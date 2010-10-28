Firefox 4.0, 2011'e ertelendi

Mozilla takımından gelen bilgilere göre, Firefox'un merakla beklenen 4.0 sürümü ertelendi. Bir önceki plana göre yıl sonuna doğru kullanıma sunulması beklenen Firefox 4.0, geliştirici ekibin, çeşitli güncellemeler ve ince ayarlar için daha fazla vakti ihtiyaç duymasından ötürü 2011'in başına ertelendi. Güncel takvime göre önümüzdeki ay 7. beta sürümü kullanma sunulacak olan Firefox 4 içn arka arkaya iki beta daha yayınlandıktan sonra Aralık ayında 10. beta sürüm kullanıma sunulacak ve akabinde 2011 başında RC yani sürüm adayına geçilecek.

Geliştirme çalışmaları planladığı gibi gider ve RC sürümü hedeflenen stabilite ve kararlığı gösterdiği takdirde, güncelenmiş ara birim,WebGL desteği, otomatik güncelleme yeteneği, çoklu dokunmatik desteği ve donanımsal hızlandırma gibi özelliklere sahip olacak Firefox 4.0'ın resmi sürümü, yeni yılın ilk haftalarında yayınlanmış olacak.