Ford, Tesla’nın Cybertruck aracını eleştirdi: “Silikon vadisi insanları için”

Tam Boyutta Gör Ford Motor Company CEO'su Jim Farley, CNBC'ye verdiği son röportajda Tesla'nın merakla beklenen elektrikli pick-up'ı Cybertruck'ı eleştirerek gündeme oturdu. Farley, Cybertruck'ın pratik faaliyetlerle uğraşan bireylerden ziyade yalnızca "Silikon Vadisi insanları" için tasarlandığını savundu. Farley ayrıca Tesla'nın pick-up modelinin, Ford'un halihazırda piyasada ilgi gören elektrikli F-150 Lightning ile rekabet edemeyeceğini belirtti.

Ford, Cybertruck'tan endişe duymuyor

Cybertruck birçok gecikmeyle karşı karşıya kalırken, Ford aktif olarak elektrikli F-150 pickup'ları üretiyor ve teslim ediyor. Geçen yıl 13.000'den fazla elektrikli F-150 pickup teslim eden Ford, yaklaşık 200.000 ön sipariş talebini karşılamaya çalışıyor. Ancak Ford’un da F-150 Lightning üretimlerinde güçlükler yaşadığını belirtelim. Bununla birlikte ABD pazarında Tesla, elektrikli araçlar konusunda hakim konumda olsa da pickup segmentinde ve bunun elektrikli varyantında Ford lider durumda. Cybertruck, bu alandaki ilk Tesla modeli olacak ve işleri değiştirip değiştirmeyeceğini göreceğiz.

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"Cybertruck Silikon Vadisi insanları için"

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Ford CEO'su Jim Farley’ye göre değişiklik görmeyeceğiz. Ford'un elektrikli pickup’larda pazar lideri konumunu vurgulayarak, müşteri tabanını derinlemesine anladıklarını iddia etti. Tesla CEO'su Elon Musk'ın Cybertruck vizyonuna yanıt olarak Farley, "O (Elon) Silikon Vadisi insanları için bir Cybertruck tasarlamak istiyorsa, tamam; bir otelin önüne park edilmiş havalı bir üst düzey ürün gibi; ben ise gerçek iş yapan gerçek insanlar için kamyonet yapıyorum." dedi.

Cybertruck'ın resmi fiyatı Tesla tarafından henüz açıklanmamış olsa da, sektör tahminleri yaklaşık 50.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına işaret ediyor ki bu da F-150 Lightning’ten 10 bin dolar daha ucuz. Cybertruck'ın teslimat takviminde tekrarlanan gecikmelere rağmen Elon Musk, aracı bu yılın sonuna kadar teslim etme taahhüdünü yineledi. Öte yandan Ford bir süre önce Tesla ile iş birliğine giderek firmanın Supercharger ağını ve şarj standardını benimseyeceğini duyurmuştu.

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Ford, Tesla’nın ilginç tasarımlı Cybertruck aracını eleştirdi