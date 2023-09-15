Ford Ranger'ın hibrit versiyonuyla ilgili yeni bir ipucu paylaşıldı

Ford Ranger'ın mevcut jenerasyonu, 2021 yılında benzinli ve dizel motorlarla tanıtılmıştı ancak Ford, pickup'ın temel aldığı platformun elektrifikasyon desteğine de sahip olduğunu açıklamıştı. İpucu videosu bu konuda pek açık olmasa da "Her iki dünyanın da en iyisini elde edebilecekseniz neden uzlaşasınız ki?" sorusuyla şarj edilebilir hibrit versiyonun kastedildiğini düşünüyoruz.
Geçmiş yıllarda çıkan haberlere göre, Ford Ranger'ın şarj edilebilir hibrit versiyonunda elektrik motoru ve batarya ile kombine edilecek içten yanmalı motor 2.3 litre dört silindirli EcoBoost olacak. Toplam güç ve saf elektrikli sürüş menzili henüz bilinmese de Ranger'ın bu versiyonunun dört tekerlekten çekişli olma ihtimali yüksek görünüyor. Bu kombinasyonu ilerleyen süreçte Ranger'ı temel alan Amarok'ta da görebiliriz.
Hibrit Ranger'ın Avrupa ve Avustralya'nın yanı sıra Kuzey Amerika pazarında da satılabileceği belirtiliyor. Söz konusu modelin 19 Eylül'de tanıtılacağını düşünürsek, detayları öğrenmek için önümüzde sadece birkaç gün var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.