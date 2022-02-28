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    Fisker Ocean elektrikli SUV'un Avrupa tanıtımı yapıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Fisker Ocean, Kasım 2022'de üretime girecek ve ardından seçilmiş Avrupa ülkelerinde 41,900 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İşte Fisker Ocean'ın tasarımı ve özellikleri:
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    Fisker Ocean elektrikli SUV'un Avrupa tanıtımı yapıldı
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    Fisker Ocean, Avrupa prömiyerini İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdi. Elektrikli SUV'un KDV dahil başlangıç fiyatı 41,900 euro olarak açıklandı.

    Fisker Ocean'ın giriş seviyesindeki Sport versiyonu 275 beygir güç sunan elektrik motoruna sahip. Bu versiyonda standart olarak sunulan 'Touring Range' isimli lityum demir fosfat (LFP) batarya da WLTP'ye göre 440 kilometre sürüş menzili sunacak. Ultra isimli orta seviye versiyonda ise 540 beygir güç üreten iki elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş özelliği mevcut.

    En üst seviyedeki Fisker Ocean Extreme'de ise çift elektrik motorunun gücü 550 beygire yükseliyor. Ultra ve Extreme versiyonlarında farklı kimyaya sahip bir batarya mevcut. 'Hyper Range' olarak adlandırılan nikel-magnezyum-kobalt batarya, WLTP'ye göre tek şarjla 630 kilometre sürüş menzili sağlayacak. Batarya kapasiteleri henüz açıklanmadı. Şarj sürelerinin de hala test edildiği belirtildi.

    Fisker Ocean elektrikli SUV'un Avrupa tanıtımı yapıldı
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    Şirket, elektrikli SUV modelinin Kasım 2022'de üretime gireceğini ve ardından seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağını belirtti. Fisker Ocean, yol yardımı dahil olmak üzere 6 yıl veya 100.000 kilometre garantisiyle sunulacak. Bunun yanında 10 yıl veya 160.000 km güç aktarma sistemi ve batarya garantisi de listede olacak.

    Fisker Ocean'da, ön cam hariç tüm camları (cam tavan dahil) tek bir tuşla açıp kapatarak convertible benzeri bir deneyim yaşatmayı hedefleyen California modu, arka koltuktaki yolcuların çeşitli fonksiyonları kontrol edebilmesini sağlayan Limo modu ve döndürülebilen 17.1 inç multimedya ekranı gibi özellikler öne çıkıyor.

    Bunun yanı sıra elektrikli bagaj kapağı, hız sabitleyici, otomatik farlar, otomatik acil durum freni, 360 derece kamera, kablosuz akıllı telefon şarjı ve şerit değiştirme yardımcısı gibi özellikler de listede. Ayrıca üst seviyelerde, menzile yılda 2400 km'ye kadar destek sağlayabildiği belirtilen güneş panelleri de devreye giriyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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