri nedir, kaç GB alan isteyecek?
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- İdeal sistem gereksinimleri
- Microsoft Flight Simulator 2024 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Microsoft Flight Simulator 2024 sistem gereksinimleri nedir, kaç GB alan isteyecek?
Microsoft Flight Simulator 2024 PC gereksinimleri, minimum, önerilen ve ideal kategorileri altında yayınlandı. Microsoft, en iyi görsel ve performans deneyimi için 64GB RAM, GeForce RTX 4080 ekran kartı ve 100Mbps internet bağlantısı öneriyor. Flight Simulator 2024’ü yüklemek için en az 50 GB depolama alanının olması gerekiyor.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 970
- VRAM: 4 GB
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 50 GB
- İnternet: 10 Mbps
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-10700K
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce GTX 2080
- VRAM: 8 GB
- Bellek: 32 GB RAM
- Depolama: 50 GB
- İnternet: 50 Mbps
İdeal sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 9 7900X / Intel Core i7-14700K
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XT / NVIDIA GeForce GTX 4080
- VRAM: 12 GB
- Bellek: 64 GB RAM
- Depolama: 50 GB
- İnternet: 100 Mbps
Microsoft Flight Simulator 2024 ne zaman çıkacak?
Microsoft Flight Simulator 2024, 19 Kasım’da PC ve Xbox Series X/S’e çıkış yapacak. Microsoft, PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin oyunu ilk günden oynayacaklarını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...