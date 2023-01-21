GTA San Andreas hileleri: PC, mobil ve konsollar için GTA SA hile kodları

GTA San Andreas, Rockstar Games’in en çok oynanan oyunlarından biri. Ekim 2004’te çıkış yapan oyun, dünya genelinde büyük oyuncu topluluğuna sahip. Nostaljik oyun, hile kodlarıyla çok daha eğlenceli. Grand Theft Auto San Andreas hileleri ile tüm silahlar, tanklar, jetpackler, süper arabalar, motosikletler ve fazlasını parasız oyuna ekleyebiliyorsunuz. PC, PlayStation, Xbox, ve mobil için GTA San Andreas hile kodları arıyorsanız doğru yerdesiniz. GTA SA hileleri ile eğlenceyi ikiye katlayacağınızı garanti edebiliriz.

GTA 5 hileleri (PC, PlayStation ve Xbox) 3 gün önce eklendi

GTA San Andreas mobil hileleri 📱 Tam Boyutta Gör GTA San Andreas mobil hileleri için öncelikle telefonunuza Bluetooth veya USB ile harici bir klavye bağlamalısınız. Oyununuzu kaydettikten sonra şu GTA SA mobil hileleri kodları ile ölümsüzlükten silahlara her şeye parasız sahip olabilirsiniz: Tam ölümsüzlük : GONPXWR

: GONPXWR Silahlar : BIEUHQY

: BIEUHQY Görevi hızlıca tamamlama : BYIXZIY

: BYIXZIY Hızlıca ilerleme : YACKMWS

: YACKMWS Kontrolleri gösterir : KRRIHBT

: KRRIHBT Kolay hedef alma : MIZYXHZ

: MIZYXHZ Hedefi gösterir: JQFUDUB

GTA San Andreas hileleri PlayStation (PS2, PS3, PS4) 🎮 Tam Boyutta Gör GTA San Andreas hileleri PlayStation 2, PlayStation 3 ve PS4 içindir. PlayStation için GTA SA hileleri ile uçan arabalar, jetpack, tüm silahlar gibi oyunda ihtiyacınız olacak her şeye parasız erişebilirsiniz. GTA San Andreas PS hile kodları:

Hile Türü Tuş Kombinasyonu Sağlık, Zırh ve Para (250.000$) R1, R2, L1, X, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Sonsuz Cephane L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, AŞAĞI, L1, L1 Sonsuz Sağlık Aşağı, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Aşağı, Yukarı, Üçgen Silahlar 1 R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Silahlar 2 R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL Silahlar 3 R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI Aranıyor seviyesini düşürme R1, R1, DAİRE, R2, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI Aranıyor seviyesini yükseltme R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Maksimum aranma seviyesi DAİRE, SAĞ, DAİRE, SAĞ, SOL, KARE, X, AŞAĞI Yayalar ayaklanır AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, X, R2, R1, L2, L Kaos modu L2, SAĞ, L1, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, R1, L1, SAĞ, L1, L1, L Başınıza ödül AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, X, R2, R1, L2, L Yaya saldırısı (silahlı) X, L1, YUKARI, KARE, AŞAĞI, X, L2, ÜÇGEN, AŞAĞI, R1, L1, L1 Yayalara silah R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, YUKARI, AŞAĞI Tüm Yayalar Elvis L1, DAİRE, ÜÇGEN, L1, L1, KARE, L2, YUKARI, AŞAĞI, SOL Plaj partisi modu YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, KARE, DAİRE, L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI Yüksek zıplama YUKARI, YUKARI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, R2, R2 Süper yumruk YUKARI, SOL, X, ÜÇGEN, R1, KARE, KARE, KARE, L2 Tank DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Jetpack L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ Hydra ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L1, AŞAĞI, YUKARI Hunter DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1 R2, L2, L1, L1 Akrobasi uçağı DAİRE, YUKARI, L1, L2, AŞAĞI, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN Vortex Hovercraft ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L2, AŞAĞI, AŞAĞI Paraşüt SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, L1 Yarış arabası 1 R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1 Yarış arabası 2 R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, YUKARI, DAİRE, R2 Romero AŞAĞI, R2, AŞAĞI, R1, L2, SOL, R1, L1, SOL, SAĞ Çöp kamyonu: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Tanker Kamyon R1, YUKARI, SOL, SAĞ, R2, YUKARI, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1 Dozer R2, L1, L1, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, X, L1, SOL Kas yapma ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL Şişmanlama ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, AŞAĞI Zayıflama ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SAĞ Sonsuz nefes alma AŞAĞI, SOL, L1, AŞAĞI, AŞAĞI, R2, AŞAĞI, L2, AŞAĞI Asla acıkmama KARE, L2, RB, ÜÇGEN, YUKARI, KARE, L2, YUKARI, X Hitman modu AŞAĞI, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, L1, L1, L1 Çete üyeleri modu SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, X, AŞAĞI, YUKARI, KARE, SAĞ, AŞAĞI Çete üyeleri modu SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, X, AŞAĞI, YUKARI, KARE, SAĞ, AŞAĞI Daima gece yarısı KARE, L1, R1, SAĞ, X, YUKARI, L1, SOL, SOL Ağır çekim: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, KARE, R2, R1 Hızlı hareket etme: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L2, L1, KARE Daha hızlı saat: DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Sisli vava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X Fırtınalı hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DAİRE Güneşli hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE Çok güneşli hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, AŞAĞI Kum fırtınası YUKARI, AŞAĞI, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Bulutlu hava L2, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, KARE, SOL, R2, KARE, X, R1, L1, L1 Tüm arabaları patlatma R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1 Trafik ışıkları yeşil kalır SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1 Yoğun trafik R2, DAİRE, R1, L2, SOL, R1, L1, R2, L2 Araba hızlandırma SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1 Uçan arabalar KARE, AŞAĞI, L2, YUKARI, L1, DAİRE, YUKARI, X, SOL Uçan tekneler R2, DAİRE, YUKARI, L1, SAĞ, R1, SAĞ, YUKARI, KARE, ÜÇGEN Suda sürme SAĞ, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2 Mükemmel araç kullanımı: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1 Görünmez arabalar ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, R2, KARE, L1, L1

