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    Football Manager 2023'ün PS5'te çıkışı süresiz olarak ertelendi

    Futbol severlerin heyecanla beklediği Football Manager 2023'ün PS5 sürümü ertelendi. Son dakika gelişmesi Sega ve Sports Interactive tarafından yapılan ortak bir basın açıklamasıyla duyuruldu.
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    Football Manager 2023'ün PS5'te çıkışı süresiz olarak ertelendi Tam Boyutta Gör
    Sega ve Sports Interactive, piyasaya sürülmesine sayılı günler kala Football Manager 2023'ün PS5 versiyonunun çıkışını erteledi. Yapılan ortak basın açıklamasında, kararın onay süreçlerinde karşılaşılan öngörülemeyen zorluklar nedeniyle alındığı belirtildi.

    Sega ve Sports Interactive temsilcileri oyunculara simülatörü mümkün olan en kısa sürede konsolda yayınlamaya çalışacakları konusunda güvence verdi. Buna rağmen PlayStation Store'da oyun için verilen ön siparişler iptal ediliyor ve müşterilere para iadesi yapacak.

    Football Manager 2023'ün PS5'te çıkışı süresiz olarak ertelendi Tam Boyutta Gör

    Resmi lisanslı UEFA turnuvalarını içerecek

    Football Manager 2023 resmi lisanslı UEFA turnuvalarını içerecek. Oyun içerisinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa gibi organizasyonlar yer alacak.

    Football Manager 2023'ün diğer sürümleri, planlandığı gibi gecikme olmadan yayınlanacak. Oyun 8 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS, Android, Apple Arcade ve Nintendo Switch platformları için çıkış yapacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 13 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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