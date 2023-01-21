GTA San Andreas hileleri: PC, mobil ve konsollar için GTA SA hile kodları

- GTA San Andreas hileleri (PC) 🖥️
- GTA San Andreas silah hilesi 🔫
- GTA San Andreas araba hilesi 🚗
- GTA San Andreas motor hilesi 🏍️
- GTA San Andreas kas hilesi 💪🏻
- GTA San Andreas ölümsüzlük hilesi ☠️
- GTA San Andreas para hilesi 💵
- GTA San Andreas uçak hilesi ✈️
- GTA San Andreas mobil hileleri 📱
- GTA San Andreas hileleri PlayStation (PS2, PS3, PS4) 🎮
- GTA San Andreas hileleri Xbox 🎮
- Yorumlar
GTA San Andreas, Rockstar Games’in en çok oynanan oyunlarından biri. Ekim 2004’te çıkış yapan oyun, dünya genelinde büyük oyuncu topluluğuna sahip. Nostaljik oyun, hile kodlarıyla çok daha eğlenceli. Grand Theft Auto San Andreas hileleri ile tüm silahlar, tanklar, jetpackler, süper arabalar, motosikletler ve fazlasını parasız oyuna ekleyebiliyorsunuz. PC, PlayStation, Xbox, ve mobil için GTA San Andreas hile kodları arıyorsanız doğru yerdesiniz. GTA SA hileleri ile eğlenceyi ikiye katlayacağınızı garanti edebiliriz.
GTA San Andreas hileleri (PC) 🖥️
GTA San Andreas silah hilesi 🔫
- Sonsuz cephane: FULLCLIP ve WANRLTW
- Silahlar 1 (Tabanca, Av tüfeği, Mini SMG, AK47, Roketatar, Molotof kokteyli, Sprey kutusu, Muşta): LXGIWYL
- Silahlar 2 (Bıçak, Tabanca, Kesik namlulu av tüfeği, Tec 9 yarı otomatik tabanca, Lav silahı, El bombası, Yangın söndürücü): PROFESSIONALSKIT
- Silahlar 3 (Motorlu testere, Susturuculu tabanca, Muharebe av tüfeği, M4, Bazuka, Plastik patlayıcı): UZUMYMW
GTA San Andreas araba hilesi 🚗
- Araba tamir etme: HESOYAM
- Görünmez araba: WHEELSONLYPLEASE
- Tüm arabalar nitro güçle çalışır: SPEEDFREAK
- Arabaları havaya uçurma: BUBBLECARS
- Uçan arabalar: RIPAZHA
- Arabaları patlatır: CPKTNWT
- Yarış arabası: VROCKPOKEY
- Araba hızını artırır: LPNQMAS
- Hurda arabalar: EVERYONEISPOOR
- Spor arabalar: EVERYONEISRICH
- Siyah arabalar: IOWDLAC
- Pembe arabalar: LLQPFBN
- Arabalar minimum hasarla patlar: JCNRUAD
- Arabadan nişan alma: OUIQDMW
- Romero: WHERESTHEFUNERAL
- Cadillac: RZHSUEW
- Bloodring Banger: CQZIJMB
- Rancher: JQNTDMH
- MONSTERMASH: Canavar araba
GTA San Andreas motor hilesi 🏍️
- ATV motor: FOURWHEELFUN
- Maibatsu Sanchez: OFFROAD
- Shitzu PCJ 600: ROCKET
- BMX Bike: TURTLE
GTA San Andreas kas hilesi 💪🏻
- Karakter olabildiğince kaslı olur: BUFFMEUP
- Karakter çok az kaslı ve şişman olur: KVGYZQK
GTA San Andreas ölümsüzlük hilesi ☠️
- Sağlık: HESOYAM
- Sonsuz can: FULLCLIP veya BAGUVIX
GTA San Andreas para hilesi 💵
- Araç görevlerini yerine getirin.
- Varlık görevlerini tamamlayın.
- Hırsız görevlerini bitirin.
- Uyuşturucu satıcılarını öldürün.
- Kumar oynamadan önce para biriktirin.
