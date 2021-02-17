Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu

Tam Boyutta Gör

Yeni Dacia Sandero

Geçtiğimiz yıl eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni 2021 Dacia Sandero fiyatı lansmana özel 134.900 TL'den başlıyor. Sandero Stepway fiyatı ise 160.900 TL'den başlıyor.

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway, CMF-B platformuna geçiş yaptı. Bu sayede ikilinin boyunda 30 mm, genişliğinde ise 12 mm artış yaşandı. Ayrıca Sandero'nun yüksekliği 24 mm kadar azaltıldı. Yeni Dacia Sandero Stepway'in yerden yüksekliği 174 mm, yani Sandero'dan 41 mm daha fazla. Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in bagaj hacmi 328 litreye çıktı. Ayrıca kabinin çeşitli yerlerinde de toplam 21 litreye varan kolay erişilebilir saklama alanları bulunuyor.

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisinde yedi farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni Sandero Stepway’in lansman rengi olan Atacama Turuncu, modelde ilk kez kullanılıyor. Yeni Sandero’da ise Ayışığı Gri, üçüncü nesille birlikte ilk kez renk skalasına katıldı. Yeni Sandero, donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, yeni Sandero Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunuluyor.

Modellerde alınabilen 8 inç multimedya ekranı Dacia markası için bir ilk olma özelliği taşıyor. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway’deki gösterge panelleri de artık çok daha rahat okunabilir hale geldi. LPG tankı doluluk bilgisini de kullanıcıyla paylaşan gösterge paneli, yolculuk esnasında büyük kolaylık sağlıyor. Daha hafif ve sertleştirilmiş şasi, yeni karoser yapısı sayesinde titreşimlerin kabine iletiminin azaltılarak araç içi sesin ortalama 3 ila 4 desibel düşürüldüğü de verilen bilgiler arasında.

İlginizi Çekebilir

Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları

Tam Boyutta Gör

Yeni Sandero Stepway

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Comfort donanım seviyesinde USB bağlantılı media control, ön kol dayama, deri direksiyon simidi, otomatik far sensörü, hız sasbitleyici, acil durum çağrısı (eCall), elektrikli ön camlar ve manuel klima dikkat çekiyor. Prestige seviyesinde ise 8 inç Media Display multimedya sistemi, LED farlar, elektrikli ön ve arka camlar, eller serbest Dacia Card sistemi, geri görüş kamerası, arka park sensörü, otomatik klima, far ve yağmur sensörü gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede"

Modellerin Comfort paketine opsiyon olarak arka park sensörü eklenebiliyor. Prestige seviyesinin opsiyon listesindeyse Apple CarPlay ve navigasyon sunan 8 inç Media Nav multimedya sistemini içeren Navigasyon Paketi, Sürüş Destek Paketi (kör nokta uyarı, ön park sensörü), Teknoloji Paketi (yüksek konsol, elektronik park freni) ve elektrikli açılabilir sunroof bulunuyor.

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor gamındaki en büyük değişiklik dizel motorun bulunmaması. Yeni Sandero'nun giriş seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen SCe 65 bg atmosferik benzinli motor bulunuyor. Üst seçenekte ise TCe 90 bg turbo benzinli motor mevcut ve bu motorda 6 ileri manuelin yanı sıra CVT şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yeni Sandero'daki diğer bir seçenek de fabrika çıkışlı LPG sistemine sahip TCE 100 ECO-G motor. Bu motor da 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Yeni Dacia Sandero Stepway'in motor gamı da küçük kardeşiyle neredeyse tamamen aynı. Tek fark, Sandero'daki SCe 65 bg atmosferik ünitenin Stepway'de yer almıyor olması. Bunun dışında TCe 90 bg benzinli ünite ve TCE 100 ECO-G LPG'li motor yeni Stepway'de de sunuluyor. TCe 90 motorda manuel ve CVT seçimi yapılabilirken LPG'li versiyonda sadece manuel tercih edilebiliyor.

Yeni Dacia Sandero fiyat listesi şöyle:

Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı Comfort 1.0 SCe 65 bg 141.900 TL 134.900 TL Comfort 1.0 Turbo 90 bg 155.900 TL 144.900 TL Comfort 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 169.900 TL 162.900 TL Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 164.900 TL 157.900 TL Prestige 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 177.900 TL 170.900 TL

Yeni Dacia Sandero Stepway fiyat listesi şöyle:

Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı Comfort 1.0 Turbo 90 bg 167.900 TL 160.900 TL Comfort 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 181.900 TL 172.900 TL Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.900 TL 167.900 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg 176.900 TL 168.900 TL Prestige 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 190.900 TL 180.900 TL Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 185.900 TL 175.900 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.