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    Elon Musk: Tesla otomobiller ve akıllı telefonlar Starlink interneti kullanacak

    SpaceX’in tepesindeki isim Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink’e hücresel veri özelliğini ekliyor. Hem akıllı telefonlar hem de Tesla arabalar, Starlink internetini artık kullanabilecek.
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    Tesla ve akıllı telefonlar Starlink uydu interneti kullanacak
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    Elon Musk’ın önemli projelerinden birisi olan Starlink uydu internet hizmeti, adım adım büyümeye devam ediyor. T-Mobile ile yapılan iş birliği kapsamında artık Starlink interneti akıllı telefonlar ve Tesla otomobiller tarafından kullanılması mümkün kılınıyor.

    T-Mobile CEO’su Mike Sievert ve Elon Musk’ın birlikte düzenlediği etkinlikte son derece önemli ortaklık duyurusu gerçekleştirildi. Ortaklık sayesinde T-Mobile mobil ölü bölgelerden tümüyle kurtulduklarını aktarırken Coverage Above and Beyond hizmetinin duyurusu gerçekleştirildi. Hizmet sayesinde T-Mobile ağında bulunan akıllı telefonların büyük çoğunluğu Starlink uydularına bağlanabilecek.

    Bağlantı hızı sınırlı

    Tesla ve akıllı telefonlar Starlink uydu interneti kullanacak
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    Fakat hemen heyecanlanmamak gerek zira açıklananlara göre bu ölü bölgeleri kapsayan uydudan hücresel internet hizmeti yüksek hızlı internet sunmayacak. T-Mobile’dan yapılan açıklamaya göre servis, ABD, Hawaii, Alaska, Porto Riko ve karasular gibi geniş bölgelerdeki “belirli alanlarda” kullanılacak.

    Gelecek yılın sonundan itibaren beta olarak başlatılması planlanan servis ile saniyede yaklaşık 2 ile 4 Megabit bağlantı hızı (hücre bölgesi başına) sunulacak. Bu bağlantı ile sesli görüşme, SMS, MMS ve uygun şartlarda WhatsApp gibi uygulamaları kullanabilmek mümkün. Hatta, bulunduğunuz kapsama bölgesinde servisi çok fazla kullanan kişi yoksa video aramaların da gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

    Ancak Elon Musk’ın dünyanın her yerine uydu interneti sunmasına daha zaman var. T-Mobile ile olan ortaklık ciddi bir adım olsa da Starlink için dünyanın geri kalan ülkelerinde operatörlerle iş birliği yapılması gerekmekte zira hücresel bağlantı bantları hali hazırda operatörler tarafından alınmış durumda. Öte yandan SpaceX, çeşitli ortaklık arayışları içinde olduğunu da belirtiyor.

    Musk’a göre gelecek yıl fırlatmalara başlanacak olan ikinci nesil Starlink uyduları sayesinde bu hizmet sağlanacak. Yeni nesil Starlink uyduları bağlantıları güçlendirmek için 5 ila 6 metre çağında devasa antenlere sahip. Ayrıca bu uyduların SpaceX’in Starship roketleri kullanılarak yörüngeye çıkarılması hedefleniyor.

    Elon Musk ayrıca şu anda AT&T’nin LTE ağlarına bağlanan Tesla otomobillerinde bu hizmetin çalışacağını açıkladı. Ancak Musk, bunun nasıl işleyeceği, ne düzeyde bir bağlantı hızı sunulacağına dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi. Ancak açıklanan 2 ile 4 Mbps bağlantı hızı Tesla otomobillerindeki tüm servislerin çalışması için (araçtaki kameralardan canlı video akışı gibi) pek yeterli değil.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/8/25/23322757/tesla-connectivity-lte-5g-starlink-t-mobile https://www.theverge.com/2022/8/25/23320722/spacex-starlink-t-mobile-satellite-internet-mobile-messaging
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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