Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, Model 3'e sinyal kolunu geri getirdi

    Güncellenen Tesla Model 3 ile ilgili en büyük eleştirilerden biri, geleneksel sinyal kolunun kaldırılıp yerine düğme konmasıydı. Eleştirileri dinleyen Tesla, Çin'de sinyal kolunu geri getirdi.

    Tesla, Model 3'e sinyal kolunu geri getirdi Tam Boyutta Gör
    Güncellenen Tesla Model 3 Highland, Ağustos 2023’te piyasaya sürülmiş ve birçok yenilik getirmişti. Ancak bazı değişiklikler tartışmalara yol açmıştı. Vites kolunu kaldırmasının yanı sıra en çok tepki çeken değişiklik, geleneksel sinyal kollarının iptal edilip direksiyon üzerindeki tuşlara geçilmesiydi.

    Geleneksel sinyal kolu standart donanım oldu

    Model S ve Model X’te kullanılan bu yöntem, neredeyse iki yıllık müşteri geri bildirimlerinin ardından Tesla’yı geri adım atmaya zorladı. Firma, en azından Çin pazarında sinyal kolunu yeniden standart donanım haline getirdi. Tesla’nın Çin’deki resmi araç yapılandırma ekranında artık Model 3’ün tüm versiyonlarında sinyal kolunun standart olduğu görülüyor. Mevcut sahipler için Tesla, sadece yan sanayi çözümlerine bırakmak yerine, fabrika destekli bir çözüm de hazırlıyor.

    Eylül ortasından itibaren, “Model 3 Direksiyon Sinyal Kolu Modifikasyonu” adı verilen aksesuar Tesla’nın çevrim içi mağazasında ve uygulamasında satışa sunulacak. 2.499 yuan (yaklaşık 349 dolar) fiyat etiketine sahip bu yükseltme, yalnızca Tesla Servis Merkezlerinde uzman teknisyenler tarafından monte edilebilecek. Yeni sinyal kolu tasarımı, Model Y Juniper’da kullanılan daha ince ve modern görünümlü kol ile neredeyse aynı. Ayrıca bu işlem sırasında direksiyon da değiştirilerek üzerindeki sinyal tuşları kaldırılıyor. 

    Başlangıçta bu aksesuar yalnızca 7 Şubat 2025 sonrası üretilen Model 3 Highland araçlarıyla uyumlu olacak. Şirket, ilerleyen dönemde tüm Highland serisiyle uyumluluğun sağlanacağını doğruladı. Model 3’ün dünya genelinde en çok satan Tesla modeli olduğu düşünülürse, benzer seçeneklerin Avrupa ve Kuzey Amerika’ya da gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

    Cybertruck, Model S ve Model X için de benzer bir geri dönüş planlanıp planlanmadığı ise şimdilik belirsiz. Tesla, şu an için müşteri tepkisinin en yoğun olduğu yüksek satış hacimli modeller üzerinde yoğunlaşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dış kapı zili çalmıyor kacak yollarla yurt disina cikmak rektefiyeden sonra dikkat edilmesi gerekenler hyundai h100 yakıt tüketimi hyundai i20 1.4 mpi jump otomatik vites yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum