Elektrikli Ford SuperVan 4, uluslararası tırmanma yarışında mücadele edecek

Ford Performance ve STARD İleri Araştırma ve Geliştirme uzmanları bir kez daha güç birliği yaparak “Amerika’nın dağı” diye anılan Pikes Peak’i fethetmek ve elektrik gücünün uç sınırlarını sergilemek için SuperVan 4’ün özel olarak tasarlanmış bir versiyonu yarattı. Tasarımında Levent Tuna'nın imzası bulunan SuperVan 4, revize edilen aerodinamiği ve tırmanma performansına odaklı özel şanzımanıyla efsanevi Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışına heyecan katmaya hazır. SuperVan 4'ün direksiyonunda, bu yıl sekizinci kez yarışa katılan motor sporlarının efsane pilotu Romain Dumas oturacak.
Yüksek irtifa için aerodinamiği tamamen yenilendi
Pikes Peak’in yüksek irtifada hareket edebilmesi için aerodinamiği tamamen yeniden tasarlanan SuperVan 4’ün bastırma kuvveti (downforce) 240 km/saat hızda 2.000 kilogramın üstüne çıkarıldı. Aerodinamiği iyileştiren temel unsurlar arasında yer alan karbon fiber hafif arka spoyler ve ön splitter aracın virajlı parkurda yolu kavramasına yardımcı oluyor. Virajlı dağ yollarında çevikliği sağlamak ve genel dengeyi iyileştirmek amacıyla SV4’te daha hafif bir şasi paketi kullanıldı; kargo alanı, Ford Sync ve co-pilot koltuğu kaldırılarak şasideki ağırlık azaltıldı.
Şasiyi de detaylı olarak elden geçiren Ford Performance ve STARD ekipleri, SuperVan 4’ü karbon seramik diskli frenlerle revize edilmiş bir fren sistemi, Pirelli P Zero yarış lastikleri, magnezyum jantlar ve yükseltilmiş tahrik milleriyle donattı. Ayrıca SV4’ün dağda en iyi zamanını elde edebilmesi için zorunlu olmayan her türlü ağırlık unsurunu azaltmak amacıyla pleksi ön cam kullandı ve minimal bir iç mekân yarattı.
Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Yarış hakkında daha detaylı bilgi için https://ppihc.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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