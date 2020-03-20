Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü

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Fitbit Charge 4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görselleri internete düştü. Akıllı bilekliğin 2018'in Ekim ayında piyasaya sürülen Charge 3 modeliyle neredeyse aynı olduğu belirtiliyor.

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Cihaz gri tonları gösterebilen bir dokunmatik OLED ekrana sahip. Ekranda fiziksel aktivite bilgilerinin yanı sıra tarih ve saat gibi bilgiler yer alıyor. Charge 4'ün üzerinde dokunsal geri bildirim sağlayan tek bir tuş var.

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi sağlıkla ilgili ölçümleri yapan sensörler kasanın altına yerleştirilmiş. Bu kısımda şarj pinleri ve altimetre deliğinin bulunduğunu da görüyoruz.

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Fiyatı da belli oldu

Akıllı bilekliğin kayışları değiştirilebilecek. Charge 3 ile benzer tasarıma sahip olduğunu göz önüne alarak bu model için üretilen kayış ve diğer aksesuarların Charge 4 modelinyle de uyumlu olacağını söyleyebvarsayabiliriz.

Gelen bilgilere göre cihaz daima açık ekran ve NFC gibi özelliklere sahip olacak. Basın görselleri akıllı bilekliği iki farklı renkte gösteriyor. Dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulması beklenen Fitbit Charge 4'ün fiyat etiketi ise 160 dolar (139 sterlin) seviyesinde olacak.

https://ww.9to5google.com/2020/03/19/fitbit-charge-4

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