Şabekeye bağlı elektrikli araçlar, Avrupa'da yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir

Tam Boyutta Gör Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu'nun yaptığı bir araştırmaya göre, yenilenebilir enerjiyi sabit enerji depolama tesisleri yerine elektrikli araç bataryalarında depolamak, Avrupa Birliği'nin 10 yıl içinde 100 milyar eurodan fazla tasarrruf etmesini sağlayabilir. Eğer sorunlar çözülürse, elektrikli araçlar 2040'a kadar AB'nin elektrik tedariğinde 4. sırada yer alabilir.

AB ülkeleri, net sıfır hedeflerine ulaşmak için güneş ve rüzgar enerjisine büyük yatırım yapıyor. Ancak bu enerji kaynaklarının kesintili doğası yüzünden, enerji depolama sistemlerinin inşa edilmesi ve şebekeye bağlanması gerekiyor. Bu noktada, elektrikli araçların bataryaları, fazla enerjiyi depolamak ve talebin yüksek olduğu zamanlarda şebekeye vermek için işlev görebilir. Bu durum, yüzlerce milyar dolarlık batarya depolama sistemlerinin inşasının önüne geçmenin yanında, elektrikli araç sahiplerine de fayda sağlayabilir.

2040'da yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir

Elektrikli araçların kullanımının artmasıyla, V2H (araçtan eve) ve V2G (araçtan şebekeye) sistemlerinin sağladığı çift yönlü şarj teknolojileri kritik bir hal almaya başladı. Transport and Environment (T&E) tarafından yapılan araştırma, bu yaklaşımın 2040 yılına kadar AB'ye yılda 22 milyar euro tasarruf etmesini sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma ayrıca, bunun AB'nin enerji altyapısını çalıştırma maliyetlerinde yüzde 8'lik bir azalmanın yanında, 2030 ile 2040 yılları arasında toplamda 100 milyar euro tasarruf sağlayabileceği tahmininde bulunuyor.

AB, V2G sistemiyle güneş enerjisi kapasitesini de yüzde 40 oranında artırabilir. Fazla üretilen enerjinin elektrikli araç bataryalarında depolanması, 2040 yılına kadar AB'nin enerji talebinin yüzde %9'unu karşılamaya yardımcı olabilir. Böylelikle, elektrikli araçlar depolama kapasitesine yatırım yapmadan 4. büyük elektrik tedarikçisi haline gelebilir.

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Elektrik faturalarını yarı yarı azaltmaya yardımcı olabilir

Bunların yanında, çift yönlü şarj cihazlarının kullanılması, elektrikli araç sahiplerinin yıllık elektrik faturalarını yüzde 52 oranında azaltmaya yardımcı olabilir. Tabi bu tasarruf oranı, konuma, aracın batarya büyüklüğüne ve araç sahibinin evinde güneş panelleri olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Gerekli koşullar yerine getirildiğinde, bir elektrikli araç sahibi şarj maliyetlerinde yılda 780 euroya kadar tasarruf sağlıyabilir. Aynı zamanda batarya paketlerinin ömrünü de iyileştirebilir. Sürekli şarj ve deşarj konusunda yaygın olarak duyulan endişelerin aksine, bu yaklaşımın batarya paketinin optimum şarj durumunu korumasına ve ömrünü yüzde 9'a kadar iyileştirmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

Çift yönlü şarj cihazları normal şarj cihazlarından 100 euro kadar pahalı olmasına rağmen, elde edilen fayda ile kısa sürede kendisi amorti edip kâra geçirebilir. Ancak bütün araçlarda V2G teknolojisinin olmaması, çift yönlü şarj teknolojilerinin belirli bir standarda sahip olmaması şuan için teknolojinin önünde engel oluşturuyor. Bu nedenle, AB'nin yasa koyucularının bir standart belirleyip teknolojinin potansiyelini açığa çıkarması gerekiyor.

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Elektrikli araçlar, yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir