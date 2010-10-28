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Firefox 4.0, 2011'e ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
1
26
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mozilla takımından gelen bilgilere göre, Firefox'un merakla beklenen 4.0 sürümü ertelendi. Bir önceki plana göre yıl sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen Firefox 4.0, geliştirici ekibin, çeşitli güncellemeler ve ince ayarlar için daha fazla vakti ihtiyaç duymasından ötürü 2011'in başına ertelendi. Güncel takvime göre önümüzdeki ay 7. beta sürümü kullanma sunulacak olan Firefox 4 içn arka arkaya iki beta daha yayınlandıktan sonra Aralık ayında 10. beta sürüm kullanıma sunulacak ve akabinde 2011 başında RC yani sürüm adayına geçilecek.

Geliştirme çalışmaları planladığı gibi gider ve RC sürümü hedeflenen stabilite ve kararlığı gösterdiği takdirde, güncelenmiş ara birim,WebGL desteği, otomatik güncelleme yeteneği, çoklu dokunmatik desteği ve donanımsal hızlandırma gibi özelliklere sahip olacak Firefox 4.0'ın resmi sürümü, yeni yılın ilk haftalarında yayınlanmış olacak.


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Batuist 9 yıl
ff resmen bağımlılık yapıyor.. hani sigaranın içinde bilmem kaçbin tane zartarlı var bağımlılık yapıyor derlerya bunun da binlerce addonsu gerçekten bağımlılık yapıyor.. aynı konfor kesinlikle hiçbir tarayıcıdan elde edemiyorum o kadar modifiye etmeme rağmen.. bırak binlerce eklentiyi sadece teki bile yetiyor..
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Normal İnsan 9 yıl

Batuist

ff resmen bağımlılık yapıyor.. hani sigaranın içinde bilmem kaçbin tane zartarlı var bağımlılık yapıyor derlerya bunun da binlerce addonsu gerçekten bağımlılık yapıyor.. aynı konfor kesinlikle hiçbir tarayıcıdan elde edemiyorum o kadar modifiye etmeme rağmen.. bırak binlerce eklentiyi sadece teki bile yetiyor..

ne var bu mozillada da ondan vazgeçemiyoruz. ona tıkladığım zaman içime bir huzur doğuyor. internette hiç takılmadan ilerleyebileceğimi düşünüyorum.
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hardcrss 9 yıl

Batuist

ff resmen bağımlılık yapıyor.. hani sigaranın içinde bilmem kaçbin tane zartarlı var bağımlılık yapıyor derlerya bunun da binlerce addonsu gerçekten bağımlılık yapıyor.. aynı konfor kesinlikle hiçbir tarayıcıdan elde edemiyorum o kadar modifiye etmeme rağmen.. bırak binlerce eklentiyi sadece teki bile yetiyor..


Kullandığınız eklentiler nelerdir? Bir iki eklenti kullanıyorum sadece.
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apokoc 9 yıl
web browser testerı oalrak firefox4 beta kullanıyorum bazı problemleri dışında herşey güzel . umarım dahada iyiye gidecek
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FrecoB 9 yıl
Ne kadar geç o kadar iyi.
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SchutZ 9 yıl
Firefox 4 Beta yı kullanıyorum gayet memnunum bazen açılışlarda problem oluyor o kadar.
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Immortal Technique 9 yıl
beta videolarda sorun çıkarıyordu o yüzden 3 gün kullanıp silmiştim. 3.6 daha iyi gelmişti bana.
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Dodge 9 yıl
Valla hiç gelmesede olur aslında ben çok beğendim son versiyonu.İyi ki varsın firefox.
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Mnr980 9 yıl
bu gün kanı gibi
sıkılmaya başladım
operaya geçtim canavar gibi
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OverClocK1ng 9 yıl
Microsoft'un Phone7 de yaptığı gibi Yarım yangalak çıkartayım da sonradan düzeltirim dememişler. Geç olsun bizim olsun. Adamlar yarım kalmış şeyi çıkartmıyorlar. Olduğu zaman tam olsun diyorlar. Helal olsun.
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speedman 9 yıl
Bekliyoruz
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Fuzulli 9 yıl
Kaçıncı erteleyiş oldu bu :Ç
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ContEmpor4ry 9 yıl
Geç olsun güzel olsun
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Tolgá 9 yıl
beklemeye değer..
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kingo_disco 9 yıl
Zaten 2011 e ne kaldı ki şurda
beklerim ben acelesi yok
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