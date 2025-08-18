Chery'nin 12.500 dolarlık elektrikli SUV'u Fulwin X3 satışa çıktı

Fulwin X3 ve X3 Plus, güç aktarma sistemi ve boyutlar dışında görünüm açısından birbirine oldukça benziyor. Her iki model de köşeli bir tasarıma, L şeklinde farlara, kaslı bir ön kaputa, tavan raylarına ve bagaj kapağı üzerindeki depolama kutusuna sahip.
Chery Fulwin X3; 4327 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Elektrikli SUV'un boş ağırlığı 1.722 kg ile 1.827 kg arasında değişiyor. X3 Plus ise kardeşine göre hafif daha büyük bir gövdeye sahip olmasına rağmen aynı aks mesafesiyle dikkat çekiyor.
X3 Plus'ta ise dört tekerlekten çekiş opsiyonu da sunuluyor. Bu versiyonda ön aksta ek olarak 70 kW (94 hp)/165 Nm elektrik motoru yer alıyor ve 68,36 kWsa batarya ile 520 km menzil elde ediliyor. Standart ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip olan araçlar, bataryaya göre 75 veya 100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip.
X3 Plus, Chery’nin Falcon 500 ileri sürüş destek sistemi ile donatıldı. Bu sistem otoyolda yarı otonom sürüş ve park yardımı gibi özellikler sunuyor. Fulwin X3’te ise otomatik acil frenleme, adaptif hız sabitleyici ve bekçi modu gibi toplamda 12 aktif güvenlik fonksiyonu bulunuyor.
İç mekanda her iki model de beş kişilik oturma düzenine sahip. Bagaj hacmi standart olarak 450 litre iken, arka koltuklar katlandığında 1.238 litreye kadar genişliyor.
