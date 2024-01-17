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    Anlık Bildirim

    2024 Ford Kuga, güncellenen hibrit motorlarıyla tanıtıldı

    Fiesta ve Focus modellerinin fişini çeken Ford, SUV segmentindeki temsilcisi Kuga'yı yeniledi. İç ve dış tasarımında güncellemeler yapılan Ford Kuga, ilk kez Active versiyonla birlikte gelecek.
    Yeni Ford Kuga, güncellenen hibrit motorlarıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ford Kuga'nın Active donanım seviyesinde diğer modellerde olduğu gibi fazladan plastik kaplama ve gri koruma plakaları bulunuyor. Bu detaylar, Kuga'nın SUV karakterini besleyen dokunuşlar olarak karşımıza çıkıyor. Yerden yüksekliği 10 mm kadar artırılan bu modelde ayrıca çamur ve kum gibi yumuşak zeminlerde tutunmayı artırmak için Trail sürüş modu da bulunuyor. İç mekanda ise Active donanım seviyesi konsol ve kapı panellerindeki koyu ahşap detaylar ve özel döşemeye sahip koltuklarıyla fark yaratıyor.

    Active'in yanı sıra Titanium ve ST-Line donanım seviyeleriyle de tercih edilebilecek olan makyajlı Ford Kuga'da şirketin SYNC4 bilgi-eğlence sistemine geçiş yapılmış. 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 13.2 inç dokunmatik multimedya ekranı bu sistem üzerinden kontrol ediliyor. Orta konsolda fiziksel düğme sayısının azaltıldığı dikkat çekiyor. Buradaki kontrollerin çoğu büyüyen multimedya ekranına taşınmış durumda.

    Yeni Ford Kuga, güncellenen hibrit motorlarıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Ford Kuga'nın motor gamında artık dizele yer yok. Giriş seviyesinde 148 beygir güç üreten 1.5 litre EcoBoost motor ve 6 ileri manuel kombinasyonu karşımıza çıkıyor. Üst seviyede ise önden veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilen 2.5 litre hibrit motor bulunuyor. Bu motor, dört tekerlekten çekişli olarak 180 beygir güç üretiyor.

    Burada asıl dikkat çeken nokta ise güncellenen PHEV yani şarj edilebilir hibrit motor. Diğer hibrit gibi 2.5 litre benzinli motorun kullanıldığı bu sistem artık 18 beygir artışla toplam 240 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 7,3 saniyeye kadar düşen Kuga PHEV'in çekme kapasitesi de yüzde 30 artırılarak 2100 kg'a yükseltilmiş. Kuga PHEV, 14.4 kWsa'lik lityum iyon batarya ile WLTP'ye göre 69 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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