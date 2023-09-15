Ford Ranger'ın hibrit versiyonuyla ilgili yeni bir ipucu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Ford, sevilen pickup modeli Ranger'ın ilk elektrik destekli versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, henüz net bir açıklama olmasa da "şarj edilebilir hibrit" olacağı düşünülen modelle ilgili kısa bir ipucu videosu paylaştı. Buna göre, elektrik destekli Ranger, 19 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak.

Ford Ranger'ın mevcut jenerasyonu, 2021 yılında benzinli ve dizel motorlarla tanıtılmıştı ancak Ford, pickup'ın temel aldığı platformun elektrifikasyon desteğine de sahip olduğunu açıklamıştı. İpucu videosu bu konuda pek açık olmasa da "Her iki dünyanın da en iyisini elde edebilecekseniz neden uzlaşasınız ki?" sorusuyla şarj edilebilir hibrit versiyonun kastedildiğini düşünüyoruz.

Geçmiş yıllarda çıkan haberlere göre, Ford Ranger'ın şarj edilebilir hibrit versiyonunda elektrik motoru ve batarya ile kombine edilecek içten yanmalı motor 2.3 litre dört silindirli EcoBoost olacak. Toplam güç ve saf elektrikli sürüş menzili henüz bilinmese de Ranger'ın bu versiyonunun dört tekerlekten çekişli olma ihtimali yüksek görünüyor. Bu kombinasyonu ilerleyen süreçte Ranger'ı temel alan Amarok'ta da görebiliriz.

Fiat Egea'nın Limited özel serisi Türkiye'de satışa sunuldu 8 sa. önce eklendi

Hibrit Ranger'ın Avrupa ve Avustralya'nın yanı sıra Kuzey Amerika pazarında da satılabileceği belirtiliyor. Söz konusu modelin 19 Eylül'de tanıtılacağını düşünürsek, detayları öğrenmek için önümüzde sadece birkaç gün var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ford Ranger'ın hibrit versiyonuyla ilgili yeni ipucu paylaşıldı