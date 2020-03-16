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    Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak

    Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şirketteki son gelişmeleri ve yakın geleceğe dair hedeflerini paylaştı. Tedarik konusuna ve 2021'de üretimine başlanacak elektrikli ticari araca değindi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak
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    Ford, Türkiye’den tedariki artırmak için 35 kişilik satın alma ekibi kurdu. Böylece globalde üretilecek araçların parçaları Türkiye’den tedarik edilecek. Ayrıca 2021 yılında Türkiye’deki ilk elektrikli ticari araç üretilecek ve dünyaya ihraç edilecek.

    Söz konusu açıklamalar Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e ait. Ford Otosan olarak Transit’in şarj edilebilir hibrit modelini üretip Avrupa’ya satışa başladıklarını belirten Yenigün, “Önümüzdeki yıl Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli ticari aracını üretip, dünyaya satmak için hazırız. Ford dünyasında en kritik görevleri üstlenmek için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu. Yenigün, Volkswagen’in Transporter’ını üretmek için de kararı beklediklerini dile getirdi.

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    Türkiye’de 35 kişiden oluşan satın alma ofisi kurulduğuna da değinen Yenigün, “Ford bizim tedarik zincirine yaklaşımımızı ve altyapımızı görünce bu kararı aldı. Ford, globalde üreteceği araçların parçalarını burada tedarik etmek üzere bizim organizasyonumuz içinde bir ekip kurdu. Ekip satın alma genel müdür yardımcısının altında çalışıyor. Organizasyonu yeni kurduk. Daha iki ay oldu” ifadelerine yer verdi.

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    "Koronavirüs ihracatı etkiler"

    Koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne etkilerini de değerlendiren Yenigün, Türkiye’yi Çin’den çok Avrupa pazarındaki gelişmelerin etkilediğini söyledi. Yenigün, “İtalya tamamen kapandı, İspanya ciddi sinyaller veriyor. Avrupa ekonomisinde duraklama var. En çok Almanya’ya güveniyorduk fakat Almanya da tökezlemeye başladı. Son günlerde Avrupa’da artık koronavirüs paniği başladı. Çok hızlı gelişti olaylar” şeklinde konuştu.

    Salgın krizinin uzaması durumunda ticari araç pazarında da kayıp yaşanacağını belirten Haydar Yenigün, ihracatın bu durumdan kesinlikle etkileneceğini dile getirdi.



    https://www.dunya.com/sektorler/otomotiv/ford-turkiyeyi-tedarik-ussune-donusturecek-haberi-464985 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 4 gün
    Elektrikliler gelsin artık. İçten yanmalıların sıkıntılarından kurtulalım. Pil, şarj problemi olacak ama hiç olmazsa ne olduğunu bileceğiz.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 4 gün
    Ticari yük demekdir uzun yol, az ikmal, yüksek milyon km demekdir..



    Çalışanın ırgat gibi arabayı sürmesi demekdir.. Elektrikli araç bu konsepte uyuyormu tabiki hayır..



    Hybrit ise hybritin şehir içinde ticari de iyi olabilir az yakar, uzun yolda normal yaktırır.. Avantajı şehir içinde olur.. Onunda uzun km sürecinde eksisi masrafı ne olur bakmak lazım..
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    MaDMaxiBo 4 gün
    Şarj edilen hibrit ürettik Avrupaya satıyoruz!

    Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracını üretecek...



    Ama Avrupaya satacak.



    Hani bana hani bana demiş.
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