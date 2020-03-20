iPhone 12'nin seri üretimi Mayıs ayında başlayabilir

Apple'ın tedarik zincirindeki şirketler yavaş yavaş koronavirüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkisinden kurtulmaya başladı. Bu bu nedenle iPhone 12 seri üretiminin bu yıl Mayıs ayında başlayabileceği bildiriliyor.İlginizi Çekebilir Ericsson koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu
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Dün, Apple iş ortaklarının 4.7 inç ekran ve A13 Bionic işlemci ile donatılmış uygun fiyatlı iPhone 9'un seri üretimine başladığına yönelik haberler gelmişti.
Lansman konusunda soru işareti var
Apple'ın tedarik zincirinde yer alan birçok şirket Çin'de yeniden faaliyete başladı. Ancak teknoloji devinin Malezya, Güney Kore, İngiltere, ABD, İtalya ve Almanya gibi diğer bölgelerde de iş ortakları var.
Avrupa'daki koronavirüs salgını Çin'den birkaç ay sonra başladı. Bu nedenle sektör gözlemcileri henüz iPhone 12 tanıtımının her yıl olduğu gibi Eylül ayında mı yapılacağını yoksa biraz gecikme mi yaşanacağını söyleyemiyorlar.
http://news.mydrivers.com/1/678/678854.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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