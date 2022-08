Elon Musk: Tesla otomobiller ve akıllı telefonlar Starlink interneti kullanacak

Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın önemli projelerinden birisi olan Starlink uydu internet hizmeti, adım adım büyümeye devam ediyor. T-Mobile ile yapılan iş birliği kapsamında artık Starlink interneti akıllı telefonlar ve Tesla otomobiller tarafından kullanılması mümkün kılınıyor.

T-Mobile CEO’su Mike Sievert ve Elon Musk’ın birlikte düzenlediği etkinlikte son derece önemli ortaklık duyurusu gerçekleştirildi. Ortaklık sayesinde T-Mobile mobil ölü bölgelerden tümüyle kurtulduklarını aktarırken Coverage Above and Beyond hizmetinin duyurusu gerçekleştirildi. Hizmet sayesinde T-Mobile ağında bulunan akıllı telefonların büyük çoğunluğu Starlink uydularına bağlanabilecek.

Bağlantı hızı sınırlı

Fakat hemen heyecanlanmamak gerek zira açıklananlara göre bu ölü bölgeleri kapsayan uydudan hücresel internet hizmeti yüksek hızlı internet sunmayacak. T-Mobile’dan yapılan açıklamaya göre servis, ABD, Hawaii, Alaska, Porto Riko ve karasular gibi geniş bölgelerdeki “belirli alanlarda” kullanılacak.

Gelecek yılın sonundan itibaren beta olarak başlatılması planlanan servis ile saniyede yaklaşık 2 ile 4 Megabit bağlantı hızı (hücre bölgesi başına) sunulacak. Bu bağlantı ile sesli görüşme, SMS, MMS ve uygun şartlarda WhatsApp gibi uygulamaları kullanabilmek mümkün. Hatta, bulunduğunuz kapsama bölgesinde servisi çok fazla kullanan kişi yoksa video aramaların da gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Ancak Elon Musk’ın dünyanın her yerine uydu interneti sunmasına daha zaman var. T-Mobile ile olan ortaklık ciddi bir adım olsa da Starlink için dünyanın geri kalan ülkelerinde operatörlerle iş birliği yapılması gerekmekte zira hücresel bağlantı bantları hali hazırda operatörler tarafından alınmış durumda. Öte yandan SpaceX, çeşitli ortaklık arayışları içinde olduğunu da belirtiyor.

Starlink 2.0 uyduları kullanılacak

Musk’a göre gelecek yıl fırlatmalara başlanacak olan ikinci nesil Starlink uyduları sayesinde bu hizmet sağlanacak. Yeni nesil Starlink uyduları bağlantıları güçlendirmek için 5 ila 6 metre çağında devasa antenlere sahip. Ayrıca bu uyduların SpaceX’in Starship roketleri kullanılarak yörüngeye çıkarılması hedefleniyor.

Tesla otomobilleri Starlink internetini kullanacak

Elon Musk ayrıca şu anda AT&T’nin LTE ağlarına bağlanan Tesla otomobillerinde bu hizmetin çalışacağını açıkladı. Ancak Musk, bunun nasıl işleyeceği, ne düzeyde bir bağlantı hızı sunulacağına dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi. Ancak açıklanan 2 ile 4 Mbps bağlantı hızı Tesla otomobillerindeki tüm servislerin çalışması için (araçtaki kameralardan canlı video akışı gibi) pek yeterli değil.

Tesla ve akıllı telefonlar Starlink uydu interneti kullanacak