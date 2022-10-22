Final Fantasy XVI'dan beklenen fragman geldi

Paylaşılan fragmanın gerçekten heyecanlandırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette oynanış videolarını görmek çok daha mantıklı olacaktır oyun hakkında konuşabilmek için. Oyunun paylaşılan son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
Final Fantasy XVI Fragman
Final Fantasy XVI'nın net çıkış tarihi ne yazık ki hala bilinmiyor. Ancak yapılan son açıklamara göre oyun 2023'ün yaz aylarında çıkış yapacak. Ertelenme ihtimali olduğunu belirtelim. Oyun yalnızca PlayStation 5 için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.