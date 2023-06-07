Bomba iddia: “ABD, sürücüsü “uzaylı” olan bir uzay aracı ele geçirdi”

Tam Boyutta Gör New York Times, 2017'nin sonlarında ABD hükümeti içinde tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili raporları araştıran bir programın varlığını detaylandıran bomba gibi bir haber yayınlamıştı. Pek çok kişi bunu inanılmaz ifşalara yol açan bir dönüm noktası olarak gördü ve şu anda -doğruysa- insanlık tarihinin en büyük hikayesi olacak başka bir olayın eşiğindeyiz. The Debrief tarafından yayınlanan yeni bir rapor, ABD'nin içinde ölü "pilotlar" bulunan ve düşen "insandışı" bir uzay aracı ele geçirdiğini söylüyor.

"ABD uzaylı gemisi buldu"

Eski bir üst düzey istihbarat yetkilisine göre, ABD hükümeti, müttefikleri ve savunma şirketleri, iniş yapmış ya da düşmüş kısmen ve tamamen sağlam uzaylı araçlarını bulmuş durumda. Bu araçların insan dışı kökenli olduğu belirtiliyor. Bu nesnelerin tanımları, atomik düzenlemeler ve radyolojik imzaları içeren araç morfolojilerine ve malzeme bilimi testlerine dayanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu iddiaların merkezinde ise Afganistan'da görev yapmış madalyalı eski bir muharip subay, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) emektarı David Charles Grusch bulunuyor. Grusch, 2019-2021 yılları arasında Ulusal Keşif Ofisi'nin (NRO), 2020 yazında Savunma Bakanlığı tarafından "UAP'lerin doğası ve kökenleri hakkında anlayışını geliştirmek ve içgörü kazanmak" için resmi olarak oluşturulan UAP Görev Gücü biriminde temsilci olarak da yer aldı.

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Grusch bu yıl 7 Nisan'da "kamuoyu farkındalığı yoluyla hükümetin hesap verebilirliğini geliştirmek" amacıyla görevinden ayrıldı. İlginçtir ki Grusch’un paylaştığı bilgileri Savunma Bakanlığı'na da sunmuş ve kamuoyu önünde konuşmasına yeşil ışık yakılmış.

İddialar farklı kaynaklar tarafından doğrulanıyor

2021-2022 yılları arasında UAP Görev Gücü'nde irtibat subayı olarak görev yapan ve Grusch ile birlikte çalışan, şu anda emekli olmuş Albay Karl E. Nell şunları söyledi: "Son seksen yıl boyunca kaynağı bilinmeyen tersine mühendislik teknolojilerine odaklanan, yerkürenin altında gerçekleşen bir silahlanma yarışının varlığına ilişkin iddiası temelde doğrudur ve kaynağı bilinmeyen bu teknolojilerin en azından bazılarının insan dışı zekadan türediği tartışılmaz bir gerçektir." Grusch'un iddialarını doğrulayan tek isim bu da değil. Raporlar pek çok kişinin Grusch'ı doğruladığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Grusch'un iddialarına göre uzaylılar dünyaya çoktan iniş yapmış durumda, ancak bunun güvenli bir iniş mi yoksa çarpışarak iniş mi olduğu belirsiz. Eski istihbarat yetkilisi ayrıca ABD hükümetinin bu uzay aracı kurtarma olayını aktif bir şekilde örtbas ettiğini ve bunu yıllardır yaptığını iddia ediyor.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Grusch'un iddiaları kesinlikle uçuk görünmekle birlikte, kabul edilmesi gereken bazı haklılık payları da var. Alınan bilgilere göre Grusch'un iddiaları, UAP raporları konusunda Kongre ile de çalışmış olan eski İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Mellon tarafından da destekleniyor. Debrief'e konuşan Mellon, hem mevcut hem de eski yetkililerin kendisiyle bu gizli program hakkında ayrıntılı bilgi paylaştığını ve paylaşılan bu bilgilerin belgeler, geminin iniş yeri ve genel tarihçesini içerdiğini söyledi.

Grusch ayrıca şu iddiada bulunuyor: "İnmiş ya da düşmüş bir şeyi kurtardığınızda bazen ölü pilotlarla karşılaşırsınız. İster inanın ister inanmayın, kulağa ne kadar fantastik gelse de bu doğru."

Öte yandan, yukarıdaki bilgilerin hiçbirinin ABD hükümeti veya başka bir düzenleyici kurum tarafından teyit edilmediğini ve bilgilerin doğrudan iddia sahibinden geldiğini belirtmek gerekiyor. Kısa süre içinde veya önümüzdeki günlerde bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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