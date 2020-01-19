Fitbit cihazları grip salgınlarını tahmin edebiliyor

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Günümüzde yaygın bir kullanıma sahip olan giyilebilir cihazlar barındırdıkları özellikleri ile insanlığı ilgilendiren önemli konularda büyük yardımlarda bulunacak gibi görünüyor. Buna son örnek Fitbit cihazları.

İlginç araştırma

Google tarafından bir süre önce satın alınan Fitbit geçmiş yıllardaki giyilebilir cihaz pazarı liderliğinden uzaklaşmış durumda ancak milyonlarca kullanıcıya sahip. Araştırmalar Fitbit cihazlarının bir grip salgınını haber verebileceğini gösteriyor.

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ABD'de yapılan araştırmaya göre Fitbit cihazlarından toplanan nabız ve uyku düzeni verilerinin, ortaya çıkan bir grip salgınını anlık olarak sağlık yetkililerine haber verdiği ifade ediliyor. Üstelik grip salgınını standart tespit yöntemlerinden daha doğru olarak tahmin edebiliyor.

Araştırmada 5 ABD eyaletinden 47 bin Fitbit kullanıcısı temel alınmış. 2016-2018 yılları arasında toplam 200 bin Fitbit kullanıcısı en az 60 gün boyunca takip edilmiş ancak 47 bin tanesi bu süre boyunca Fitbit cihazı kullananlar olmuş.

Araştırmada kullanıcıların haftalık uyku düzeni ortalaması ve genel nabız ortalaması haritaları çıkarılmış. Sonrasında bu seviyelerin üzerine çıkan her ölçüm anormal olarak etiketlenmiş ve ABD Hastalık Kontrol Merkezi veri tabanındaki tahminlerle karşılaştırılmış. Raporların bilimsel bir dergide de yayınlanacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar giyilebilir cihazların kesin ve net salgın tahminlerine güvenebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor ancak hali hazırda global hastalık takibi potansiyellerinin de oldukça güçlü olduğunun altını çiziyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/17/study-reveals-fitbit-wearables-can-help-predict-flu-outbreaks/

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