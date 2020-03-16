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    EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı

    Haftaya başlayacak ilk, orta ve lise dereceli okullarda uzaktan eğitim kapsamında EBA platformuna olan erişim için ayrılan hediye internet kotası iki kat veya daha fazla oranında arttırıldı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı
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    İlk, orta ve lise dereceli okullarda bir haftalık tatilin ardından başlayacak olan çevrim içi eğitim süreci için müjdeli haberler var. Operatörler erişime özel ayırdıkları hücresel veri kotasını arttırdı.

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    EBA internet erişim kotası kaç GB?

    Koronavirs tehdidi nedeniyle ülkemizde ilk, orta ve lise dengi okullar bir hafta süreyle tatil edilmişti. Tatilin bittiği 23 Mart itibariyle ise bir haftalığına uzaktan eğitim başlayacak. Ulusal çapta eğitim materyallerinin yer aldığı EBA.gov.tr adresine erişim esnasında operatörler de ücretsiz internet kotası sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi"

    İlk yapılan açıklamada ücretsiz internet kotasının 3GB olacağı duyurulmuştu. Sonraki açıklamalarda ise operatörler bu kotayı arttırdı. Türk Telekom toplamda 8GB kota ayıracağını duyurdu. Vodafone erişim için 6GB, Turkcell de toplam 6GB internet kotası ayıracağını duyurdu. Böylece kotalar iki kat veya daha fazla artmış oldu.

    Yapılan kampanyalar evden eğitim sürecinin sonuna kadar devam edecek. Sonrasında yine aylık olarak 3GB internet kotası tanımlanmaya devam edecek. Eğer uzaktan eğitimin uzaması ihtimali olursa muhtemelen yine benzer kampanyalar yapılacaktır.



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    cngiz (Cengiz Çiftci) 4 gün en beğenilen
    Turkcell yine farkını ortaya koymuş. Hem bip indirin, oraya gidin, buraya gelin, otur, kalk, otur, kalk, şınav çek, havla, tamam tanımlandı.
    2 Yanıt Yanıtla +65
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    krkmz1666 4 gün cngiz
    Böyle şeyler Turkcell de olur

    Kaliteli işte ne beklersin

    Bip kullandırtmak için 40 takla atıyorlar
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    The Hollow 4 gün cngiz
    Aynen öyle. Turkcell BİP deyince aklıma hep bu gelir:

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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 4 gün
    Eba’da geçerli sınırsız internet olması lazım kota ile olmaz bu iş
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    The Hollow 4 gün cngiz
    Aynen öyle. Turkcell BİP deyince aklıma hep bu gelir:

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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vega 3 gün
    İnternet kullnamak değil amacım. Sitede teknik hata varmış sanırım. Onu kontrol edecektim.@ipli jeton
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    Vega 4 gün
    EBA'ya öğrenci olmayanların kayıt olabilme imkanı var mı? e-Devlet ile girişi denedim ama kabul etmiyor.
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    SyLaR046 4 gün
    Bence çok önemli değil çocukların pek de bakacağıni sanmıyorum. Katılmak zorunlu olursa belki bakarlar.
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 4 gün
    Sınırsız olması lazım 5 videoda 2 gb gider 6 edip az daha takılsınlar demişler
    Yanıtla +1
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    eAkman (hic yok) 4 gün
    Turkcell in yaptigi firsatciliktir, sikayet edilmeli
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    DH Misafiri 4 gün
    EBA'ya sınırsız erişim verseler ne olacak sanki. İnsanlar eğitim için bağış yapıyor o kadar. Operatörler EBA için sınırsız erişim verseler çok mu?
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    Jazzalyn (S. D.) 4 gün
    Evde taş gibi fiber var, napayım kıçıkırık 6GB'ı
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    MamiSTARK (Muhammed Altın) 4 gün
    Bu bimcel,pttcell,teknosa cell gibi operatörler ne olacak?
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    shockwave error (Burak T.) 4 gün
    Turkcell'in ki doğru ise, makarnacılar gibi krizi fırsata çevirmekten farkı yok. Gerekli yaptırım uygulanmalı.


    kullanım şartlarında da yine turkcell ipi göğüslemiş

    TURKCELL
    Paketin üst hız limiti 7.2 Mbps'dir.

    İnternet paket aşım ücreti tarife aşım ücreti üstünden devam edecektir.

    Data Hatları bu kampanyadan yararlanamaycaktır.


    TURK TELEKOM
    Bimcell, Pttcell, Teknosacell, Kontrolü Seç Tarifeleri, Data Tarifeleri ve Kurumsal Aboneler Kampanya’dan yararlanamaz.

    Kampanya kapsamında sunulan internet hakkının sona ermesinin ardından, faturalı aboneler için mevcut tarifesi üzerinden, faturasız aboneler için 2 KR/ 100 KB üzerinden ücretlendirilir.

    VODAFONE
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    eba, eba ücretsiz internet ve Internet
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