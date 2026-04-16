    ETS 2 için Anadolu'nun Ruhu DLC paketi duyuruldu

    ETS 2 oyuncularının uzun süredir merakla beklediği büyük Türkiye haritası nihayet gerçekleşiyor ancak bir müddet daha beklemek gerekecek. ETS 2 için Anadolu'nun Ruhu DLC paketi duyuruldu

    Türk oyun topluluğu içerisinde çok önemli bir yere sahip olan Euro Truck Simulator 2 ya da ETS 2 yıllardır gelen taleplere nihayet yanıt verdi ve Avrupa haritasından sonra Anadolu haritasını da oyuna dahil etme kararı aldı. Anadolu'nun Ruhu adındaki DLC resmen duyuruldu.

    Anadolu'nun Ruhu uyanıyor

    Firmanın resmî sitesinden duyurduğu genişleme paketi yapılan açıklamaya göre Antalya, Alanya gibi il ve ilçelere kadar uzanırken doğuda en son noktanın Aksaray olduğu anlaşılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Tuz Gölü gibi pek çok nokta haritada ziyaret edilebilecek. Muhtemelen Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzurum gibi şehirler pakette yer almayacak. Halen daha geliştirme aşamasında olduğu için Aksaray'dan daha ileriye geçilecek mi merak konusu.

    Road to the Black Sea DLC'si ile Avrupa şehirlerini haritaya dahil eden ETS 2, Anadolu'nun Ruhu paketi ile de doğuda Aksaray ve güneyde Antalya'ya kadar oldukça geniş bir Türkiye haritasını oyun severlere sunacak. ETS 2 Coaches DLC'si sayesinde otogarlar da eklendiği için oyuncular hem tırlarla hem de otobüslerle otogardan otogara sürüş deneyimi yaşayabilecek.

    Anadolu'nun Ruhu DLC paketinin 2028 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor zira 2026 yılında İzlanda, 2027 yılında ise İrlanda DLC’si yayımlayacak. Steam sayfasında DLC paketi için istek listesi açılmış durumda ve çıkış tarihi de yakın bir zamanda duyurulacak. 