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GTA San Andreas hileleri Xbox 🎮 Tam Boyutta Gör GTA San Andreas hileleri Xbox One ve Xbox 360 içindir. Xbox için GTA SA hileleri ile sonsuz cephane, tüm silahlar, uçan arabalar, kas modu, tank , jetpack ve fazlasına bedava sahip olursunuz. GTA San Andreas Xbox hile kodları:

Hile Türü Tuş Kombinasyonu Tam Sağlık, Tam Zırh, 250.000 $ RT, RB, LT, A, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Adrenalin YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, B, A Koca Kafa Modu YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, B, A CJ asla aç kalmaz X, LB, RT, Y, UP, X, LB, UP, A Oyunu hızlandırma Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, LB, LT, X Oyunu yavaşlatma Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, X, RB, RT Zaman daha hızlı geçer B, B, LT, X, LT, X, X, X, LT, Y, B, Y Silahlar 1 RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Silahlar 2 RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL Silahlar 3 RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI Sonsuz cephane LT, RT, X, RT, SOL, RB, RT, SOL, X, AŞAĞI, LT, LT Sonsuz Sağlık/Yenilmezlik AŞAĞI, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, Y Sonsuz nefes alma AŞAĞI, SOL, LT, AŞAĞI, AŞAĞI, RB, AŞAĞI, LB, AŞAĞI Jetpack LT, LB, RT, RB, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, LT, LB, RT, RB, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ Aranma seviyesini azaltma RT, RT, B, RB, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı Aranma seviyesini artırma RT, RT, B, RB, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Şişman olma Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, AŞAĞI Kas yapma Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SOL Saygınlık kazanma: LT, RT, Y, AŞAĞI, RB, A, LT, YUKARI, LB, LB, LT, LT

Rockstar Games’in mobilde de büyük başarı elde eden oyunu GTA San Andreas hileleri ile güzel. Oyundan daha fazla keyif almak, görevleri daha hızlı tamamlayıp oyunu daha hızlı bitirmek için gerekecek tüm GTA SA hileleri burada. Grand Theft Auto San Andreas hile kodları, PC, Xbox ve PlayStation (PS2, PS3, PS4) için kullanılabilir.

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GTA San Andreas hileleri (PC, mobil, PlayStation, Xbox)