Ford Mustang Mach-E'de daha düşük maliyetli LFP bataryalar kullanılacak

Tam Boyutta Gör Ford, hem elektrikli araçlarını fiyat açısından daha erişilebilir kılmak hem de pahalı materyallere olan bağımlılığını azaltmak için yeni yollar arıyor. Bu kapsamda şirket, Avrupa'da satılan Ford Mustang Mach-E modelinde lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanmaya başlayacak.

Açıklamaya göre, LFP bataryaya sahip Mustang Mach-E modelleri, mevcut modellerle birlikte satılacak. Halihazırda satışta olan modellerde nikel-kobalt-manganez (NCM) batarya kullanılıyor. ABD'li üreticiye göre yeni bataryalar daha uzun ömür, daha az maliyet ve daha hızlı şarj süreleri gibi avantajlara sahip.

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Ford'un belirttiğine göre, LFP bataryalar NCM muadillerine göre daha dayanıklı. Üstelik NCM gibi büyük oranda nikel ve kobalta bağlı olmadığı için de fiyat açısından daha avantajlı. Dolayısıyla bu adım, şirketin nikel ve kobalt gibi kritik materyallere olan bağımlılığını azaltması yönünden de önemli bir role sahip.

LFP bataryalar önümüzdeki yıl Ford F-150 Lightning modelinde de kullanılmaya başlanacak. Ardından şirketin yeni nesil binek ve ticari araçlarına hayat verecek. Ford daha sonra bu bataryaları Michigan eyaletinde kuracağı 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasında kendi bünyesinde üretmeye başlayacak. Söz konusu fabrikanın 2026'da üretime başlaması planlanıyor.

Ford, attığı bu adımlarla elektrikli araç üretimini artırmayı planlıyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar 600 bin adet, 2026'nın sonuna kadar ise 2 milyon adet elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

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Ford Mustang Mach-E'de düşük maliyetli bataryalar kullanılacak