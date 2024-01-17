2024 Ford Kuga, güncellenen hibrit motorlarıyla tanıtıldı

Active'in yanı sıra Titanium ve ST-Line donanım seviyeleriyle de tercih edilebilecek olan makyajlı Ford Kuga'da şirketin SYNC4 bilgi-eğlence sistemine geçiş yapılmış. 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 13.2 inç dokunmatik multimedya ekranı bu sistem üzerinden kontrol ediliyor. Orta konsolda fiziksel düğme sayısının azaltıldığı dikkat çekiyor. Buradaki kontrollerin çoğu büyüyen multimedya ekranına taşınmış durumda.
Burada asıl dikkat çeken nokta ise güncellenen PHEV yani şarj edilebilir hibrit motor. Diğer hibrit gibi 2.5 litre benzinli motorun kullanıldığı bu sistem artık 18 beygir artışla toplam 240 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 7,3 saniyeye kadar düşen Kuga PHEV'in çekme kapasitesi de yüzde 30 artırılarak 2100 kg'a yükseltilmiş. Kuga PHEV, 14.4 kWsa'lik lityum iyon batarya ile WLTP'ye göre 69 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.