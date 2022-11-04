Tam Boyutta Gör Sega ve Sports Interactive, piyasaya sürülmesine sayılı günler kala Football Manager 2023'ün PS5 versiyonunun çıkışını erteledi. Yapılan ortak basın açıklamasında, kararın onay süreçlerinde karşılaşılan öngörülemeyen zorluklar nedeniyle alındığı belirtildi.

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Sega ve Sports Interactive temsilcileri oyunculara simülatörü mümkün olan en kısa sürede konsolda yayınlamaya çalışacakları konusunda güvence verdi. Buna rağmen PlayStation Store'da oyun için verilen ön siparişler iptal ediliyor ve müşterilere para iadesi yapacak.

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Resmi lisanslı UEFA turnuvalarını içerecek

Football Manager 2023 resmi lisanslı UEFA turnuvalarını içerecek. Oyun içerisinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa gibi organizasyonlar yer alacak.

Football Manager 2023'ün diğer sürümleri, planlandığı gibi gecikme olmadan yayınlanacak. Oyun 8 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS, Android, Apple Arcade ve Nintendo Switch platformları için çıkış yapacak.

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Football Manager 2023'ün PS5'te çıkışı süresiz olarak ertelendi