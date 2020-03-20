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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü

    Fitbit'in piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı bilekliğinin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. Fitbit Charge 4 tasarım olarak bir önceki modele çok benziyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü
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    Fitbit Charge 4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görselleri internete düştü. Akıllı bilekliğin 2018'in Ekim ayında piyasaya sürülen Charge 3 modeliyle neredeyse aynı olduğu belirtiliyor.

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    Cihaz gri tonları gösterebilen bir dokunmatik OLED ekrana sahip. Ekranda fiziksel aktivite bilgilerinin yanı sıra tarih ve saat gibi bilgiler yer alıyor. Charge 4'ün üzerinde dokunsal geri bildirim sağlayan tek bir tuş var.

    Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi sağlıkla ilgili ölçümleri yapan sensörler kasanın altına yerleştirilmiş. Bu kısımda şarj pinleri ve altimetre deliğinin bulunduğunu da görüyoruz.

    Fitbit Charge 4'ün ilk görüntüleri internete düştü
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    Fiyatı da belli oldu

    Akıllı bilekliğin kayışları değiştirilebilecek. Charge 3 ile benzer tasarıma sahip olduğunu göz önüne alarak bu model için üretilen kayış ve diğer aksesuarların Charge 4 modelinyle de uyumlu olacağını söyleyebvarsayabiliriz.

    Gelen bilgilere göre cihaz daima açık ekran ve NFC gibi özelliklere sahip olacak. Basın görselleri akıllı bilekliği iki farklı renkte gösteriyor. Dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulması beklenen Fitbit Charge 4'ün fiyat etiketi ise 160 dolar (139 sterlin) seviyesinde olacak.



    https://ww.9to5google.com/2020/03/19/fitbit-charge-4 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    elophidae (Yavuz Ell) 9 sa.
    Aynı şeyi ısıtıp ısıtıp getiriyorlar. Bunlara da bir AMD lazım
    Yanıtla +1
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    Rouvax 10 sa.
    Yarasa ye, köpeği canlı canlı pişir, maymuna tecavüz et, sonra alın spor yaparken takarsınız diye bileklik yap, sokağa çıkamıyoruz sokağa...
    1 Yanıt Yanıtla
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