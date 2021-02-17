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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

    Avrupa pazarında sadece elektrikli araç satmayı planlayan üreticiler arasına Ford da katıldı. ABD'li şirket, 2030 itibariyle ürün gamında sadece elektrikli modellere yer vereceğini duyurdu.
    17 Şubat 2021, 19:27 (Güncellendi, 8 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak
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    Özellikle Avrupa pazarındaki katı emisyon kuralları otomotiv üreticilerini elektriğe yönlendiriyor. Bu kapsamda Ford da 2030 itibariyle Avrupa'daki ürün gamının tamamen elektrikli araçlardan oluşacağını açıkladı.

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    Şirket önümüzdeki 30 aylık süreçte Almanya'nın Köln şehrinde bulunan tesisine hacmi 1 milyar doları bulan büyük bir yatırım yapacak. Böylelikle Köln tesisi ABD'li üreticinin Avrupa'daki ilk elektrikli araç üretim üssü olacak. Ford'un Avrupa'da üreteceği ilk tamamen elektrikli binek araç 2023 yılından itibaren bu fabrikada üretilecek. Ayrıca ikinci modelin de bu fabrikada üretilmesi düşünülüyor.

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    Hatırlanacak olursa Ford ve Volkswagen arasında stratejik bir iş birliği bulunuyor. Ford bu kapsamda Alman partnerinin MEB elektrikli araç platformunu kullanan bazı modeller piyasaya sürecek. Ford'un Avrupa operasyonlarından sorumlu isim olan Stuart Rowley, Köln'deki fabrikada banttan inecek modelin Volkswagen'in MEB platformunu kullanan ilk model olacağını belirtti.

    Ford'dan yapılan açıklamada, 2026 yılında Avrupa'daki tüm binek modellerin elektrikli alternatiflerinin sunulacağı, 2030 yılında ise ticari araç satışlarının 3'te 2'sinin elektrikli olacağı kaydedildi. 2022'nin ocak ayından itibaren Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek elektrikli Transit de bu hedefin önemli parçalarından.



    https://www.reuters.com/article/us-ford-motor-electric/fords-europe-car-lineup-to-be-all-electric-by-2030-idUSKBN2AH13T Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    B Batuhangover01 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aga benzinli spor arabanın yokluğunu hangi elektrikli araç doldurabilir ki o motor sesini o hissiyatı hangi elektrikli araç verebilir
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye pazarından çıkıyorlar demek ki. Zaten Otosan'ın elinde şaklaban olan bir marka, çıkar normal sonuç. Elektrikli Transit satarlar bol bol en fazla.

    2030'da Türkiye'de elektrikli arabaların ve elektrikli araba servisi, tamiri, şarj istasyonlarının aynı şuan ki fosil yakıtlı sistemler gibi olacağını düşünen hayalperestlere diyecek söz zaten yok.
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    B Ben sero 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    2071 de bile mazota lpg ye devam. Fakirlik tercihtir👌
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    J Jocker35 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyüklerimiz bizleri düşünüp elektrikli arac almamamiz için otv yi cakti bile

    Gara mazota devam ford
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    ankaland (mehmet yok) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    2030 da fordun avrupada elektrikli araç üretimi neden umrumuzda olsun??
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    B Batuhangover01 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aga benzinli spor arabanın yokluğunu hangi elektrikli araç doldurabilir ki o motor sesini o hissiyatı hangi elektrikli araç verebilir
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    J Jocker35 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    Suni motor sesi yapıyorlar
    Seninki de dert mi
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    linqs (Hagaan Clause) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    6.4 hemi falan kullaniyosun sanirim gundelik hayatta .
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