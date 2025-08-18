Volkswagen, 3 yılda 10 yeni model piyasaya sürecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volkswagen, şimdiye kadarki en kapsamlı ürün atağına hazırlanıyor. Alman üretici, önümüzdeki üç yıl içinde 10 yeni elektrikli ve içten yanmalı motorlu modelini piyasaya sürecek. Bu sayede düşen satışlar, maliyet kesintileri ve Almanya’daki işten çıkarmaların gölgesinde şirketin yeniden karlı, güçlü ve rekabetçi hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni nesil küçük elektrikliler kilit role sahip

Tam Boyutta Gör Bu dönüşümün merkezinde markanın giriş seviyesi elektrikli modelleri ID 1, ID 2 ve ID 2X yer alıyor. Volkswagen, bu araçları Up, Polo ve T-Cross’un elektrikli halefleri olarak konumlandırıyor. ID 1, şirketin “en kritik modeli” olarak görülüyor.

2027’de yollara çıkacak olan ID 1’in başlangıç fiyatı 20 bin euro civarında olacak. 3,88 metre uzunluğundaki beş kapılı model, markanın geliştirdiği yeni “MEB Entry” platformunu kullanacak. Önde konumlanan elektrik motoruyla 94 beygir güç sunacak modelin 38 kWsa LFP batarya ile en az 250 km menzil sunması hedefleniyor.

ID 1’den önce gelecek olan ID 2, MEB Entry platformunu kullanan ilk model olacak. 2025 Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak araç, 2026'nın başında satışa çıkacak. ID 2, Volkswagen Grubu’nun “Elektrikli Şehir Otomobili Ailesi”nin başlangıç noktası olacak. Bu ailenin içinde ID 2X, Cupra Raval ve Skoda Epiq de yer alacak.

158-223 beygir aralığında güç seçenekleri sunacak olan ID 2, 56 kWsa NMC batarya ile 450 km’ye kadar menzil vadediyor. İç mekânda 12,9 inç dokunmatik ekran ve fiziksel tuşların bir arada kullanıldığı işlevsel bir tasarım öne çıkıyor.

2027'de ise SUV tarzında ID 2X tanıtılacak. Daha yüksek sürüş pozisyonu ve araziye uygun tasarım detaylarıyla ID 2’nin kardeşi olacak.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, mevcut ID 3 ve ID 4 modellerine kapsamlı makyaj operasyonu yapacak. Dış tasarım ve iç mekânda önemli yeniliklerle kullanıcı deneyiminin artırılması hedefleniyor.

Volkswagen ve Xpeng, elektrikli mimari ortaklığını genişletiyor 17 sa. önce eklendi

2026’nın ikinci çeyreğinde yenilenen ID 3, aynı yılın sonuna doğru ise yeni ID 4 tanıtılacak. ID 4, markanın en önemli elektrikli modeli olduğu için yeni tasarım diliyle baştan aşağı yenilenecek. Buna karşılık, sportif ID 5 modeli ise düşük satışlar nedeniyle 2027’de üretimden kalkacak.

Elektrikli Golf yolda

Volkswagen’in en ikonik modeli Golf, 2028’de tamamen elektrikli olacak. Yeni nesil Golf, markanın “Scalable Systems Platform” (SSP) adını verdiği gelişmiş altyapıyı kullanan ilk model olacak. 800V mimari, daha hızlı şarj, ileri yazılım fonksiyonları ve güncellemelerle Golf, elektrikli çağda da kompakt sınıfta güçlü kalmayı hedefliyor.

İçten yanmalı motorlara da devam

Volkswagen, elektrikli modellere yatırıma devam ederken benzinli ve hibrit motorlu araçları da bırakmayacak. Özellikle Golf ve T-Roc’un içten yanmalı versiyonları yenilenecek.

2025 Münih Fuarı’nda tanıtılacak yeni T-Roc, Volkswagen’in “son yeni içten yanmalı modeli” olacak. Ancak bu kez Toyota Prius’a benzer tam hibrit bir motorla gelecek. 1.5 litrelik turbo benzinli motor, elektrik motoru ve batarya ile desteklenecek. Volkswagen, 2028’e kadar içten yanmalı motor teknolojilerine 60 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, 3 yılda 10 yeni model piyasaya sürecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: