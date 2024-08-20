Final Fantasy XVI PC demosu çıktı: İşte sistem gereksinimleri

- Final Fantasy XVI fiyatı ve çıkış tarihi
- Final Fantasy 16 sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri (30fps, 720p)
- Önerilen sistem gereksinimleri (60fps, 1080p)
- Yorumlar
Final Fantasy XVI fiyatı ve çıkış tarihi
Final Fantasy 16 PC sürümü, Steam'de ve Epic Games Store’da ön siparişe açıldı. Final Fantasy XVI çıkış tarihi 17 Eylül olarak işaretlendi. Oyunun fiyatı; 1650 TL. Bu, temel sürüm için geçerli fiyatlandırma. Echoes of the Fallen ve The Rising Tide Final Fantasy XVI Complete Edition fiyatı 2300 TL. Oyunun Steam’deki fiyatı ise; 40 dolar. Her iki mağazada da oyunun demosu indirilebiliyor.
Final Fantasy 16 sistem gereksinimleri
Final Fantasy XVI PC’de oynamak için bilgisayarınızın şu donanımlara sahip olması gerekiyor:
Minimum sistem gereksinimleri (30fps, 720p)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit /Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 170 GB
Önerilen sistem gereksinimleri (60fps, 1080p)
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit /Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080
- DirectX: DirectX 12
- Depolama: 170 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.