GTA San Andreas uçak hilesi ✈️
- Akrobasi uçağı: FLYINGTOSTUNT
- Helikopter: OHDUDE
- Jetpack: ROCKETMAN
- Hydra: JUMPJET
- Paraşüt: AIYPWZQP
- Uçan tekne: FLYINGFISH
GTA San Andreas mobil hileleri 📱
- Tam ölümsüzlük: GONPXWR
- Silahlar: BIEUHQY
- Görevi hızlıca tamamlama: BYIXZIY
- Hızlıca ilerleme: YACKMWS
- Kontrolleri gösterir: KRRIHBT
- Kolay hedef alma: MIZYXHZ
- Hedefi gösterir: JQFUDUB
GTA San Andreas hileleri PlayStation (PS2, PS3, PS4) 🎮
|Hile Türü
|Tuş Kombinasyonu
|Sağlık, Zırh ve Para (250.000$)
|R1, R2, L1, X, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
|Sonsuz Cephane
|L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, AŞAĞI, L1, L1
|Sonsuz Sağlık
|Aşağı, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Aşağı, Yukarı, Üçgen
|Silahlar 1
|R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
|Silahlar 2
|R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
|Silahlar 3
|R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
|Aranıyor seviyesini düşürme
|R1, R1, DAİRE, R2, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI
|Aranıyor seviyesini yükseltme
|R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
|Maksimum aranma seviyesi
|DAİRE, SAĞ, DAİRE, SAĞ, SOL, KARE, X, AŞAĞI
|Yayalar ayaklanır
|AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, X, R2, R1, L2, L
|Kaos modu
|L2, SAĞ, L1, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, R1, L1, SAĞ, L1, L1, L
|Başınıza ödül
|AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, X, R2, R1, L2, L
|Yaya saldırısı (silahlı)
|X, L1, YUKARI, KARE, AŞAĞI, X, L2, ÜÇGEN, AŞAĞI, R1, L1, L1
|Yayalara silah
|R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, YUKARI, AŞAĞI
|Tüm Yayalar Elvis
|L1, DAİRE, ÜÇGEN, L1, L1, KARE, L2, YUKARI, AŞAĞI, SOL
|Plaj partisi modu
|YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, KARE, DAİRE, L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI
|Yüksek zıplama
|YUKARI, YUKARI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, R2, R2
|Süper yumruk
|YUKARI, SOL, X, ÜÇGEN, R1, KARE, KARE, KARE, L2
|Tank
|
DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
|Jetpack
|L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
|Hydra
|ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L1, AŞAĞI, YUKARI
|Hunter
|DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1 R2, L2, L1, L1
|Akrobasi uçağı
|DAİRE, YUKARI, L1, L2, AŞAĞI, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
|Vortex Hovercraft
|ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L2, AŞAĞI, AŞAĞI
|Paraşüt
|SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, L1
|Yarış arabası 1
|R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
|Yarış arabası 2
|R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, YUKARI, DAİRE, R2
|Romero
|AŞAĞI, R2, AŞAĞI, R1, L2, SOL, R1, L1, SOL, SAĞ
|Çöp kamyonu:
|DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
|Tanker Kamyon
|R1, YUKARI, SOL, SAĞ, R2, YUKARI, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
|Dozer
|R2, L1, L1, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, X, L1, SOL
|Kas yapma
|ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
|Şişmanlama
|ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, AŞAĞI
|Zayıflama
|ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SAĞ
|Sonsuz nefes alma
|AŞAĞI, SOL, L1, AŞAĞI, AŞAĞI, R2, AŞAĞI, L2, AŞAĞI
|Asla acıkmama
|KARE, L2, RB, ÜÇGEN, YUKARI, KARE, L2, YUKARI, X
|Hitman modu
|AŞAĞI, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, L1, L1, L1
|Çete üyeleri modu
|SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, X, AŞAĞI, YUKARI, KARE, SAĞ, AŞAĞI
|Çete üyeleri modu
|SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, X, AŞAĞI, YUKARI, KARE, SAĞ, AŞAĞI
|Daima gece yarısı
|KARE, L1, R1, SAĞ, X, YUKARI, L1, SOL, SOL
|Ağır çekim:
|ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, KARE, R2, R1
|Hızlı hareket etme:
|ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L2, L1, KARE
|Daha hızlı saat:
|DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
|Sisli vava
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|Fırtınalı hava
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DAİRE
|Güneşli hava
|
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
|Çok güneşli hava
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, AŞAĞI
|Kum fırtınası
|YUKARI, AŞAĞI, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
|Bulutlu hava
|L2, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, KARE, SOL, R2, KARE, X, R1, L1, L1
|Tüm arabaları patlatma
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1
|Trafik ışıkları yeşil kalır
|SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1
|Yoğun trafik
|R2, DAİRE, R1, L2, SOL, R1, L1, R2, L2
|Araba hızlandırma
|SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1
|Uçan arabalar
|KARE, AŞAĞI, L2, YUKARI, L1, DAİRE, YUKARI, X, SOL
|Uçan tekneler
|R2, DAİRE, YUKARI, L1, SAĞ, R1, SAĞ, YUKARI, KARE, ÜÇGEN
|Suda sürme
|SAĞ, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2
|Mükemmel araç kullanımı:
|ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
|Görünmez arabalar
|ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, R2, KARE, L1, L1
GTA San Andreas hileleri Xbox 🎮
|Hile Türü
|Tuş Kombinasyonu
|Tam Sağlık, Tam Zırh, 250.000 $
|RT, RB, LT, A, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
|Adrenalin
|YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, B, A
|Koca Kafa Modu
|YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, B, A
|CJ asla aç kalmaz
|X, LB, RT, Y, UP, X, LB, UP, A
|Oyunu hızlandırma
|Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, LB, LT, X
|Oyunu yavaşlatma
|Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, X, RB, RT
|Zaman daha hızlı geçer
|B, B, LT, X, LT, X, X, X, LT, Y, B, Y
|Silahlar 1
|RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
|Silahlar 2
|RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
|Silahlar 3
|RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
|Sonsuz cephane
|LT, RT, X, RT, SOL, RB, RT, SOL, X, AŞAĞI, LT, LT
|Sonsuz Sağlık/Yenilmezlik
|AŞAĞI, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, Y
|Sonsuz nefes alma
|AŞAĞI, SOL, LT, AŞAĞI, AŞAĞI, RB, AŞAĞI, LB, AŞAĞI
|Jetpack
|LT, LB, RT, RB, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, LT, LB, RT, RB, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
|Aranma seviyesini azaltma
|RT, RT, B, RB, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
|Aranma seviyesini artırma
|RT, RT, B, RB, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
|Şişman olma
|Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, AŞAĞI
|Kas yapma
|Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SOL
|Saygınlık kazanma:
|LT, RT, Y, AŞAĞI, RB, A, LT, YUKARI, LB, LB, LT, LT
Rockstar Games’in mobilde de büyük başarı elde eden oyunu GTA San Andreas hileleri ile güzel. Oyundan daha fazla keyif almak, görevleri daha hızlı tamamlayıp oyunu daha hızlı bitirmek için gerekecek tüm GTA SA hileleri burada. Grand Theft Auto San Andreas hile kodları, PC, Xbox ve PlayStation (PS2, PS3, PS4) için kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....