    Chery'nin 12.500 dolarlık elektrikli SUV'u Fulwin X3 satışa çıktı

    Chery, Fulwin X3 ve X3 Plus elektrikli SUV modellerini Çin pazarına sundu. 401 ile 520 km arasında menzil sunan araçlar, şık tasarım ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.

    Chery'nin 12.500 dolarlık elektrikli SUV'u Fulwin X3 satışa çıktı
    Chery, tamamen elektrikli SUV modelleri Fulwin X3 ve X3 Plus'ı Çin'de satışa sundu. Bu seri, genel hatlarıyla iCar 03 serisinin yeniden markalanmış versiyonu olarak değerlendiriliyor. Fulwin X3'ün fiyatı 12.500 dolardan başlarken, X3 Plus'ın başlangıç fiyatı ise 15.300 dolar.

    Fulwin X3 ve X3 Plus, güç aktarma sistemi ve boyutlar dışında görünüm açısından birbirine oldukça benziyor. Her iki model de köşeli bir tasarıma, L şeklinde farlara, kaslı bir ön kaputa, tavan raylarına ve bagaj kapağı üzerindeki depolama kutusuna sahip.

    Chery Fulwin X3; 4327 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip. Elektrikli SUV'un boş ağırlığı 1.722 kg ile 1.827 kg arasında değişiyor. X3 Plus ise kardeşine göre hafif daha büyük bir gövdeye sahip olmasına rağmen aynı aks mesafesiyle dikkat çekiyor.

    Chery'nin 12.500 dolarlık elektrikli SUV'u Fulwin X3 satışa çıktı
    Fulwin X3, 185 kW (248 hp) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoruyla arkadan itiş düzenine sahip. 50,79 kWsa ve 68,36 kWsa lityum demir fosfat batarya seçenekleri sayesinde sırasıyla 401 km ve 520 km menzil sağlıyor. Elbette bu değerler Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre verilmiş.

    X3 Plus'ta ise dört tekerlekten çekiş opsiyonu da sunuluyor. Bu versiyonda ön aksta ek olarak 70 kW (94 hp)/165 Nm elektrik motoru yer alıyor ve 68,36 kWsa batarya ile 520 km menzil elde ediliyor. Standart ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip olan araçlar, bataryaya göre 75 veya 100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip. 

    X3 Plus, Chery’nin Falcon 500 ileri sürüş destek sistemi ile donatıldı. Bu sistem otoyolda yarı otonom sürüş ve park yardımı gibi özellikler sunuyor. Fulwin X3’te ise otomatik acil frenleme, adaptif hız sabitleyici ve bekçi modu gibi toplamda 12 aktif güvenlik fonksiyonu bulunuyor.

    Chery'nin 12.500 dolarlık elektrikli SUV'u Fulwin X3 satışa çıktı
    Her iki modelin kokpiti de benzer tasarıma sahip. Düz tabanlı direksiyon, dikdörtgen hava çıkışları, 9,2 inç gösterge paneli ve 15,6 inç dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor. X3 Plus’ta 2,5K ekran çözünürlüğüne sahip olan sistem Qualcomm Snapdragon 8155'ten güç alıyor. X3’ün giriş seviyesindeki versiyonu ise Snapdragon 6155 ile donatılmış.

    İç mekanda her iki model de beş kişilik oturma düzenine sahip. Bagaj hacmi standart olarak 450 litre iken, arka koltuklar katlandığında 1.238 litreye kadar genişliyor.

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

