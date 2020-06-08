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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Fiesta, hafif hibrit desteği ve yeni teknolojilere kavuştu

    Ford Fiesta, daha önce açıklandığı üzere markanın elektriklenen modelleri arasındaki yerini aldı. 48V hafif hibrit desteğine kavuşan kompakt modelin teknolojileri de güncellendi. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Fiesta, hafif hibrit desteği ve yeni teknolojilere kavuştu
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    Otomotiv sektöründeki hafif hibrit rüzgarına Ford Fiesta’da katıldı. Markanın crossover modeli Ford Puma’da da kullanılan 48V hafif hibrit sistemin Ford Fiesta’nın yakıt tüketimini yüzde 5 oranında aşağı çektiği söyleniyor.

    Fiesta EcoBoost Hybrid olarak adlandırılan versiyonda 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli ünite, küçük bir lityum iyon batarya ve kayış tahrikli entegre marş motoru bulunuyor. Start-stop ve silindir kapatma teknolojisiyle donatılan bu sistem, Fiesta’ya fazladan 20 Nm tork desteği sağlarken turbo gecikmesini de belli bir oranda azaltıyor. Araçtaki batarya, frenleme esnasında geri kazanılan enerjiyle şarj ediliyor.

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    Ford Fiesta’nın hafif hibrit versiyonunda iki farklı güç çıkışı bulunuyor. Söz konusu sistem tıpkı Puma’daki gibi giriş seviyesinde 125 beygir ve 210 Nm tork üretirken, daha fazla güç isteyenler içinse 155 beygir ve 240 Nm tork sunuyor. Her iki versiyon da standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor. 125 beygirlik versiyonun yakıt tüketimi WLTP döngüsüne göre 5.0 l/100 km olarak açıklandı.

    Ford Fiesta, hafif hibrit desteği ve yeni teknolojilere kavuştu
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    Ford Fiesta, hafif hibrit sistemin yanı sıra Stop & Go ve hız limiti algılama özelliğine sahip adaptif hız kontrol sistemiyle (ACC) de donatıldı. Söz konusu sistem, aracın hızını o anki limite göre otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca Fiesta’daki arka çapraz trafik uyarısı da sürücünün tepki vermemesi durumunda otomatik frenleme yapabilen aktif fren desteğine kavuştu.

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    7 ileri çift kavramalı şanzımanla donatılan modellerde kullanılan Stop & Go özelliği de durk-kalk trafikte Fiesta’nın gaz ve fren fonksiyonlarını kontrol edebiliyor. 3 saniyeye kadar olan duraklamalarda araç kendiliğinden hareket ederken, 3 saniye ve üzeri duraklamalarda sürücünün direksiyon üzerindeki düğme veya gaz pedalına hafifçe müdahale etmesi gerekiyor.

    Tüm bunların yanında Ford Fiesta’nın kabin teknolojileri de güncellendi. Araçtaki SYNC 3 bilgi-eğlence sisteminin arayüzü elden geçirildi ve butonlar büyütüldü. Kablosuz akıllı telefon şarj ünitesine de kavuşan Fiesta’da opsiyonel olan Bang & Olufsen ses sistemi kapsamındaki subwoofer’ın yeri değiştirilerek bagaj kapasitesinin maksimuma çıkarılması sağlandı. Ayrıca Fiesta Active versiyonuna iki yeni sürüş modu eklendi.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    sekohuso33 (Serhat ERDEM) 1 sa.
    2019 fiesta dizel full paket sahibiyim. Butun rakiplerine tas cikartir. Bizim halkimiz arabadan anlamiyor. Titanium x in donanimlari sinifinda hangi aracta var ?
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa.
    7 ileri cift kavrama sanziman hakkinda bilgisi olan var mi?

    focus 8 ileri tam otomatik, focus st 7 ileri tam otomatik diye biliyorum. cift kavrama kime ait?
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    khytr89 (Hakan ) 3 sa.
    Ford, fiesta da çuvalladı resmen.. bir zamanların f/p arabasıydı o krostofobik iç tasarımiyla bile ama şimdi fiyatı rakiplerine kiyasla çok yüksek üstelik titanyumunda bile hız sabitleme yok. Daha yeni koymuşlar.. dar düdük kasaya simdi birde elektirik motoru ve batarya da koymuşlar ki iç hacmini artık düşünemiyorum :/
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    DoğanGörünümlüToros 4 sa.
    Manuel mi kaldi bu devirde...
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    ALPHA LION KING 4 sa.
    Fiesta 7 ve 7.5 da kaldı tıkandı focus da he keza öyle maalesef.
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    ibrahimege1 4 sa. yeni yorumcu
    tasarım güzel de. bizde fiesta alan var mı
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    Portraitclub 4 sa.
    Bu sefer tasarımı güzel olmuş
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    haberelectro 4 sa.
    Haber avrupa için herhalde bizde fiestayı alan yok
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    swat882 (Swat882 ) 4 sa.
    Motorsiklet motorlu otomobil geldi
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    deoks 1 sa. swat882
    Bi bitmediniz arkadaş.
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