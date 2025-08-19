Tesla, Model 3'e sinyal kolunu geri getirdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Güncellenen Tesla Model 3 Highland, Ağustos 2023’te piyasaya sürülmiş ve birçok yenilik getirmişti. Ancak bazı değişiklikler tartışmalara yol açmıştı. Vites kolunu kaldırmasının yanı sıra en çok tepki çeken değişiklik, geleneksel sinyal kollarının iptal edilip direksiyon üzerindeki tuşlara geçilmesiydi.

Geleneksel sinyal kolu standart donanım oldu

Model S ve Model X’te kullanılan bu yöntem, neredeyse iki yıllık müşteri geri bildirimlerinin ardından Tesla’yı geri adım atmaya zorladı. Firma, en azından Çin pazarında sinyal kolunu yeniden standart donanım haline getirdi. Tesla’nın Çin’deki resmi araç yapılandırma ekranında artık Model 3’ün tüm versiyonlarında sinyal kolunun standart olduğu görülüyor. Mevcut sahipler için Tesla, sadece yan sanayi çözümlerine bırakmak yerine, fabrika destekli bir çözüm de hazırlıyor.

Eylül ortasından itibaren, “Model 3 Direksiyon Sinyal Kolu Modifikasyonu” adı verilen aksesuar Tesla’nın çevrim içi mağazasında ve uygulamasında satışa sunulacak. 2.499 yuan (yaklaşık 349 dolar) fiyat etiketine sahip bu yükseltme, yalnızca Tesla Servis Merkezlerinde uzman teknisyenler tarafından monte edilebilecek. Yeni sinyal kolu tasarımı, Model Y Juniper’da kullanılan daha ince ve modern görünümlü kol ile neredeyse aynı. Ayrıca bu işlem sırasında direksiyon da değiştirilerek üzerindeki sinyal tuşları kaldırılıyor.

Yeni Tesla Model Y L, Çin'de satışa sunuldu 9 sa. önce eklendi

Başlangıçta bu aksesuar yalnızca 7 Şubat 2025 sonrası üretilen Model 3 Highland araçlarıyla uyumlu olacak. Şirket, ilerleyen dönemde tüm Highland serisiyle uyumluluğun sağlanacağını doğruladı. Model 3’ün dünya genelinde en çok satan Tesla modeli olduğu düşünülürse, benzer seçeneklerin Avrupa ve Kuzey Amerika’ya da gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

Cybertruck, Model S ve Model X için de benzer bir geri dönüş planlanıp planlanmadığı ise şimdilik belirsiz. Tesla, şu an için müşteri tepkisinin en yoğun olduğu yüksek satış hacimli modeller üzerinde yoğunlaşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, Model 3'e sinyal kolunu geri getirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: