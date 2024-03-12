Eski Sony Interactive CEO'su: ''Özel oyunların hiçbir anlamı yok''

'Özel oyunların hiçbir anlamı yok'
Layden'a göre, AAA oyun geliştirme maliyetlerinin hızla artması, oyunların tek bir platformda satılmasını riskli hale getiriyor. Platform kısıtlamaları ise, oyun yayıncılarının potansiyel müşteri kitlesini daraltıyor ve oyunların diğer platformlara yayılması ile sonuçlanıyor. Üstelik yetkili isim, oyunlara olan erişimin kolaylaşmasından ve ücretsiz oyunların son dönemdeki yükselişine dikkat çekti. Bu nedenle ''ayrıcalığın hiçbir anlamı yok''.
Ayrıca eski Sony Interactive başkanı, değişen manzarayı ''Devrim'' olarak nitelendirdi ve konsol üreticilerinin artık iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı. Zira Sony ve Microsoft gibi devlerin, yeni gerçeğe uyum sağlamaya başladığını hatırlatalım. Ancak Layden'a göre, mobil cihazlar alanında bu değişim daha karmaşık şekilde gerçekleşiyor.
Özellikle Apple'ın iOS pazarındaki hakimiyetini koruma çabaları ve düzenleyicilerin izlemesi nedeniyle, mobil oyun endüstrisi için platformlar arası entegrasyon ve çeşitlendirme çalışmaları durmuyor. Sonuç olarak Layden, oyun endüstrisinin önümüzdeki dönemde daha fazla platform çeşitliliği ve iş birliği göreceğini ve ''bu değişime uyum sağlayamayan şirketlerin rekabet avantajlarını kaybedebileceklerini'' belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.