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    Ford Ranger'ın hibrit versiyonuyla ilgili yeni bir ipucu paylaşıldı

    Yeni platformuyla içten yanmalı motorun yanı sıra elektrik desteğiyle de uyumlu olduğu açıklanan Ford Ranger, 19 Eylül'de tanıtılacak yeni hibrit versiyonuyla bu özelliğini pratiğe dökecek.
    Ford Ranger'ın hibrit versiyonuyla ilgili yeni ipucu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ford, sevilen pickup modeli Ranger'ın ilk elektrik destekli versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, henüz net bir açıklama olmasa da "şarj edilebilir hibrit" olacağı düşünülen modelle ilgili kısa bir ipucu videosu paylaştı. Buna göre, elektrik destekli Ranger, 19 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak.

    Ford Ranger'ın mevcut jenerasyonu, 2021 yılında benzinli ve dizel motorlarla tanıtılmıştı ancak Ford, pickup'ın temel aldığı platformun elektrifikasyon desteğine de sahip olduğunu açıklamıştı. İpucu videosu bu konuda pek açık olmasa da "Her iki dünyanın da en iyisini elde edebilecekseniz neden uzlaşasınız ki?" sorusuyla şarj edilebilir hibrit versiyonun kastedildiğini düşünüyoruz.

    Geçmiş yıllarda çıkan haberlere göre, Ford Ranger'ın şarj edilebilir hibrit versiyonunda elektrik motoru ve batarya ile kombine edilecek içten yanmalı motor 2.3 litre dört silindirli EcoBoost olacak. Toplam güç ve saf elektrikli sürüş menzili henüz bilinmese de Ranger'ın bu versiyonunun dört tekerlekten çekişli olma ihtimali yüksek görünüyor. Bu kombinasyonu ilerleyen süreçte Ranger'ı temel alan Amarok'ta da görebiliriz.

    Hibrit Ranger'ın Avrupa ve Avustralya'nın yanı sıra Kuzey Amerika pazarında da satılabileceği belirtiliyor. Söz konusu modelin 19 Eylül'de tanıtılacağını düşünürsek, detayları öğrenmek için önümüzde sadece birkaç gün var. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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