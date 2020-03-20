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    iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir

    Apple'ın tedarik zincirinde koronavirüs nedeniyle yaşanan aksamaların düzelmeye başladığı bildiriliyor. Gelen son bilgilere göre iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir
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    Apple'ın tedarik zincirindeki şirketler yavaş yavaş koronavirüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkisinden kurtulmaya başladı. Bu bu nedenle iPhone 12 seri üretiminin bu yıl Mayıs ayında başlayabileceği bildiriliyor.

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    Dün, Apple iş ortaklarının 4.7 inç ekran ve A13 Bionic işlemci ile donatılmış uygun fiyatlı iPhone 9'un seri üretimine başladığına yönelik haberler gelmişti.

    iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir
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    Lansman konusunda soru işareti var

    Apple'ın tedarik zincirinde yer alan birçok şirket Çin'de yeniden faaliyete başladı. Ancak teknoloji devinin Malezya, Güney Kore, İngiltere, ABD, İtalya ve Almanya gibi diğer bölgelerde de iş ortakları var.

    Avrupa'daki koronavirüs salgını Çin'den birkaç ay sonra başladı. Bu nedenle sektör gözlemcileri henüz iPhone 12 tanıtımının her yıl olduğu gibi Eylül ayında mı yapılacağını yoksa biraz gecikme mi yaşanacağını söyleyemiyorlar.



    http://news.mydrivers.com/1/678/678854.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 13 sa.
    iPhone 12’yi boşver. 9 Plus gelsin.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 13 sa.
    Çin virüsle baş etti tabi başlarlar orada Avrupa düşünsün artık
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