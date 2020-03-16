EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı

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İlk, orta ve lise dereceli okullarda bir haftalık tatilin ardından başlayacak olan çevrim içi eğitim süreci için müjdeli haberler var. Operatörler erişime özel ayırdıkları hücresel veri kotasını arttırdı.

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EBA internet erişim kotası kaç GB?

Koronavirs tehdidi nedeniyle ülkemizde ilk, orta ve lise dengi okullar bir hafta süreyle tatil edilmişti. Tatilin bittiği 23 Mart itibariyle ise bir haftalığına uzaktan eğitim başlayacak. Ulusal çapta eğitim materyallerinin yer aldığı EBA.gov.tr adresine erişim esnasında operatörler de ücretsiz internet kotası sağlayacak.

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İlk yapılan açıklamada ücretsiz internet kotasının 3GB olacağı duyurulmuştu. Sonraki açıklamalarda ise operatörler bu kotayı arttırdı. Türk Telekom toplamda 8GB kota ayıracağını duyurdu. Vodafone erişim için 6GB, Turkcell de toplam 6GB internet kotası ayıracağını duyurdu. Böylece kotalar iki kat veya daha fazla artmış oldu.

Yapılan kampanyalar evden eğitim sürecinin sonuna kadar devam edecek. Sonrasında yine aylık olarak 3GB internet kotası tanımlanmaya devam edecek. Eğer uzaktan eğitimin uzaması ihtimali olursa muhtemelen yine benzer kampanyalar yapılacaktır.

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