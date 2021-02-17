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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu

    Yeni bir platforma geçiş yapmaları sayesinde boyutları büyüyen ve yepyeni tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    17 Şubat 2021, 11:07 (Güncellendi, 17 sa.)
    22,7b
    11
    98
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    18

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu
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    Yeni Dacia Sandero

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında örtüsü kaldırılan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni 2021 Dacia Sandero fiyatı lansmana özel 134.900 TL'den başlıyor. Sandero Stepway fiyatı ise 160.900 TL'den başlıyor.

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway, CMF-B platformuna geçiş yaptı. Bu sayede ikilinin boyunda 30 mm, genişliğinde ise 12 mm artış yaşandı. Ayrıca Sandero'nun yüksekliği 24 mm kadar azaltıldı. Yeni Dacia Sandero Stepway'in yerden yüksekliği 174 mm, yani Sandero'dan 41 mm daha fazla. Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in bagaj hacmi 328 litreye çıktı. Ayrıca kabinin çeşitli yerlerinde de toplam 21 litreye varan kolay erişilebilir saklama alanları bulunuyor.

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway ikilisinde yedi farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni Sandero Stepway’in lansman rengi olan Atacama Turuncu, modelde ilk kez kullanılıyor. Yeni Sandero’da ise Ayışığı Gri, üçüncü nesille birlikte ilk kez renk skalasına katıldı. Yeni Sandero, donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, yeni Sandero Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunuluyor.

    Modellerde alınabilen 8 inç multimedya ekranı Dacia markası için bir ilk olma özelliği taşıyor. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway’deki gösterge panelleri de artık çok daha rahat okunabilir hale geldi. LPG tankı doluluk bilgisini de kullanıcıyla paylaşan gösterge paneli, yolculuk esnasında büyük kolaylık sağlıyor. Daha hafif ve sertleştirilmiş şasi, yeni karoser yapısı sayesinde titreşimlerin kabine iletiminin azaltılarak araç içi sesin ortalama 3 ila 4 desibel düşürüldüğü de verilen bilgiler arasında.

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    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu
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    Yeni Sandero Stepway

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Comfort donanım seviyesinde USB bağlantılı media control, ön kol dayama, deri direksiyon simidi, otomatik far sensörü, hız sasbitleyici, acil durum çağrısı (eCall), elektrikli ön camlar ve manuel klima dikkat çekiyor. Prestige seviyesinde ise 8 inç Media Display multimedya sistemi, LED farlar, elektrikli ön ve arka camlar, eller serbest Dacia Card sistemi, geri görüş kamerası, arka park sensörü, otomatik klima, far ve yağmur sensörü gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.

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    Modellerin Comfort paketine opsiyon olarak arka park sensörü eklenebiliyor. Prestige seviyesinin opsiyon listesindeyse Apple CarPlay ve navigasyon sunan 8 inç Media Nav multimedya sistemini içeren Navigasyon Paketi, Sürüş Destek Paketi (kör nokta uyarı, ön park sensörü), Teknoloji Paketi (yüksek konsol, elektronik park freni) ve elektrikli açılabilir sunroof bulunuyor.

    Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor gamındaki en büyük değişiklik dizel motorun bulunmaması. Yeni Sandero'nun giriş seviyesinde 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen SCe 65 bg atmosferik benzinli motor bulunuyor. Üst seçenekte ise TCe 90 bg turbo benzinli motor mevcut ve bu motorda 6 ileri manuelin yanı sıra CVT şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yeni Sandero'daki diğer bir seçenek de fabrika çıkışlı LPG sistemine sahip TCE 100 ECO-G motor. Bu motor da 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

    Yeni Dacia Sandero Stepway'in motor gamı da küçük kardeşiyle neredeyse tamamen aynı. Tek fark, Sandero'daki SCe 65 bg atmosferik ünitenin Stepway'de yer almıyor olması. Bunun dışında TCe 90 bg benzinli ünite ve TCE 100 ECO-G LPG'li motor yeni Stepway'de de sunuluyor. TCe 90 motorda manuel ve CVT seçimi yapılabilirken LPG'li versiyonda sadece manuel tercih edilebiliyor.

