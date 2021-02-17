Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

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Özellikle Avrupa pazarındaki katı emisyon kuralları otomotiv üreticilerini elektriğe yönlendiriyor. Bu kapsamda Ford da 2030 itibariyle Avrupa'daki ürün gamının tamamen elektrikli araçlardan oluşacağını açıkladı.

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Şirket önümüzdeki 30 aylık süreçte Almanya'nın Köln şehrinde bulunan tesisine hacmi 1 milyar doları bulan büyük bir yatırım yapacak. Böylelikle Köln tesisi ABD'li üreticinin Avrupa'daki ilk elektrikli araç üretim üssü olacak. Ford'un Avrupa'da üreteceği ilk tamamen elektrikli binek araç 2023 yılından itibaren bu fabrikada üretilecek. Ayrıca ikinci modelin de bu fabrikada üretilmesi düşünülüyor.

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Hatırlanacak olursa Ford ve Volkswagen arasında stratejik bir iş birliği bulunuyor. Ford bu kapsamda Alman partnerinin MEB elektrikli araç platformunu kullanan bazı modeller piyasaya sürecek. Ford'un Avrupa operasyonlarından sorumlu isim olan Stuart Rowley, Köln'deki fabrikada banttan inecek modelin Volkswagen'in MEB platformunu kullanan ilk model olacağını belirtti.

Ford'dan yapılan açıklamada, 2026 yılında Avrupa'daki tüm binek modellerin elektrikli alternatiflerinin sunulacağı, 2030 yılında ise ticari araç satışlarının 3'te 2'sinin elektrikli olacağı kaydedildi. 2022'nin ocak ayından itibaren Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek elektrikli Transit de bu hedefin önemli parçalarından.

https://www.reuters.com/article/us-ford-motor-electric/fords-europe-car-lineup-to-be-all-electric-by-2030-idUSKBN2AH13T

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