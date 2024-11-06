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    Şabekeye bağlı elektrikli araçlar, Avrupa'da yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir

    Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre, yenilenebilir enerjiyi elektrikli araç bataryalarında depolamak, Avrupa Birliği'nin 10 yıl içinde 100 milyar eurodan fazla tasarrruf etmesini sağlayabilir.
    Elektrikli araçlar, yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir Tam Boyutta Gör
    Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu'nun yaptığı bir araştırmaya göre, yenilenebilir enerjiyi sabit enerji depolama tesisleri yerine elektrikli araç bataryalarında depolamak, Avrupa Birliği'nin 10 yıl içinde 100 milyar eurodan fazla tasarrruf etmesini sağlayabilir. Eğer sorunlar çözülürse, elektrikli araçlar 2040'a kadar AB'nin elektrik tedariğinde 4. sırada yer alabilir.

    AB ülkeleri, net sıfır hedeflerine ulaşmak için güneş ve rüzgar enerjisine büyük yatırım yapıyor. Ancak bu enerji kaynaklarının kesintili doğası yüzünden, enerji depolama sistemlerinin inşa edilmesi ve şebekeye bağlanması gerekiyor. Bu noktada, elektrikli araçların bataryaları, fazla enerjiyi depolamak ve talebin yüksek olduğu zamanlarda şebekeye vermek için işlev görebilir. Bu durum, yüzlerce milyar dolarlık batarya depolama sistemlerinin inşasının önüne geçmenin yanında, elektrikli araç sahiplerine de fayda sağlayabilir.

    2040'da yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir

    Elektrikli araçların kullanımının artmasıyla, V2H (araçtan eve) ve V2G (araçtan şebekeye) sistemlerinin sağladığı çift yönlü şarj teknolojileri kritik bir hal almaya başladı. Transport and Environment (T&E) tarafından yapılan araştırma, bu yaklaşımın 2040 yılına kadar AB'ye yılda 22 milyar euro tasarruf etmesini sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

    Elektrikli araçlar, yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir Tam Boyutta Gör
    Araştırma ayrıca, bunun AB'nin enerji altyapısını çalıştırma maliyetlerinde yüzde 8'lik bir azalmanın yanında, 2030 ile 2040 yılları arasında toplamda 100 milyar euro tasarruf sağlayabileceği tahmininde bulunuyor. 

    AB, V2G sistemiyle güneş enerjisi kapasitesini de yüzde 40 oranında artırabilir. Fazla üretilen enerjinin elektrikli araç bataryalarında depolanması, 2040 yılına kadar AB'nin enerji talebinin yüzde %9'unu karşılamaya yardımcı olabilir. Böylelikle, elektrikli araçlar depolama kapasitesine yatırım yapmadan 4. büyük elektrik tedarikçisi haline gelebilir.

    Elektrik faturalarını yarı yarı azaltmaya yardımcı olabilir

    Bunların yanında, çift yönlü şarj cihazlarının kullanılması, elektrikli araç sahiplerinin yıllık elektrik faturalarını yüzde 52 oranında azaltmaya yardımcı olabilir. Tabi bu tasarruf oranı, konuma, aracın batarya büyüklüğüne ve araç sahibinin evinde güneş panelleri olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Gerekli koşullar yerine getirildiğinde, bir elektrikli araç sahibi şarj maliyetlerinde yılda 780 euroya kadar tasarruf sağlıyabilir. Aynı zamanda batarya paketlerinin ömrünü de iyileştirebilir. Sürekli şarj ve deşarj konusunda yaygın olarak duyulan endişelerin aksine, bu yaklaşımın batarya paketinin optimum şarj durumunu korumasına ve ömrünü yüzde 9'a kadar iyileştirmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

    Çift yönlü şarj cihazları normal şarj cihazlarından 100 euro kadar pahalı olmasına rağmen, elde edilen fayda ile kısa sürede kendisi amorti edip kâra geçirebilir. Ancak bütün araçlarda V2G teknolojisinin olmaması, çift yönlü şarj teknolojilerinin belirli bir standarda sahip olmaması şuan için teknolojinin önünde engel oluşturuyor. Bu nedenle, AB'nin yasa koyucularının bir standart belirleyip teknolojinin potansiyelini açığa çıkarması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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