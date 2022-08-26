Ford Otosan, uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı

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Ford Otosan, “Gelecek Şimdi" sloganıyla yeni sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koydu. Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma amacıyla yürüten Ford Otosan, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda daha fazla fayda yaratmak için çalışıyor.

“Gelecek Şimdi” vizyonunu merkeze alan şirket, çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ederek tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerliyor.

“İklim değişikliği”, “atık ve döngüsel ekonomi”, “su”, “çeşitlilik ve kapsayıcılık” ve “toplum” başlıklarında öncelikli konularını belirleyen ve uzun dönem hedeflerini açıklayan Ford Otosan, bu sayede çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında net ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek şirketin tamamen sahiplendiği ve paydaşlarının sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayacak bir dönemi başlatıyor.

Karbon nötr hedefi

Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon, tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik hizmetlerinde karbon nötr olma yolunda hedeflerini ortaya koydu.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor.

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Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan elektriğinin tamamını %100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin karbon emisyonlarını hesaplayan Ford Otosan, otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem olduğu bilinciyle hareket ederek tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik operasyonlarını da yine 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.

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Atık ve döngüsel ekonomi konusunda; 2030 yılına kadar operasyonlarındaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğini taahhüt eden Ford Otosan, tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldıracak, fabrikalarında ürettiği araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını ise %30’a çıkartacak. Ayrıca temiz su kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle bu alanda çalışmalar yürüten şirket Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir’de ortaya koyacağı geri kazanım projeleri ile tesislerinde araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar %40 oranında azaltmayı hedefliyor.

2030’a kadar şirketin tüm yönetim pozisyonlarında kadın oranı %50 olacak

Otomotiv sektöründe en fazla kadın çalışan sayısına sahip Ford Otosan, toplumsal refahı ve geleceği dönüştürmenin yolunun çeşitlilik ve kapsayıcılıktan geçtiğine inanıyor ve 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Ford Otosan, Mart ayında Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini açıkladığı toplantıda; yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu hedeflere ek olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını %30’a yükseltmeyi ve tüm bayi ağında ise 2 katına çıkarmayı taahhüt etmişti.

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“İş’te Eşitlik” anlayışı ile bugüne kadar çalışmalar yürüten Ford Otosan, 2021 yılında Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye’den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda ilk ve tek sanayi şirketi oldu ve bu sene de eşitlikçi politikaları sayesinde puanını artırarak endekste yer almayı sürdürdü.

Ford Otosan, “Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma” vizyonuna ulaşmak için uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerinde, içinde bulunduğu topluma yönelik sosyal fayda yaratacak hedef de ortaya koydu ve toplumsal çalışmalarda yer alacak gönüllülerin tüm çalışanlar içinde oranını 2030’a kadar %35’e çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

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Ford Otosan, uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı