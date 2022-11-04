Football Manager 2023'ün PS5'te çıkışı süresiz olarak ertelendi

Sega ve Sports Interactive temsilcileri oyunculara simülatörü mümkün olan en kısa sürede konsolda yayınlamaya çalışacakları konusunda güvence verdi. Buna rağmen PlayStation Store'da oyun için verilen ön siparişler iptal ediliyor ve müşterilere para iadesi yapacak.
Resmi lisanslı UEFA turnuvalarını içerecek
Football Manager 2023 resmi lisanslı UEFA turnuvalarını içerecek. Oyun içerisinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa gibi organizasyonlar yer alacak.
Football Manager 2023'ün diğer sürümleri, planlandığı gibi gecikme olmadan yayınlanacak. Oyun 8 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS, Android, Apple Arcade ve Nintendo Switch platformları için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence