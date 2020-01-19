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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fitbit cihazları grip salgınlarını tahmin edebiliyor

    2 yıl boyunca Fitbit cihazlarından nabız ve uyku verisi toplayan araştırmacılar, elde edilen verilerle grip salgınını doğru bir şekilde tahmin etmeyi başarmış. Çalışmalar devam ediyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fitbit cihazları grip salgınlarını tahmin edebiliyor
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    Günümüzde yaygın bir kullanıma sahip olan giyilebilir cihazlar barındırdıkları özellikleri ile insanlığı ilgilendiren önemli konularda büyük yardımlarda bulunacak gibi görünüyor. Buna son örnek Fitbit cihazları.

    İlginç araştırma

    Google tarafından bir süre önce satın alınan Fitbit geçmiş yıllardaki giyilebilir cihaz pazarı liderliğinden uzaklaşmış durumda ancak milyonlarca kullanıcıya sahip. Araştırmalar Fitbit cihazlarının bir grip salgınını haber verebileceğini gösteriyor.

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    ABD'de yapılan araştırmaya göre Fitbit cihazlarından toplanan nabız ve uyku düzeni verilerinin, ortaya çıkan bir grip salgınını anlık olarak sağlık yetkililerine haber verdiği ifade ediliyor. Üstelik grip salgınını standart tespit yöntemlerinden daha doğru olarak tahmin edebiliyor.

    Araştırmada 5 ABD eyaletinden 47 bin Fitbit kullanıcısı temel alınmış. 2016-2018 yılları arasında toplam 200 bin Fitbit kullanıcısı en az 60 gün boyunca takip edilmiş ancak 47 bin tanesi bu süre boyunca Fitbit cihazı kullananlar olmuş.

    Araştırmada kullanıcıların haftalık uyku düzeni ortalaması ve genel nabız ortalaması haritaları çıkarılmış. Sonrasında bu seviyelerin üzerine çıkan her ölçüm anormal olarak etiketlenmiş ve ABD Hastalık Kontrol Merkezi veri tabanındaki tahminlerle karşılaştırılmış. Raporların bilimsel bir dergide de yayınlanacağı ifade ediliyor.

    Uzmanlar giyilebilir cihazların kesin ve net salgın tahminlerine güvenebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor ancak hali hazırda global hastalık takibi potansiyellerinin de oldukça güçlü olduğunun altını çiziyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/17/study-reveals-fitbit-wearables-can-help-predict-flu-outbreaks/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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    Muguroz 11 dk. sonraki sayfa
    Durum öyleyse mantıklı tabi, alan razı satan razı
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    LLithya 8 sa.
    Kişisel bilgiyi tecavüze girebilir bence
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    Muguroz 2 gün
    Acaba bu verileri toplarlarken kullanıcı onayı aldılar mı? Bu insanların hastane kayıtlarına ulaştılar mı? Ulaştılarsa (spekülasyon) demek ki bu cihazlar anonim bilgi toplamamı?. Her ne kadar topluma faydalı bi çalışma olsa da, etik açısından düşündürücü bazı noktalar var.
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    sonraki sayfa 19 dk. Muguroz
    Hocam ben ABD deyken universiteden bununla ilgili mail aliyordum. Bu cihazlari deneye katilma sartiyla bedava dagitiyorlardi. 4-6 ay sure ile duzenli ve dogru kullanim ve verilerin kullanimina izin verme karsiligi sure bitiminde cihaz sizde kalabiliyordu. Sonucta iki tarafta razi
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    yabankazı 2 gün
    Öyle birşey şuanlık olumsuz diye düşünüyorum. Doğru testipler yapamaz
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