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    Ford Mustang Mach-E'de daha düşük maliyetli LFP bataryalar kullanılacak

    Ford, Mustang Mach-E modelinden başlamak üzere elektrikli araçlarında LFP ve NCM olmak üzere iki farklı batarya seçeneğine yer vermeye başlayacak. İki seçeneğin de güçlü olduğu yönler farklı.
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    Ford Mustang Mach-E'de düşük maliyetli bataryalar kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Ford, hem elektrikli araçlarını fiyat açısından daha erişilebilir kılmak hem de pahalı materyallere olan bağımlılığını azaltmak için yeni yollar arıyor. Bu kapsamda şirket, Avrupa'da satılan Ford Mustang Mach-E modelinde lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanmaya başlayacak.

    Açıklamaya göre, LFP bataryaya sahip Mustang Mach-E modelleri, mevcut modellerle birlikte satılacak. Halihazırda satışta olan modellerde nikel-kobalt-manganez (NCM) batarya kullanılıyor. ABD'li üreticiye göre yeni bataryalar daha uzun ömür, daha az maliyet ve daha hızlı şarj süreleri gibi avantajlara sahip.

    Ford'un belirttiğine göre, LFP bataryalar NCM muadillerine göre daha dayanıklı. Üstelik NCM gibi büyük oranda nikel ve kobalta bağlı olmadığı için de fiyat açısından daha avantajlı. Dolayısıyla bu adım, şirketin nikel ve kobalt gibi kritik materyallere olan bağımlılığını azaltması yönünden de önemli bir role sahip.

    Ford Mustang Mach-E'de düşük maliyetli bataryalar kullanılacak
    LFP bataryalar önümüzdeki yıl Ford F-150 Lightning modelinde de kullanılmaya başlanacak. Ardından şirketin yeni nesil binek ve ticari araçlarına hayat verecek. Ford daha sonra bu bataryaları Michigan eyaletinde kuracağı 3.5 milyar dolarlık batarya fabrikasında kendi bünyesinde üretmeye başlayacak. Söz konusu fabrikanın 2026'da üretime başlaması planlanıyor.

    Ford, attığı bu adımlarla elektrikli araç üretimini artırmayı planlıyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar 600 bin adet, 2026'nın sonuna kadar ise 2 milyon adet elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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