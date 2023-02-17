Ford Mustang Mach-E'de daha düşük maliyetli LFP bataryalar kullanılacak

Açıklamaya göre, LFP bataryaya sahip Mustang Mach-E modelleri, mevcut modellerle birlikte satılacak. Halihazırda satışta olan modellerde nikel-kobalt-manganez (NCM) batarya kullanılıyor. ABD'li üreticiye göre yeni bataryalar daha uzun ömür, daha az maliyet ve daha hızlı şarj süreleri gibi avantajlara sahip.
Ford'un belirttiğine göre, LFP bataryalar NCM muadillerine göre daha dayanıklı. Üstelik NCM gibi büyük oranda nikel ve kobalta bağlı olmadığı için de fiyat açısından daha avantajlı. Dolayısıyla bu adım, şirketin nikel ve kobalt gibi kritik materyallere olan bağımlılığını azaltması yönünden de önemli bir role sahip.
Ford, attığı bu adımlarla elektrikli araç üretimini artırmayı planlıyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar 600 bin adet, 2026'nın sonuna kadar ise 2 milyon adet elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah