Ford Kuga ve Puma, test sürüşü için kapınıza kadar geliyor

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Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, "geleceği bugünden yaşa" görüşüyle hareket eden Ford, test sürüşü uygulamasını bir adım öteye taşıyarak müşterilerinin kapısına getiriyor.

Test araçlarının dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılacağı uygulama kapsamında, öncelikle müşterilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri aktarılacak, aracın temizliğinin detayları ile ilgili bilgi verilecek.

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Test öncesi, müşterinin araca temas noktaları müşteri önünde dezenfekte edilecek, gerekli ateş ölçümleri yapılacak ve yeni maskeler verilecek. Test sırasında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek.

Test sonrasında ise araç tekrar dezenfekte edilecek ve test günü sonunda ozon ile tekrar detaylı olarak temizlenecek. Test sürüşü uzmanları, periyodik olarak kapsamlı sağlık taramalarına tabi tutulacak.

30 Eylül'e kadar İstanbul'da gerçekleşecek "Ford Kapında" test sürüşleri için müşterilerin https://www.ford.com.tr/yerinde-test-surusu adresinden online randevu almaları yeterli olacak.

İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde gerçekleştirilecek test sürüşü tarihleri şöyle:

1 - 30 Eylül İstanbul

1 - 15 Ekim Ankara

16 - 31 Ekim İzmir

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