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    GTA San Andreas hileleri: PC, mobil ve konsollar için GTA SA hile kodları

    Grand Theft Auto San Andreas hile arayanlar buraya! GTA San Andreas hileleri (silah, araba, motor, para) isteyenler için tüm GTA SA hile kodları burada!              
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    GTA San Andreas, Rockstar Games’in en çok oynanan oyunlarından biri. Ekim 2004’te çıkış yapan oyun, dünya genelinde büyük oyuncu topluluğuna sahip. Nostaljik oyun, hile kodlarıyla çok daha eğlenceli. Grand Theft Auto San Andreas hileleri ile tüm silahlar, tanklar, jetpackler, süper arabalar, motosikletler ve fazlasını parasız oyuna ekleyebiliyorsunuz. PC, PlayStation, Xbox, ve mobil için GTA San Andreas hile kodları arıyorsanız doğru yerdesiniz. GTA SA hileleri ile eğlenceyi ikiye katlayacağınızı garanti edebiliriz.

    GTA San Andreas hileleri (PC) 🖥️

    GTA San Andreas hileleri pc Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas hileleri, oyun sırasında klavyeden hile kodu yazılarak girilir. GTA San Andreas hile kodları için bir konsol komut modu veya iletişim kutusu açmanıza gerek yoktur; harfleri büyük/küçük dikkat ederek yazmanız yeterlidir. Hile anında uygulanır. Silah hilesinden araç hilesine para hilesine kadar oynarken işinize yarayacak tüm GTA SA hileleri burada.

    GTA San Andreas silah hilesi 🔫

    GTA San Andreas silah hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas silah hilesi, oyundaki tüm silahları almanızı sağlar. Para harcamadan oyunun en iyi silahlarının yanı sıra sonsuz cephaneye sahip olmak istiyorsanız, GTA SA silah hilesi yapabilirsiniz. İşte sizi bir ölüm makinesine çevirecekGTA San Andreas silah hileleri kodları:
    • Sonsuz cephane: FULLCLIP ve WANRLTW
    • Silahlar 1 (Tabanca, Av tüfeği, Mini SMG, AK47, Roketatar, Molotof kokteyli, Sprey kutusu, Muşta): LXGIWYL
    • Silahlar 2 (Bıçak, Tabanca, Kesik namlulu av tüfeği, Tec 9 yarı otomatik tabanca, Lav silahı, El bombası, Yangın söndürücü): PROFESSIONALSKIT
    • Silahlar 3 (Motorlu testere, Susturuculu tabanca, Muharebe av tüfeği, M4, Bazuka, Plastik patlayıcı): UZUMYMW

    GTA San Andreas araba hilesi 🚗

    GTA San Andreas araba hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas araba hilesi, kısa yoldan oyundaki en hızlı ve en iyi arabalara sahip olmanızı sağlar. Görünmez arabalardan nitrolu arabalara GTA San Andreas araba hileleri hepsi burada:
    • Araba tamir etme: HESOYAM
    • Görünmez araba: WHEELSONLYPLEASE
    • Tüm arabalar nitro güçle çalışır: SPEEDFREAK
    • Arabaları havaya uçurma: BUBBLECARS
    • Uçan arabalar: RIPAZHA
    • Arabaları patlatır: CPKTNWT
    • Yarış arabası: VROCKPOKEY
    • Araba hızını artırır: LPNQMAS
    • Hurda arabalar: EVERYONEISPOOR
    • Spor arabalar: EVERYONEISRICH
    • Siyah arabalar: IOWDLAC
    • Pembe arabalar: LLQPFBN
    • Arabalar minimum hasarla patlar: JCNRUAD
    • Arabadan nişan alma: OUIQDMW
    • Romero: WHERESTHEFUNERAL
    • Cadillac: RZHSUEW
    • Bloodring Banger: CQZIJMB
    • Rancher: JQNTDMH
    • MONSTERMASH: Canavar araba

    GTA San Andreas motor hilesi 🏍️

    GTA San Andreas motor hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas motor hilesi, oyundaki sınırlı sayıda ancak güçlü motorsikletlerin kilidini açar. Özellikle belli konuma gönderildiğiniz görevleri daha hızlı tamamlamak için ihtiyaç duyacağınız motosikletlere GTA SA motor hileleri yaparak hızlıca sahip olabilirsiniz. İşte GTA San Andreas motor hile kodları:
    • ATV motor: FOURWHEELFUN
    • Maibatsu Sanchez: OFFROAD
    • Shitzu PCJ 600: ROCKET
    • BMX Bike: TURTLE

    GTA San Andreas kas hilesi 💪🏻

    GTA San Andreas kas hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas kas hilesi, oyundaki ana karakterin daha kaslı, yapılı görünmesini sağlar. GTA San Andreas kaslı vücut hilesi yaparak karakterinizin dayanıklılığını da artırmış olursunuz. Karakterinizi daha az kaslı ve şişman hâle de sokabilirsiniz. GTA San Andreas hileleri kas yapma özelinde kod arıyorsanız şunları girmelisiniz:
    • Karakter olabildiğince kaslı olur: BUFFMEUP
    • Karakter çok az kaslı ve şişman olur: KVGYZQK

