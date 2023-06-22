Elektrikli Ford SuperVan 4, uluslararası tırmanma yarışında mücadele edecek

Ford Performance, Gran Turismo’nun sponsorluğundaki Broadmoor Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışının (The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb) 101'inci organizasyonuna tamamen yenilenen ve geliştirilen elektrikli SuperVan 4 (SV4) ile katılmaya hazırlanıyor. Tutkunlarının merakla beklediği yarışta araçların tırmanma performansını optimize eden çığır açıcı tasarımlar, ileri teknolojiler ve benzersiz özellikler sergileniyor.

Ford Performance ve STARD İleri Araştırma ve Geliştirme uzmanları bir kez daha güç birliği yaparak “Amerika’nın dağı” diye anılan Pikes Peak’i fethetmek ve elektrik gücünün uç sınırlarını sergilemek için SuperVan 4’ün özel olarak tasarlanmış bir versiyonu yarattı. Tasarımında Levent Tuna'nın imzası bulunan SuperVan 4, revize edilen aerodinamiği ve tırmanma performansına odaklı özel şanzımanıyla efsanevi Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışına heyecan katmaya hazır. SuperVan 4'ün direksiyonunda, bu yıl sekizinci kez yarışa katılan motor sporlarının efsane pilotu Romain Dumas oturacak.

Yüksek irtifa için aerodinamiği tamamen yenilendi

Pikes Peak’in yüksek irtifada hareket edebilmesi için aerodinamiği tamamen yeniden tasarlanan SuperVan 4’ün bastırma kuvveti (downforce) 240 km/saat hızda 2.000 kilogramın üstüne çıkarıldı. Aerodinamiği iyileştiren temel unsurlar arasında yer alan karbon fiber hafif arka spoyler ve ön splitter aracın virajlı parkurda yolu kavramasına yardımcı oluyor. Virajlı dağ yollarında çevikliği sağlamak ve genel dengeyi iyileştirmek amacıyla SV4’te daha hafif bir şasi paketi kullanıldı; kargo alanı, Ford Sync ve co-pilot koltuğu kaldırılarak şasideki ağırlık azaltıldı.

SuperVan 4’ün güç aktarma organlarında da iyileştirmeler yapıldı. STARD UHP 6 fazlı motor sayısının dörtten üçe düşürülmesi ve STARD’ın Ultra Yüksek Performanslı Li-Polimer NMC kese tipi hücrelerin kullanılması sayesinde araçta optimum güç-ağırlık oranı elde edilirken önde bir ve arkada iki motora güç sağlayan dört tekerlekten çekiş sistemi korundu. SuperVan 4 toplam 1050 kW’ın (1400 HP) üzerindeki motor gücüyle tüm potansiyelini açığa çıkarırken optimum enerji kullanımı için bataryanın yeni 600 kW rejeneratif performansından yararlanıyor.

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Şasiyi de detaylı olarak elden geçiren Ford Performance ve STARD ekipleri, SuperVan 4’ü karbon seramik diskli frenlerle revize edilmiş bir fren sistemi, Pirelli P Zero yarış lastikleri, magnezyum jantlar ve yükseltilmiş tahrik milleriyle donattı. Ayrıca SV4’ün dağda en iyi zamanını elde edebilmesi için zorunlu olmayan her türlü ağırlık unsurunu azaltmak amacıyla pleksi ön cam kullandı ve minimal bir iç mekân yarattı.

Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Yarış hakkında daha detaylı bilgi için https://ppihc.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Ford SuperVan 4, uluslararası tırmanma yarışında mücadele edecek