    Yeni Dacia Sandero fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı
    Comfort 1.0 SCe 65 bg 141.900 TL 134.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 155.900 TL 144.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 169.900 TL 162.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 164.900 TL 157.900 TL
    Prestige 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 177.900 TL 170.900 TL

    Yeni Dacia Sandero Stepway fiyat listesi şöyle:

    Versiyon Liste Fiyatı Lansman Fiyatı
    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 167.900 TL 160.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 181.900 TL 172.900 TL
    Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.900 TL 167.900 TL
    Prestige 1.0 Turbo 90 bg 176.900 TL 168.900 TL
    Prestige 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg 190.900 TL 180.900 TL
    Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 185.900 TL 175.900 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şunların 26bin tl olduğunu hatırlıyorum, millet teneke diye dalga geçiyordu. Sonra 1 krizle en ucuz araba 70bin olmuştu ..
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    D derfgt (serkan mutlu) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normal Sandero 1.0 cvt prestige olanına 170 yazmışlar.

    Ulan millet 177’ye 1.0 cvt Renault Clio 5 Touch paket alıyor, kim ne yapsın senin Fas üretimi arabanı ucuz olmadıktan sonra...
    Normal Sandero 1.0 cvt prestige olanına 170 yazmışlar. Ulan millet 177’ye 1.0 cvt Renault Clio 5 Touch paket alıyor, kim ne yapsın senin Fas üretimi arab...
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    Yanıtla +33
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Prestige 1.0 Eco-G'nin Egea Cross Street 1.3 dizel ve Urban 1.0 benzin ile arasında 10 bin tl fark var. Değmez.
    Yanıtla +24
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    Yorumlar (62) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    P pbmax (toecamber toecamber) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkasını polodan kopyalamışlar onu anladımda bari kol dayamayıda kopyalasaymışlar.. opsiyonla kol dayamamı alınır. Birde yüksek konsol opsiyonu varnış, 3 bin verip yüksek konsol alacksın ama polo kadar yüksek konsol olmayacak..

    Birde full ünde kumaş detay ekleyeceklerine şu iğrenç plastik kalitesini biraz daha iyiliştirseler keşke..

    Asıl kopyalnmsı gereken konular bunlardı.. arka tasarım değil
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    A alemci83 (Ahmet Ata) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    İkinsene önce en boş parasına A3 almadım şimdi Sandero 150 bin olmuş
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    terminator8282 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamaninda taksiciler hem ucuz hem ekonomik yakio diye aliyorlardi. Bunu En fullu 40 bin tl idi. Hey yavrum heh.
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    Frk345 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bayiler lansman fiyatına 2bin lira daha eklemiş. prestij paket dolu olmasına rağmen eksiklikleri var. otomatik alacak olan düşünsün yoksa pek tavsiye etmem. egea cross daha tok ve donanımlı bir araç. lounge paket indiirmli satılıyor şuan
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    M muammer816 (muammer dosthan) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu araçlara bu fiyatlar çok. 1.0 turbo benzinli ve manuel seçeneği max. 70-80 bin tl olmalı.
    olmalı ki millet rahatça gidip alabilsin.
    ayrıca turbosuz motorlar satışa yasaklanmalı.
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    alfa-x 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normalde en dolu stepway avrupa da en ucuz cliodan da ucuz 15.000Euro

    Ama prestige 1.0 cvt stepway 160 dan satılsa ilk kapacağı müşteri kimden olabilir ,clio 5 den

    Buradaki durum almanyada üretilen passatın Türkiyede daha ucuza olması gibi

    Clio Türkiyede üretildiğinden fiyatı iyi ,sanderoyu avrupadaki şartlarda satmaya kalkamaz kendi müşterisini kaçırmamak için

    FAS da üretildiğinden Romanyadan da ucuza maliyeti var ama pazar paylarını da düşünüyorlar

    Örnek duster a otomatik geldi kadjarı kesti :) duster otomatik kalktı bu yıl makyajla yine gelecekmiş duster a otomatik baktılar kadjar başaramadı :)

    İyi olmuş bu fiyatlar yerli Clio 5 ve Egea daha çok satılsın
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    T tayfunak (t j) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    2019 sonu alacaktim benzinli sandero. 70bine biraktilardi. bi baktim fas uretimiymis. afrika yaa. vazgectim geldigi fiyata bak ikiye katlamis
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    R Ray Kurzweil 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergiler zaten aşırı yüksek üstüne firma da kâr marjını yüksek tutmuş. Clio varken bu alınmaz.
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    İ İNDİRİM SEYYAHI 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ötv indirimi de gelse de alsak Bi sıfır Araç yakındır indirim
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    P pasa king (A A) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) İNDİRİM SEYYAHI
    hayal kurmaya devam et devlet aldığı haraçtan çok memnun ve artıyor sen indirim bekliyorsun buna sadece gülünür.:)
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    S sauths (Sadullah er) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem lpgli hem de otomatik versiyonu yok mu yani?
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    22714 kez okundu.
    58 kişi, toplam 62 yorum yazdı.

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