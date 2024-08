Final Fantasy XVI PC demosu çıktı: İşte sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Square Enix, Final Fantasy 16’nın 17 Eylül'de PC’ye geleceğini duyurdu ve sistem gereksinimlerini paylaştı. Oyun, ayrıca Epic Games Store ve Steam’de ön siparişe açıldı ve demosu yayınlandı.

Final Fantasy XVI fiyatı ve çıkış tarihi

Final Fantasy 16 PC sürümü, Steam'de ve Epic Games Store’da ön siparişe açıldı. Final Fantasy XVI çıkış tarihi 17 Eylül olarak işaretlendi. Oyunun fiyatı; 1650 TL. Bu, temel sürüm için geçerli fiyatlandırma. Echoes of the Fallen ve The Rising Tide Final Fantasy XVI Complete Edition fiyatı 2300 TL. Oyunun Steam’deki fiyatı ise; 40 dolar. Her iki mağazada da oyunun demosu indirilebiliyor.

Final Fantasy 16 sistem gereksinimleri

Final Fantasy XVI PC’de oynamak için bilgisayarınızın şu donanımlara sahip olması gerekiyor:

Minimum sistem gereksinimleri (30fps, 720p)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit /Windows 11

Windows 10 64-bit /Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 170 GB

Önerilen sistem gereksinimleri (60fps, 1080p)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit /Windows 11

Windows 10 64-bit /Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Ekran kartı : AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 170 GB

