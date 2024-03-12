Eski Sony Interactive CEO'su: ''Özel oyunların hiçbir anlamı yok''

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi oyun konsolları arasındaki rekabet büyük ölçüde sonlandı ve oyun endüstrisi artık abonelik tabanlı servislere odaklanıyor. Eski Sony Interactive Studios'un başkanı Shawn Layden ise, yeni bir söyleşide bu konulara ve konsol özel oyunlara değindi. Şu anda Tencent Games'in stratejik danışmanı olan Layden, modern oyun endüstrisindeki zorluklarından birinin ''Exclusive'' yani tek platforma özel oyunlar olduğunu söyledi.

'Özel oyunların hiçbir anlamı yok'

Layden'a göre, AAA oyun geliştirme maliyetlerinin hızla artması, oyunların tek bir platformda satılmasını riskli hale getiriyor. Platform kısıtlamaları ise, oyun yayıncılarının potansiyel müşteri kitlesini daraltıyor ve oyunların diğer platformlara yayılması ile sonuçlanıyor. Üstelik yetkili isim, oyunlara olan erişimin kolaylaşmasından ve ücretsiz oyunların son dönemdeki yükselişine dikkat çekti. Bu nedenle ''ayrıcalığın hiçbir anlamı yok''.

Ayrıca eski Sony Interactive başkanı, değişen manzarayı ''Devrim'' olarak nitelendirdi ve konsol üreticilerinin artık iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı. Zira Sony ve Microsoft gibi devlerin, yeni gerçeğe uyum sağlamaya başladığını hatırlatalım. Ancak Layden'a göre, mobil cihazlar alanında bu değişim daha karmaşık şekilde gerçekleşiyor.

2si1 - PS5 Pro beklentilerin altında mı kalacak? Konsol oyunların 15 sa. önce eklendi

Özellikle Apple'ın iOS pazarındaki hakimiyetini koruma çabaları ve düzenleyicilerin izlemesi nedeniyle, mobil oyun endüstrisi için platformlar arası entegrasyon ve çeşitlendirme çalışmaları durmuyor. Sonuç olarak Layden, oyun endüstrisinin önümüzdeki dönemde daha fazla platform çeşitliliği ve iş birliği göreceğini ve ''bu değişime uyum sağlayamayan şirketlerin rekabet avantajlarını kaybedebileceklerini'' belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.