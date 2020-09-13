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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes sedan otomobil sayısını azaltmayı düşünmüyor

    Dünya genelinde SUV ve crossover çılgınlığı yaşanırken birçok şirket sedan model sayısını düşürmeye başladı. Alman otomobil devi Mercedes'in ise böyle bir planı yok.
    10 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mercedes sedan otomobil sayısını azaltmayı düşünmüyor
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    Dünya genelinde SUV ve crossover satışlarının artması, bu gövde tipine sahip araçların revaçta olduğunu gösteriyor. Sektördeki gidişat birçok markayı sedan model aralığını yavaş yavaş "daraltmaya" itese de Mercedes-Benz'in böyle bir planı yok.

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    Alman markanın patronu Ola Kallenius, Cars Guide'a verdiği röportajda lüks segmentteki sedanların varlığını sürdüreceğini söyledi. SUV'ler bugün Mercedes-Benz'in küresel satışlarının yalnızca üçte birini oluşturuyor.

    Mercedes sedan otomobil sayısını azaltmayı düşünmüyor
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    "Lüks sedan segmenti çok güçlü"

    Kallenius'a göre markanın SUV serisindeki en popüler modeli, kısa süre önce nesil değiştiren GLS. Deneyimli yönetici lüks sedan segmentinin ne olursa olsun "çok çok güçlü" olduğunu düşünüyor.

    Mercedes sedan otomobil sayısını azaltmayı düşünmüyor
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    Ayda 700'den fazla sedan otomobil satışı gerçekleştirilen Çin, Mercedes-Benz S-Serisi için ana pazar olmaya devam ediyor. Şirketin hedefi dünya genelinde satışları artırarak bu rakamı daha da yükseltmek.



    https://www.carsguide.com.au/car-news/sedans-are-still-relevant-despite-the-rise-of-suvs-mercedes-benz-80541 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    acbold (ANIL ) 10 sa. en beğenilen
    Suv ve crossover çılgınlığı dediğiniz zaten 4x4 almaya parası olmayan kitle demek. Mercedes kitlesi zaten parası olan adam... Neden vazgeçsin sedan dan.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa.
    ne kadar çok araba o kadar ucuz araba:)
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 7 sa. (düzenlendi)
    Yeni modellerin ön far tasarımları facia. Arabanın tüm ciddiliği gitmiş. Sanki üst segment değilde A-B segmenti araçlar gibi bir görünüm vermiş.
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 8 sa.
    Doğru...
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    khytr89 (Hakan ) 8 sa.
    A , cla , e ve s den başka sedan aracı yok zaten , e ve s de belirli kitleye hitap ediyor.. tutmazsa a sedan belki iptal olur..



    Suv konusunda ise mercedeste cok fazla secenek var gla, glb , glc , gle , gls , g class
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 9 sa.
    Ya şu çirkin arabanın görüntülerini koymayın nolur başka modelleri koyun
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    Drummerrrr (Oguz Han) 8 sa. Psychotechnic
    Senin zevkine göre cirkin fakat bana gayet güzel geliyor. Bu kadarda antipatik bir tepki biraz komik bence...
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 10 sa.
    Araba dediğin sedandır.
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    acbold (ANIL ) 10 sa. en beğenilen
    Suv ve crossover çılgınlığı dediğiniz zaten 4x4 almaya parası olmayan kitle demek. Mercedes kitlesi zaten parası olan adam... Neden vazgeçsin sedan dan.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 6 sa. acbold
    Yorumuna kısmen katılmıyorum. Örneğin sıfır Mercedes Benz C serisinin orta donanımlı Almanya fiyatları 30.000 euro civarında. Yine orta donanımlı sıfır Honda CR-V de Almanya'da 30.000 euro civarında satılıyor. Bu mantıkla CR-V ve benzeri araçların yok denecek kadar az satması gerekirdi ancak C serisi kadar olmasa da belli bir seviyede satıyor. SUV sever bir kitle de mevcut yani. Kişisel tercihler...Tabi benim de kişisel tercihim sedan o ayrı :)
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