    GTA San Andreas ölümsüzlük hilesi ☠️

    GTA San Andreas ölümsüzlük hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas ölümsüzlük hilesi, oyunda yenilmez olmanızı sağlar. GTA San Andreas sonsuz can hilesi yaparak Los Santos sokaklarında çetelerle, polislerle korkusuzca çatışabilirsiniz. GTA SA ölümsüzlük hilesi kodları şu şekilde:
    • Sağlık: HESOYAM
    • Sonsuz can: FULLCLIP veya BAGUVIX

    GTA San Andreas para hilesi 💵

    GTA San Andreas para hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas para hilesi için HESOYAM kodunu yazmanız yeterli; anında 250.000 dolar nakit para alırsınız. Ancak oyunda daha fazla para kazanmanın yolları da var. Grand Theft Auto San Andreas para hilesi arayanlar için birkaç ipucu paylaşalım:
    1. Araç görevlerini yerine getirin.
    2. Varlık görevlerini tamamlayın.
    3. Hırsız görevlerini bitirin.
    4. Uyuşturucu satıcılarını öldürün.
    5. Kumar oynamadan önce para biriktirin.

    GTA San Andreas uçak hilesi ✈️

    GTA San Andreas uçak hilesi Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas uçak hilesi arayanlar için tüm kodlar burada. Ayrıca Los Santos ve Red County’deki tüm görevleri yerine getirerek, uçuş okulunun kilidini açıp görevleri tamamlayarak da uçak alabilirsiniz. İşte GTA San Andreas uçma hilesi için işinize yarayacak birkaç kod:
    • Akrobasi uçağı: FLYINGTOSTUNT
    • Helikopter: OHDUDE
    • Jetpack: ROCKETMAN
    • Hydra: JUMPJET
    • Paraşüt: AIYPWZQP
    • Uçan tekne: FLYINGFISH

    GTA San Andreas mobil hileleri 📱

    GTA San Andreas mobil hileleri Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas mobil hileleri için öncelikle telefonunuza Bluetooth veya USB ile harici bir klavye bağlamalısınız. Oyununuzu kaydettikten sonra şu GTA SA mobil hileleri kodları ile ölümsüzlükten silahlara her şeye parasız sahip olabilirsiniz:
    • Tam ölümsüzlük: GONPXWR
    • Silahlar: BIEUHQY
    • Görevi hızlıca tamamlama: BYIXZIY
    • Hızlıca ilerleme: YACKMWS
    • Kontrolleri gösterir: KRRIHBT
    • Kolay hedef alma: MIZYXHZ
    • Hedefi gösterir: JQFUDUB

    GTA San Andreas hileleri PlayStation (PS2, PS3, PS4) 🎮

    GTA San Andreas hileleri ps2 ps3 ps4 Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas hileleri PlayStation 2, PlayStation 3 ve PS4 içindir. PlayStation için GTA SA hileleri ile uçan arabalar, jetpack, tüm silahlar gibi oyunda ihtiyacınız olacak her şeye parasız erişebilirsiniz. GTA San Andreas PS hile kodları:
    Hile Türü Tuş Kombinasyonu
    Sağlık, Zırh ve Para (250.000$) R1, R2, L1, X, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
    Sonsuz Cephane L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, AŞAĞI, L1, L1
    Sonsuz Sağlık Aşağı, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Aşağı, Yukarı, Üçgen
    Silahlar 1 R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
    Silahlar 2 R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
    Silahlar 3 R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
    Aranıyor seviyesini düşürme R1, R1, DAİRE, R2, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI
    Aranıyor seviyesini yükseltme R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
    Maksimum aranma seviyesi DAİRE, SAĞ, DAİRE, SAĞ, SOL, KARE, X, AŞAĞI
    Yayalar ayaklanır AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, X, R2, R1, L2, L
    Kaos modu L2, SAĞ, L1, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, R1, L1, SAĞ, L1, L1, L
    Başınıza ödül AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, X, R2, R1, L2, L
    Yaya saldırısı (silahlı) X, L1, YUKARI, KARE, AŞAĞI, X, L2, ÜÇGEN, AŞAĞI, R1, L1, L1
    Yayalara silah R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, YUKARI, AŞAĞI
    Tüm Yayalar Elvis L1, DAİRE, ÜÇGEN, L1, L1, KARE, L2, YUKARI, AŞAĞI, SOL
    Plaj partisi modu YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, KARE, DAİRE, L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI
    Yüksek zıplama YUKARI, YUKARI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, R2, R2
    Süper yumruk YUKARI, SOL, X, ÜÇGEN, R1, KARE, KARE, KARE, L2
    Tank

    DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
    Jetpack L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
    Hydra ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L1, AŞAĞI, YUKARI
    Hunter DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1 R2, L2, L1, L1
    Akrobasi uçağı DAİRE, YUKARI, L1, L2, AŞAĞI, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
    Vortex Hovercraft ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L2, AŞAĞI, AŞAĞI
    Paraşüt SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, L1
    Yarış arabası 1 R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
    Yarış arabası 2 R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, YUKARI, DAİRE, R2
    Romero AŞAĞI, R2, AŞAĞI, R1, L2, SOL, R1, L1, SOL, SAĞ
    Çöp kamyonu:  DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
    Tanker Kamyon R1, YUKARI, SOL, SAĞ, R2, YUKARI, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
    Dozer R2, L1, L1, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, X, L1, SOL
    Kas yapma ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
    Şişmanlama ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, AŞAĞI
    Zayıflama ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SAĞ
    Sonsuz nefes alma AŞAĞI, SOL, L1, AŞAĞI, AŞAĞI, R2, AŞAĞI, L2, AŞAĞI
    Asla acıkmama KARE, L2, RB, ÜÇGEN, YUKARI, KARE, L2, YUKARI, X
    Hitman modu AŞAĞI, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, L1, L1, L1
    Çete üyeleri modu SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, X, AŞAĞI, YUKARI, KARE, SAĞ, AŞAĞI
    Çete üyeleri modu SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, X, AŞAĞI, YUKARI, KARE, SAĞ, AŞAĞI
    Daima gece yarısı KARE, L1, R1, SAĞ, X, YUKARI, L1, SOL, SOL
    Ağır çekim: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, KARE, R2, R1
    Hızlı hareket etme: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L2, L1, KARE
    Daha hızlı saat: DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
    Sisli vava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
    Fırtınalı hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DAİRE
    Güneşli hava

    R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
    Çok güneşli hava R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, AŞAĞI
    Kum fırtınası YUKARI, AŞAĞI, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
    Bulutlu hava L2, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, KARE, SOL, R2, KARE, X, R1, L1, L1
    Tüm arabaları patlatma R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1
    Trafik ışıkları yeşil kalır SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1
    Yoğun trafik R2, DAİRE, R1, L2, SOL, R1, L1, R2, L2
    Araba hızlandırma SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1
    Uçan arabalar KARE, AŞAĞI, L2, YUKARI, L1, DAİRE, YUKARI, X, SOL
    Uçan tekneler R2, DAİRE, YUKARI, L1, SAĞ, R1, SAĞ, YUKARI, KARE, ÜÇGEN
    Suda sürme SAĞ, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2
    Mükemmel araç kullanımı: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
    Görünmez arabalar ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, R2, KARE, L1, L1

    GTA San Andreas hileleri Xbox 🎮

    GTA San Andreas hileleri xbox Tam Boyutta Gör
    GTA San Andreas hileleri Xbox One ve Xbox 360 içindir. Xbox için GTA SA hileleri ile sonsuz cephane, tüm silahlar, uçan arabalar, kas modu, tank , jetpack ve fazlasına bedava sahip olursunuz. GTA San Andreas Xbox hile kodları:
    Hile Türü Tuş Kombinasyonu
    Tam Sağlık, Tam Zırh, 250.000 $ RT, RB, LT, A, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
    Adrenalin YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, B, A
    Koca Kafa Modu YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, B, A
    CJ asla aç kalmaz X, LB, RT, Y, UP, X, LB, UP, A
    Oyunu hızlandırma Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, LB, LT, X
    Oyunu yavaşlatma Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, X, RB, RT
    Zaman daha hızlı geçer B, B, LT, X, LT, X, X, X, LT, Y, B, Y
    Silahlar 1 RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
    Silahlar 2 RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
    Silahlar 3 RT, RB, LT, RB, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
    Sonsuz cephane LT, RT, X, RT, SOL, RB, RT, SOL, X, AŞAĞI, LT, LT
    Sonsuz Sağlık/Yenilmezlik  AŞAĞI, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, Y
    Sonsuz nefes alma AŞAĞI, SOL, LT, AŞAĞI, AŞAĞI, RB, AŞAĞI, LB, AŞAĞI
    Jetpack LT, LB, RT, RB, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, LT, LB, RT, RB, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
    Aranma seviyesini azaltma RT, RT, B, RB, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı
    Aranma seviyesini artırma RT, RT, B, RB, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
    Şişman olma Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, AŞAĞI
    Kas yapma Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SOL
    Saygınlık kazanma: LT, RT, Y, AŞAĞI, RB, A, LT, YUKARI, LB, LB, LT, LT

    Rockstar Games’in mobilde de büyük başarı elde eden oyunu GTA San Andreas hileleri ile güzel. Oyundan daha fazla keyif almak, görevleri daha hızlı tamamlayıp oyunu daha hızlı bitirmek için gerekecek tüm GTA SA hileleri burada. Grand Theft Auto San Andreas hile kodları, PC, Xbox ve PlayStation (PS2, PS3, PS4) için kullanılabilir.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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