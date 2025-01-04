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    Game Science açıkladı: Black Myth Wukong, neden Xbox’ta yok?

    2024 yılının en sevilen oyunlarından olan ve birçok ödüle aday gösterilen Black Myth: Wukong, neden yalnızca PS ve PS5 sistemlerinde var? Şirketin CEO’su konu hakkında açıklama yaptı.
    Black Myth: Wukong Tam Boyutta Gör
    Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlardan esinlenerek geliştirilen Black Myth: Wukong, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Playstation 5 ve PC platformlarında satışa sunulmuştu. Kısa sürede popüler bir oyuncu kitlesi yakalayan ve birçok ödüle aday gösterilen yapım, Xbox Series platformları için de tanıtılsa da yapım, henüz bu platformda satışa sunulmadı. Peki neden?

    Xbox Series S, Black Myth: Wukong’un platformda yer almasını engelliyor

    Geçtiğimiz aylarda Black Myth’in Xbox platformlarını es geçme nedenin Playstation ile yapılan bir anlaşma olduğu öne sürülmüştü. Daha sonraki iddialar ise yapımın Xbox platformunda yer almamasını Xbox Series S ile yaşanan optimizasyon sorunlarına bağlı olduğunu belirtmişti. Microsoft, geçtiğimiz aylarda bu iddiayı yalanlasa da oyunun geliştirici stüdyosu Game Science, bu iddiayı doğruladı.

    Black Myth: Wukong’un stüdyosu olan Game Science’ın CEO’su Yocar-Feng Ji, Weibo platformunda Black Myth’in Steam Awards 2024’te ödül alması hakkında konuştu. Konuşma sırasında Feng, yapımın Xbox platformunda yer almamasının Xbox Series S’te yer alan 10GB RAM’e bağladı. Görünüşe göre stüdyo, birçok donanım özelliği kırpılmış Series S’te yaşanan optimizasyon sorunları nedeniyle yapımı henüz Xbox oyucunları ile buluşturamadı. Bildiğiniz gibi Microsoft, Xbox Series X’te yayınlanacak tüm oyunların aynı özelliklere sahip bir şekilde Series S’te de yayınlanmasını şart koşuyor, bu nedenle yapımın Xbox platformunda yer edinmesi bir süre daha gecikebilir.
     

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