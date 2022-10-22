Tam Boyutta Gör Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı popüler oyun serisi Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy XVI, geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Ne yazık ki duyurulmasından bu yana oyun ile ilgili pek bir güncelleme almamıştık ancak nihayet oyundan fragman geldi.

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Paylaşılan fragmanın gerçekten heyecanlandırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette oynanış videolarını görmek çok daha mantıklı olacaktır oyun hakkında konuşabilmek için. Oyunun paylaşılan son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Final Fantasy XVI Fragman

Final Fantasy XVI'nın net çıkış tarihi ne yazık ki hala bilinmiyor. Ancak yapılan son açıklamara göre oyun 2023'ün yaz aylarında çıkış yapacak. Ertelenme ihtimali olduğunu belirtelim. Oyun yalnızca PlayStation 5 için çıkış yapacak.

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Final Fantasy XVI'dan beklenen fragman geldi