Şabekeye bağlı elektrikli araçlar, Avrupa'da yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir

- 2040'da yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir
- Elektrik faturalarını yarı yarı azaltmaya yardımcı olabilir
- Yorumlar
AB ülkeleri, net sıfır hedeflerine ulaşmak için güneş ve rüzgar enerjisine büyük yatırım yapıyor. Ancak bu enerji kaynaklarının kesintili doğası yüzünden, enerji depolama sistemlerinin inşa edilmesi ve şebekeye bağlanması gerekiyor. Bu noktada, elektrikli araçların bataryaları, fazla enerjiyi depolamak ve talebin yüksek olduğu zamanlarda şebekeye vermek için işlev görebilir. Bu durum, yüzlerce milyar dolarlık batarya depolama sistemlerinin inşasının önüne geçmenin yanında, elektrikli araç sahiplerine de fayda sağlayabilir.
2040'da yılda 22 milyar euro tasarruf sağlayabilir
Elektrikli araçların kullanımının artmasıyla, V2H (araçtan eve) ve V2G (araçtan şebekeye) sistemlerinin sağladığı çift yönlü şarj teknolojileri kritik bir hal almaya başladı. Transport and Environment (T&E) tarafından yapılan araştırma, bu yaklaşımın 2040 yılına kadar AB'ye yılda 22 milyar euro tasarruf etmesini sağlayabileceğini ortaya koyuyor.
AB, V2G sistemiyle güneş enerjisi kapasitesini de yüzde 40 oranında artırabilir. Fazla üretilen enerjinin elektrikli araç bataryalarında depolanması, 2040 yılına kadar AB'nin enerji talebinin yüzde %9'unu karşılamaya yardımcı olabilir. Böylelikle, elektrikli araçlar depolama kapasitesine yatırım yapmadan 4. büyük elektrik tedarikçisi haline gelebilir.
Elektrik faturalarını yarı yarı azaltmaya yardımcı olabilir
Bunların yanında, çift yönlü şarj cihazlarının kullanılması, elektrikli araç sahiplerinin yıllık elektrik faturalarını yüzde 52 oranında azaltmaya yardımcı olabilir. Tabi bu tasarruf oranı, konuma, aracın batarya büyüklüğüne ve araç sahibinin evinde güneş panelleri olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Gerekli koşullar yerine getirildiğinde, bir elektrikli araç sahibi şarj maliyetlerinde yılda 780 euroya kadar tasarruf sağlıyabilir. Aynı zamanda batarya paketlerinin ömrünü de iyileştirebilir. Sürekli şarj ve deşarj konusunda yaygın olarak duyulan endişelerin aksine, bu yaklaşımın batarya paketinin optimum şarj durumunu korumasına ve ömrünü yüzde 9'a kadar iyileştirmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.
Çift yönlü şarj cihazları normal şarj cihazlarından 100 euro kadar pahalı olmasına rağmen, elde edilen fayda ile kısa sürede kendisi amorti edip kâra geçirebilir. Ancak bütün araçlarda V2G teknolojisinin olmaması, çift yönlü şarj teknolojilerinin belirli bir standarda sahip olmaması şuan için teknolojinin önünde engel oluşturuyor. Bu nedenle, AB'nin yasa koyucularının bir standart belirleyip teknolojinin potansiyelini açığa çıkarması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über