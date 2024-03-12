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    Anlık Bildirim

    Eski Sony Interactive CEO'su: ''Özel oyunların hiçbir anlamı yok''

    Eski Sony Interactive CEO'su Shawn Layden, Playstation özel oyunları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Layden, ''Özel oyunların hiçbir anlamı yok''....   
    Eski Sony Interactive CEO'su: 'Özel oyunların hiçbir anlamı yok' Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi oyun konsolları arasındaki rekabet büyük ölçüde sonlandı ve oyun endüstrisi artık abonelik tabanlı servislere odaklanıyor. Eski Sony Interactive Studios'un başkanı Shawn Layden ise, yeni bir söyleşide bu konulara ve konsol özel oyunlara değindi. Şu anda Tencent Games'in stratejik danışmanı olan Layden, modern oyun endüstrisindeki zorluklarından birinin ''Exclusive'' yani tek platforma özel oyunlar olduğunu söyledi.

    'Özel oyunların hiçbir anlamı yok'

    Layden'a göre, AAA oyun geliştirme maliyetlerinin hızla artması, oyunların tek bir platformda satılmasını riskli hale getiriyor. Platform kısıtlamaları ise, oyun yayıncılarının potansiyel müşteri kitlesini daraltıyor ve oyunların diğer platformlara yayılması ile sonuçlanıyor. Üstelik yetkili isim, oyunlara olan erişimin kolaylaşmasından ve ücretsiz oyunların son dönemdeki yükselişine dikkat çekti. Bu nedenle ''ayrıcalığın hiçbir anlamı yok''.

    Ayrıca eski Sony Interactive başkanı, değişen manzarayı ''Devrim'' olarak nitelendirdi ve konsol üreticilerinin artık iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı. Zira Sony ve Microsoft gibi devlerin, yeni gerçeğe uyum sağlamaya başladığını hatırlatalım. Ancak Layden'a göre, mobil cihazlar alanında bu değişim daha karmaşık şekilde gerçekleşiyor.

    Özellikle Apple'ın iOS pazarındaki hakimiyetini koruma çabaları ve düzenleyicilerin izlemesi nedeniyle, mobil oyun endüstrisi için platformlar arası entegrasyon ve çeşitlendirme çalışmaları durmuyor. Sonuç olarak Layden, oyun endüstrisinin önümüzdeki dönemde daha fazla platform çeşitliliği ve iş birliği göreceğini ve ''bu değişime uyum sağlayamayan şirketlerin rekabet avantajlarını kaybedebileceklerini'' belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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