Astor Şarj, elektrikli araç şarj tarifelerine yine zam yaptı

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç şarj ağı işletmecilerinden Astor Şarj, kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Şirket, 15 Haziran itibarıyla AC ve DC şarj hizmetlerinde yeni tarifeleri uygulamaya aldı. Böylece yıl içerisinde yapılan ikinci fiyat artışı da hayata geçirilmiş oldu.

AC ve DC şarj ücretleri yükseldi

Astor Şarj, son olarak şubat ayında fiyatlarını güncellemişti. O dönemde DC şarj hizmetinin kilovatsaat ücreti 10,99 TL'den 12,49 TL'ye çıkarılırken AC şarj hizmetinin kilovatsaat bedeli ise 7,99 TL'den 9,49 TL'ye yükselmişti.

Şirketin kısa bir süre önce fiyatları bir kez daha yukarı yönlü revize etti. Buna göre AC şarj ücretleri 9,49 TL'den 9,89 TL'ye, DC şarj ücretleri ise 12,49 TL'den 13,99 TL'ye yükseltildi.

Son zam oranları incelendiğinde AC şarj tarafında yaklaşık yüzde 4,2'lik, DC şarj tarafında ise yaklaşık yüzde 12'lik bir artış gerçekleştiği görülüyor.

Bununla birlikte fiyat artışının yapıldığı dönemde enerji fiyatlarında bir artışın olmadığı görüldü. Dolayısıyla fiyat artışının dayanağının elektrik fiyatları olmadığı anlaşılıyor. Bunun bir diğer göstergesi de yapılan fiyar artışının aynı veya yakın oranlarda olmaması. Fiyat artışındaki bir diğer unsur ise döviz kuru. Astor Şarj, şarj ünitelerinde Siemens'i kullanıyor. Şubat ayında 51 TL olan euro kuru halihazırda 53 TL seviyesine çıkmış durumda. Yani yüzde 4'lük bir artış söz konusu. Bu da DC şarjındaki zam oranını açıklamamakta.

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Öte yandan Astor Şarj, Türkiye genelindeki operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 60'tan fazla ilde faaliyet gösteren Astor Şarj'ın toplam şarj soketi sayısı 1000'e, kayıtlı kullanıcı sayısı ise 280 bine ulaştı. Şirkete göre son bir yılda günlük ortalama şarj kapasitesi yüzde 101 oranında artırıldı.

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Astor Şarj, elektrikli araç şarj tarifelerine yeniden zam yaptı

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