Mercedes sedan otomobil sayısını azaltmayı düşünmüyor

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Dünya genelinde SUV ve crossover satışlarının artması, bu gövde tipine sahip araçların revaçta olduğunu gösteriyor. Sektördeki gidişat birçok markayı sedan model aralığını yavaş yavaş "daraltmaya" itese de Mercedes-Benz'in böyle bir planı yok.

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Alman markanın patronu Ola Kallenius, Cars Guide'a verdiği röportajda lüks segmentteki sedanların varlığını sürdüreceğini söyledi. SUV'ler bugün Mercedes-Benz'in küresel satışlarının yalnızca üçte birini oluşturuyor.

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"Lüks sedan segmenti çok güçlü"

Kallenius'a göre markanın SUV serisindeki en popüler modeli, kısa süre önce nesil değiştiren GLS. Deneyimli yönetici lüks sedan segmentinin ne olursa olsun "çok çok güçlü" olduğunu düşünüyor.

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Ayda 700'den fazla sedan otomobil satışı gerçekleştirilen Çin, Mercedes-Benz S-Serisi için ana pazar olmaya devam ediyor. Şirketin hedefi dünya genelinde satışları artırarak bu rakamı daha da yükseltmek.

https://www.carsguide.com.au/car-news/sedans-are-still-relevant-despite-the-rise-of-suvs-mercedes-benz-80541

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