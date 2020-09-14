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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford Kuga ve Puma, test sürüşü için kapınıza kadar geliyor

    SUV ürün gamındaki en yeni modelleri yeni Ford Kuga ve Ford Puma'yı müşterilerine deneyimletmeye hazırlanan Ford, müşterilerin kapısına kadar gelerek test etme imkanı sunacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Kuga ve Puma, test sürüşü için kapınıza kadar geliyor
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    Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, "geleceği bugünden yaşa" görüşüyle hareket eden Ford, test sürüşü uygulamasını bir adım öteye taşıyarak müşterilerinin kapısına getiriyor.

    Test araçlarının dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılacağı uygulama kapsamında, öncelikle müşterilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri aktarılacak, aracın temizliğinin detayları ile ilgili bilgi verilecek.

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    Test öncesi, müşterinin araca temas noktaları müşteri önünde dezenfekte edilecek, gerekli ateş ölçümleri yapılacak ve yeni maskeler verilecek. Test sırasında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek.

    Test sonrasında ise araç tekrar dezenfekte edilecek ve test günü sonunda ozon ile tekrar detaylı olarak temizlenecek. Test sürüşü uzmanları, periyodik olarak kapsamlı sağlık taramalarına tabi tutulacak.

    30 Eylül'e kadar İstanbul'da gerçekleşecek "Ford Kapında" test sürüşleri için müşterilerin https://www.ford.com.tr/yerinde-test-surusu adresinden online randevu almaları yeterli olacak.

    İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde gerçekleştirilecek test sürüşü tarihleri şöyle:

    • 1 - 30 Eylül İstanbul
    • 1 - 15 Ekim Ankara
    • 16 - 31 Ekim İzmir


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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    vampirelf (mehmet öz) 12 dk.
    Bugun megane sormaya maise gittik 3 kişi araç bakıyoruz diye adamlar arac göstermeyi bırak içeri almadı ekim sonuna kadar elimizde arac yok diyor. dedik gelecek araclardan alalım sipariş verin kapora verelim yoook gelince duruma gore bakarsınız size denk gelirse alırsınız diyor. Kısaca biz satışa doyduk kusup kusup yedik artık yer yok diyor. Geleni de galericilere verecez onlar size 10k ekler iteler diyor. müteahitler gibi bunlarda batacak bahara korona ekonomiyi vursun.
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    dangerousman (.... ...) 5 sa.
    Ne olursa olsun bu piyasa koşullarında böyle hizmet uzun zamandır görülmüyordu. Bayiler liste fiyatının üstünde araç satarken, eve araç getirip test ettirmek güzel bir hizmet. Zaten olması gereken de bu. Zamanında insignia da 24 saat testi vardı. Arz-Talep dengesi bayilerin lehine döndüğünden beri müşterinin yüzüne bakılmaz oldu. Ama bu günler de geçer o zaman telefonlara dahi bakmayan bayilerin arayıp teste çağırdığı günlere döneriz :)
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    sense21 5 sa.
    Bunu yapacağınıza bayilerinize sıfır araç gönderin.Parasıyla alamıyor insanlar...
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    izengel 5 sa.
    Ölürsem kabrime gelmesin istemem.
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    mehmedaltair 6 sa.
    Isterse evin içine bıraksınlar o Amerika vergisiyle kimse almaz
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